La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Muestra del Pantone 11-4201 TCX Cloud Dancer sobre la Inmaculada Concepción de los Venerables, Murillo (1660 1665).
Mesa para cinco

Dar en el blanco

Tatiana Abellán

Tatiana Abellán

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:54

Comenta

Ante mi súplica a los estudiantes de cuarto de Bellas Artes para que dejen de presentarme, una y otra vez, los mismos proyectos, con los ... mismos temas y los mismos enfoques, uno de ellos -genuinamente sorprendido y aliviado- me hizo entender, hace apenas unos días, la dificultad de conciliar mi ruego con la exigencia de circunscribirse a los ODS y otras causas -perfectamente loables- que llevaban teniendo que atender desde el primer curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  4. 4

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  7. 7

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  8. 8 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 El espect

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dar en el blanco

Dar en el blanco