Artistas y solidarias en El Batel

Las creadoras Lydia Martín, Johanna y Ángela Murcia, Carmesí, Silvia Conesa, Laura Uve, Lola Gutiérrez, Amarela, Bea Navarro, Carlota Ágata y Natividad Guerrero (abajo), participantes en la gala 'Ellas, artistas', en la Redacción de 'La Verdad'. / martínez bueso La gala 'Ellas, artistas' reunirá el próximo domingo en El Batel de Cartagena a catorce creadoras de distintas disciplinas de la Región con un fin solidario ROSA MARTÍNEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 01:38

Son inquietas, emprendedoras, valientes, creativas y solidarias. Mujeres con talento que luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música, la literatura, la interpretación, la danza y la pintura. Algunas cuentan con largos años de trayectoria, otras con menos, pero todas están comprometidas con su trabajo: crean, dirigen y coordinan sus propios proyectos. Son, recalcan, «artistas». Y, precisamente, esta palabra es parte del título de la cita solidaria que protagonizarán el domingo 10 de febrero en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Ocho cantantes, tres bailarinas, una actriz, una escritora y una pintora reivindicarán con esta cita el talento femenino

Organizada por las asociaciones Afibrocar (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y Comarca) y TPCartagenaMM (Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena, Comarca y Mar Menor), e impulsado por la cantante y compositora cartagenera Lydia Martín, el evento, denominado 'Ellas, artistas', tiene por objeto «subir al escenario el talento femenino de toda la Región», con el fin de reivindicar una mayor presencia de mujeres creadoras en certámenes, festivales y citas con el público, donde, precisa Martín, las mujeres solo representan el 3% de las propuestas; y, al mismo tiempo, subrayan sus protagonistas, apoyar una «buena causa».

Conviene saber Qué Gala 'Ellas, artistas'. Dónde y cuándo En el Auditorio El Batel de Cartagena, el domingo 10 de febrero, a las 19.00 horas. Entradas 8 y 10 euros. A beneficio de las asociaciones de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y su Comarca, y de Ayuda e Investigación de los Trastornos de Personalidad de Cartagena, Comarca y Mar Menor.

En total, la gala que acogerá El Batel contará con catorce artistas (ocho cantantes y compositoras, tres bailarinas, una actriz, guionista y directora de cine, y una escritora), a las que se sumará la pintora Juana Sánchez, cuya obra se podrá contemplar a la entrada del Auditorio. Entre las artistas musicales figuran el dúo Simétrica, compuesto por Ángela y Johanna Murcia, que interpretará tres temas, dos de ellos de pop y uno de ritmos latinos; la cantautora molinense Carmesí, que actuará en formato acústico, con voz y guitarra; Laura Uve, cuya intervención en la gala 'Ellas, artistas' supondrá el estreno de su proyecto en formato banda junto a Jorge Andreu; la lumbrerense Amarela, quien con dos discos en el mercado, 'El viaje de la luz' e 'Instinto', ofrecerá una propuesta intimista en la que dará cabida, avanza, a la improvisación; Carlota Ágata, líder y vocalista de la banda de rock alternativo Elure, que subirá al escenario junto a Betsabé Sánchez y Fernando Liarte; Bea Navarro, también vocalista y compositora de la banda La Logia Virtual, cuyo último EP se titula 'Rozando la vida'; y la propia Lydia Martín, que interpretará tres temas de su tercer trabajo, 'Mundos aparte'.

Aunque estará presente durante gran parte de la gala, la música no será la única disciplina en el escenario. La danza cobrará protagonismo con la bailarina aérea Natividad Guerrero, que se valdrá de telas y aros para ejecutar varias coreografías desde las alturas; Ana López, que interpretará un fragmento del ballet clásico 'El Quijote', y con el flamenco de Carmen Romero. La interpretación estará representada por Silvia Conesa, quien pondrá en escena un fragmento del monólogo 'Yo, Ulrike, grito', de Franca Rame y Darío Fo; y el apartado literario por la escritora cartagenera Lola Gutiérrez, quien leerá ante el público dos relatos, uno de ellos creado ex profeso para esta ocasión.

«Algo diferente»

Presentada por María Pina, la gala, dicen sus protagonistas, es «algo novedoso» que, añade Gutiérrez, «podría sentar precedentes»: «Sería bonito que se pudiera realizar todos los años y que dentro de 30 siguiera celebrándose». 'Ellas, artistas', precisa Martín, es «una gala de mujeres, pero no solo para mujeres». Cuando asumió el reto de dar forma a este evento, se propuso «hacer algo diferente», y pensó en buscar a «gente que lleva muchos años luchando, pero que todavía no ha tenido la visibilidad que se merece», y creadora, además, de distintas disciplinas y diversos estilos con el fin de mostrar la variedad de propuestas impulsadas y defendidas por mujeres que hay en la Región, donde «sigue habiendo un problema en cuanto a la falta de presencia femenina en los eventos y certámenes que se celebran en la Comunidad. Y si no se llega al escenario, el público no llega a conocerte», resalta Martín. Para Bea Navarro, la cita no es una oportunidad para «demostrar nada, sino para ocupar nuestro lugar». Y lo harán por turnos.

También habrá fusión de disciplinas. Así, Natividad Guerrero coreografiará uno de los temas de Lydia Martín, por ejemplo. De este evento, creen, pueden salir futuras colaboraciones, porque no solo es un «escaparate» hacia el público, sino también entre ellas: «De todo se aprende, y esta experiencia nos enriquece», afirma Johanna, encantada con poder participar en esta gala.

«Tocar sentimientos»

Frente a las tablas del Batel, a las que la gran mayoría de ellas se subirá por primera vez el próximo 10 de febrero, esperan encontrar un patio de butacas «muy receptivo»: «Va a ver cosas muy diferentes y a cada una de nosotras aportando lo mejor de nosotras mismas», apunta la cantautora molinense Carmesí. Quieren, también, adelantan Guerrero y Gutiérrez, «tocar los sentimientos del público» con sus trabajos y propuetas. «Que el público disfrute de nosotras, pero también nosotras de él», afirma Amarela, quien deja claro que «la gala no es algo exclusivamente feminista; no se trata de excluir sino de buscar el equilibrio». Sin olvidar, recuerdan, el carácter benéfico del acto. Todo lo recaudado con las entradas irá a parar a las asociaciones organizadoras, «que necesitan esta ayuda para poder seguir desarrollando sus actividades» y tener un «año más desahogado», añade Martín.

La cita une reivindicación, talento y solidaridad. Y creen, concluyen sus protagonistas, que «va a ser una tarde de emociones».