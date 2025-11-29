La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotoilustración: El Correo

Sydney Sweeney, una rubia muy inteligente

Perfil ·

La intérprete, favorecida por una carrera fulgurante, encarnará a la mítica Kim Novak y a una actriz que proporciona contenidos para OnlyFans en sus próximos proyectos

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:26

Comenta

Todo lo relacionado con Sydney Sweeney es susceptible de debate, excepto asuntos tan capitales como su gran inteligencia, talento interpretativo y la desproporción entre el ... característico y exuberante busto y la pequeña altura, apenas 1.61 metros. Tampoco resulta cuestionable que esta intérprete estadounidense, de 28 años, se ha convertido en un icono sexual en tiempo récord. La industria del cine parece apreciar ese atractivo ya que encarnará a Kim Novak, una belleza hollywoodiense sin discusión posible, en la película 'Scandalous', de Colman Domingo. Además, asumirá el rol de una actriz de contenido para adultos en OnlyFans en la tercera temporada de 'Euphoria', la serie que la dio a conocer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  2. 2 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  4. 4 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  5. 5 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  6. 6 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  7. 7

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  8. 8

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  9. 9

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  10. 10

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sydney Sweeney, una rubia muy inteligente

Sydney Sweeney, una rubia muy inteligente