Óscar Molina: «Nada sustituye a un actor emocionando»
Óscar Molina - Presidente de MurciaAEscena
NATALIA BENITO MURCIA Martes, 11 junio 2019

Con una larga lista de proyectos entre manos, fruto de su labor en Jo! Producciones, empresa que dirige junto a su socio, Jesús García Gallera, Óscar Molina (Blanca, 1983) todavía ha sacado tiempo para ponerse al frente de MurciaAEscena: «Me animaron entre unos y otros y estoy contento de haber dicho que sí». Elegido por unanimidad, este emprendedor teatral, licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, desde hace unos días desempeña el cargo de director, por un periodo de dos años, de la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia, sustituyendo a Esperanza Clares. 'La Verdad' habla con el blanqueño sobre las necesidades del sector.

-¿Cómo ve MurciaAEscena?

-La asociación vive un buen momento, está fuerte. Somos 22 empresas y se ve movimiento e intencionalidad por parte de las que están fuera por asociarse. Venimos de un parón muy grande, a raíz de la crisis, y ahora parece que hemos visto la luz al final del túnel. Con las administraciones locales y regionales ha empezado a haber diálogo. MurciaAEscena tiene ganas de seguir luchando para conseguir que las artes escénicas de la Región estén en el sitio que merecen.

-¿Cómo influiría en el sector de las artes escénicas un posible cambio de gobierno en la Región?

-Pensamos que quien venga tiene que hacerlo con ganas de trabajar y defender la cultura, da igual las siglas políticas. Lo que necesitamos es un político que quiera escuchar al sector y sacar a Murcia de la cola nacional en este ámbito, que es donde nos sitúa el Observatorio para la Csultura, cuando esta es una región supercreativa con compañías muy competitivas que necesitan ayuda para que se hagan más fuertes.

-¿Por qué cree que algunas empresas teatrales se resisten a formar parte de MurciaAEscena?

-O porque son pequeñas y vienen del sector 'amateur' o porque creen que estar asociados no va con ellos. Están confundidos, porque al final la única forma de hacerte ver es cogerte de las manos con otra gente del mismo ámbito. Tenemos que estar unidos, aunque también tengamos nuestros intereses empresariales. Nunca hubiéramos conseguido que el circuito de las artes escénicas y musicales de la Región de Murcia vaya a ser una realidad a partir del próximo 1 de enero, si no hubiera sido porque MurciaAEscena lo ha reivindicado durante años y porque estábamos muy cohesionados con el resto de asociaciones del sector: Unión de Actores, Unión de Directores Escénicos y la Asociación de Dramaturgos de la Región de Murcia. Juntos hemos pedido a los políticos dejar, de una vez por todas, el Plan Escena atrás, para que toda la Región volviera a tener teatros públicos llenos de programación de calidad.

-¿Cuáles son sus principales objetivos como presidente?

-Ideas tenemos muchas, pero ahora mismo, que hemos conseguido una de las reivindicaciones del sector [el circuito de artes escénicas], vamos a ver cómo se empieza a caminar. Vamos a seguir muy de cerca el circuito, a buscar un aumento de presupuesto para los próximos años y tratar de que mejoren las ayudas a la producción. Otra cosa que nos interesa mucho es recuperar las campañas escolares, ya que es algo fundamental, pues ese será el público del mañana. Además, recuperar espectadores, mejorar las estructuras empresariales del sector y conseguir hacer marca Región. Nuestra meta es que el plan estratégico sea nuestra Biblia.

-¿Cómo se puede recuperar público?

-Con criterios de calidad. Cuando el público acude a un teatro y la experiencia es positiva, vuelve. Con calidad no me refiero ni a espectáculos más caros ni a traer cosas del extranjero, sino algo coherente. Hay otras herramientas que están funcionando como diálogos o encuentros con el público y la creación de escuelas de espectadores en los centros, además de conquistar a los pequeños con las campañas escolares. Hay una franja de edad de entre 15 o 20 años, desde que de niños vamos a ver una función en Navidad hasta que pasamos a ser adultos, en la que el público desaparece y después es muy difícil de reenganchar. Si hay una continuidad consumiendo teatro y comprobando que la cultura es un pilar de la sociedad, el público se mantendrá en la butaca. Por otro lado, las administraciones tendrán que buscar fórmulas para que a los jóvenes no les suponga un esfuerzo económico acudir a un teatro y prefieran ir a ver la banda de moda.

-Aunque hay público capaz de invertir en un viaje a Madrid para ver el musical de moda.

-Sí. Somos capaces de gastaros 80 euros en un musical en Madrid pero no de gastarnos 18 en Murcia, cuando la programación de nuestros teatros es fabulosa, es el resumen de lo mejor que está pasando en las grandes ciudades. Murcia tiene la suerte de tener dos grandes teatros públicos. Otra cosa es lo que ocurre en Cartagena u otros municipios, donde los teatros están destinados a las bandas de música, los finales de curso de los niños y el teatro 'amateur', que es maravilloso, pero no hay otra programación.

-¿Está el teatro infravalorado?

-Lo que sé es que esta profesión lleva en crisis toda la vida y aguantamos. A pesar de los siglos, es la única de las artes que no se ve salpicada por nada, es decir, aún no se ha inventado nada que pueda sustituir a un actor sobre el escenario emocionando al público. Eso es una experiencia difícil de vivir con otro tipo de medios.

«Enfermo de teatro»

-¿Por qué eligió su oficio?

-Yo estoy enfermo de teatro. Me atrapó y aunque he hecho otras cosas muy diferentes en mi vida, relacionadas con el comercio o la moda, entre otras cosas, siempre he vuelto. Desde 2015 me dedico al teatro y estos dos últimos años lo hago en exclusividad.

-¿Contento con su proyecto empresarial, Jo! Producciones?

-Sí. Arrancamos con 'Las nueve y cuarenta y tres' y ha sido nuestro montaje estrella, una excelente carta de presentación. El público ha salido enamorado de esta comedia musical tan simpática. También hemos coproducido 'Extinción', de Luisma Soriano, y otras cosas pequeñas en Madrid. Estrenamos 'El gato con botas' y estamos con los ensayos de una tercera obra, 'La mama', que se estrenará en otoño. Además, yo también dirigiré otro proyecto.

-¿Se plantea instalarse en Madrid?

-Ya estoy instalado. Vivo entre Murcia y Madrid. Me encanta este clima y para nosotros el tiempo-ritmo de Murcia es mucho mas creativo porque te quitas un estrés que tienen las grandes ciudades. Para mi empresa es fundamental saber que Murcia es estupenda pero tiene sus limitaciones y tenemos que expandirnos.

-¿Qué se dice en Madrid sobre el teatro murciano?

-Siempre se habla bien de Murcia en parámetros creativos y artísticos. Además, en todos los grandes espectáculo de Madrid hay actores murcianos. También tenemos una Escuela de Arte Dramático que ha servido de vivero de un montón de grandes actores y creadores. Solo hace falta un empuje por parte de las administraciones para que los espectáculos que salgan de la Región sean competitivos.