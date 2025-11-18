'Spanish bizarro' montará su cabaret en Cartagena
LV
CARTAGENA.
Martes, 18 de noviembre 2025, 23:21
La programación teatral municipal del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy se retoma este jueves a las 20.00 horas, con 'Spanish bizarro', una divertida propuesta de la compañía Zoo Cabaret que conjuga humor, teatro, danza y otras disciplinas artísticas.
Este gamberro espectáculo reunirá, según la propia compañía, a seis fieras, seis animales de escenario en peligro de extinción que vienen a invadir las tablas de este teatro al ritmo de música, bailes, coreografías, 'playbacks' y una cantidad desmedida de humor absurdo. A ratos teatro, a ratos algo parecido al cabaret. A ratos reivindicativo, a ratos insustancial. Seis artistas resucitando un género muerto y dando una nueva forma al anquilosado y casposo estilo de la revista, creando el nuevo 'burlesque', el cabaret de Sureste, el hijo deforme de la revista clásica y el humor más negro, actual y disparatado.
Bailes sin cuerpo de baile, música sin músicos o magia sin magos se unen en esta propuesta, que tendrá de protagonistas a Marih Carmen, ElenAloneBand, Paca Piqueras, Videoman, Dimitri Mesckapov, Madame Maraboo y un sinfín de bichos invitados, haciendo un repaso a las costumbres más bizarras de este país de países, a las tradiciones y singularidades que nos hacen diferentes.
Entradas a la venta en la web cultura.cartagena.es y, cada miércoles, en la taquilla del espacio cultural, de 10 a 14 horas –solo pago con tarjeta–.