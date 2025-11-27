'Sorda', ópera prima escrita y dirigida por la molinense Eva Libertad, recibe seis nominaciones a los Premios Feroz Opta a los galardones de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España en las cegorías de Película Dramática, Mejor Dirección y Mejor Guion (Eva Libertad), Mejor Actriz Protagonista (Miriam Garlo), Mejor Actriz de Reparto (Elena Irureta) y Mejor Actor Protagonista (Álvaro Cervantes)

'Sorda', una de las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar, ha recibido seis nominaciones a los premios Feroz. Escrita y dirigida por la cineasta molinense Eva Libertad, es el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda, la molinense Miriam Garlo. Álvaro Cervantes, Elena Irureta y Joaquín Notario completan el reparto. Previamente recibió el Premio del Público de la Sección Panorama en el Festival de Berlín y seis premios en el Festival de Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro. Hasta el momento 'Sorda' ha sido seleccionada en más de 40 festivales alzándose con 22 premios.

La película explora los desafíos que surgen en la pareja al afrontar la maternidad y paternidad atravesados por el encuentro de los mundos sordo y oyente. En concreto, la ópera prima escrita y dirigida por Eva Libertad ha recibido seis nominaciones a los Premios Feroz que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España: Mejor Película Dramática; Mejor Dirección: Eva Libertad; Mejor Guion: Eva Libertad; Mejor Actriz Protagonista: Miriam Garlo; Mejor Actriz de Reparto: Elena Irureta; Mejor Actor Protagonista: Álvaro Cervantes. La entrega de premios tendrá lugar en Pontevedra el sábado 24 de enero.

Estas nominaciones se suman a las recibidas en los Premios Forqué que se entregarán el próximo sábado, 13 de diciembre en Madrid: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Interpretación Femenina (Miriam Garlo), Mejor Interpretación Masculina (Álvaro Cervantes) y Premio al Cine y Educación en Valores. 'Sorda' es la película más nominada en esta edición.

En cines ha sido vista por más de 118.000 espectadores y actualmente está disponible en plataformas. La película ha sido adquirida para su distribución cinematográfica en más de 50 países entre los que se incluyen Francia, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, Irlanda, países del Benelux, Suiza, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Lituania, México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, China, Taiwán, Japón e Indonesia, entre otros. 'Sorda' es una producción de Miriam Porté para Distinto Films, en coproducción con Nuria Muñoz Ortín para Nexus CreaFilms y Adolfo Blanco para A Contracorriente Films. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y La7, con la financiación del ICAA y con el apoyo del ICEC, la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura. De la distribución en cines en España se encarga A Contracorriente Films. De las ventas internacionales se ocupa Latido Films.

Premios del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales

Además, 'Sorda', 'Mariliendre', 'Maspalomas', 'Miss Carbón' y 'Muy lejos' optan al Premio ODA 2025 a la Mejor Ficción por su gran representación de la diversidad. Estos galardones, impulsados por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA), celebran un año más la diversidad al premiar a aquellas producciones, empresas y personas que apuestan por construir un sector más inclusivo.

En la categoría de Mejor Ficción han sido nominadas 'Sorda' (Diverso Films, A Contracorriente Films, Distinto Films, Nexus CreaFilms), 'Mariliendre' (Suma Content, Atresmedia), 'Maspalomas' (Irusoin, Moriarti Produkzioak, Bowfinger), 'Miss Carbón' (Morena Films, The Warning of Rivard, Pensa & Rocca) y 'Muy lejos' (Zabriskie Films, Revolver Film) por apostar por protagonistas e historias que no suelen estar en el centro del relato.

Al galardón a la Persona del Año optan el director Alejandro Amenábar, la cómica Lala Chus, la comunicadora Laura Arroyo, la actriz Miriam Garlo y el cineasta Afioco Gnecco por su destacada presencia en el audiovisual en 2025 y por promover con su labor unos medios más justos.

Mejor Película 2025 en el Festival Cine por Mujeres Madrid

Por otro lado, en el VIII Festival Cine por Mujeres Madrid el Premio a la Mejor Película Española 2025 fue para 'Sorda', de Eva Libertad, «por su extraordinario valor cinematográfico y social, al ofrecer una obra plenamente adaptada que invita a reflexionar sobre la convivencia entre el mundo de los oyentes y el de las personas con discapacidad auditiva». Este premio consiste en 3.000 euros de bonificación en el alquiler de material de iluminación para el siguiente proyecto que realice la directora, cortesía de Aluzine; 3.000 euros en descuentos de alquiler de equipos cinematográficos, cortesía de RC Service; y la entrega de un reloj Huawei Watch GT 6 de edición limitada, valorado en 249 euros, cortesía de UWA, UHD World Association. El premio fue entregado por Macarena Gámir Linares, subdirectora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid