Se lo contaba su padre y el dulce ángel llamado Lhasa lo transmitió al público en uno de los mejores conciertos de la historia de La Mar de Músicas. Que principio y final, muerte y nacimiento, se parecen mucho a los extremos de un círculo. Que cuando el fluido uterino escasea y las paredes empiezan a estrecharse creemos que vamos a morir, justo antes de nacer. Quién sabe si eso es lo que le ha ocurrido a Francisco Martín, Paquito, ayer martes en horario de madrugada, cuando las musas flirtean con el arte. Si la línea recta del monitor sin latidos no le llevó sino a la puerta de acceso a otra nueva estación. Lo que sabemos cierto es que su marcha ha dejado una herida abierta, un soplo en el corazón, no ya de sus familiares y amigos o de los amantes de la música, sino en el de la propia Cartagena.

Una Cartagena milenaria que se cuenta con las siglas AC y DC y que, culturalmente hablando y discúlpenme la insolencia, hoy quizá podríamos empezar a fijarla con estas otras: AM y DM.

Es osado pero no gratuito: cuando en 1980 Tete Montoliú inauguró la primera edición del festival de jazz organizada por su Colectivo Arlequín, la música en directo era poco menos que una quimera, en la ciudad y en toda la Comunidad de Murcia. Ni el más optimista podía imaginar la que nos esperaba. Excepto una persona: Paquito Martín. Capaz de imaginarla y de llevarla a la práctica.

Pero solo fue el principio. La consolidación del Cartagena Jazz, la avanzada asociación cultural Mestizo, la programación del Auditorio Regional, la del Nuevo Teatro Circo de Cartagena, el festival MuDanzas y otros eventos en el ámbito del cine, el arte expositivo o las letras, además de la consagración de La Mar de Músicas como uno de los mejores y más singulares festivales de nuestro país. Si me pongo a recordar nombres, que es lo mismo que evocar sensaciones, lloro de la emoción: David Byrne, Willy DeVille, Bob Dylan, Pretenders, Rufus Wainwright, Caetano Veloso, María Bethânia, Youssou N'Dour, Cocorosie, Miriam Makeba, Ute Lemper, Antony & The Johnsons, Gal Costa, Patti Smith, la mencionada Lhasa de Sela...

Me dijeron que estaba mal, justo al comenzar la reciente última edición de La Mar de Músicas. Yo no estaba mucho mejor, así que no llegamos a abrazarnos. Nunca fuimos especialmente cariñosos el uno con el otro en el ámbito profesional. Imperaba la cortesía y el respeto. Un respeto nunca por nadie mejor ganado. Como exista de verdad eso de las dimensiones, vaya suerte han tenido en alguna. Aquí lloramos.