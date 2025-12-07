Y los 'Sísifos' fueron felices con el más difícil todavía Circo contemporáneo. La compañía murciana UpArte estrena el próximo viernes en el TCM su nuevo montaje, inspirado en el ensayo de Albert Camus sobre el mito griego, con catorce acróbatas en escena

Natalia Benito Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

«Hay que imaginar a Sísifo feliz», concluye Albert Camus su ensayo 'El mito de Sísifo', que hace referencia a un personaje de la mitología griega que enfadó a los dioses por su extraordinaria astucia y fue condenado a empujar perpetuamente una piedra enorme montaña arriba. De esta interpretación del mito por parte del novelista francés parte la compañía murciana de circo contemporáneo UpArte para crear su nuevo espectáculo, 'Sísifos'.

Con catorce acróbatas en escena, el cuarto montaje de la compañía, que se estrenará el próximo viernes a las 20.00 horas en el Teatro Circo Murcia –entradas: 12, 15 y 18 euros– es el más ambicioso de su trayectoria. «Guimelh [Martín, fundador de UpArte] lleva diez años con la compañía y tenía ganas de quitarse la espinita de hacer un espectáculo donde pudiésemos incluir los trucos acrobáticos que más deseábamos. Por eso quisimos contar con un elenco de catorce personas para poder cumplir nuestros sueños, ya que para hacer estas acrobacias se necesita a mucha gente», explica la acróbata y bailarina cartagenera Sofía Acosta, que forma parte de la nueva propuesta de la compañía, que se estrenó en 2014 con 'Todo encaja' y siguió su camino escénico con 'Áureo' y 'Desprovisto'. Este último estuvo nominado a los Premios Talía que entrega la Academia de las Artes Escénicas en 2024 y se llevó el premio al Mejor Espectáculo de Circo en el Festival TAC de Valladolid. «Dentro de los portes acrobáticos hay muchos niveles y cuanta más gente participe, más se puede subir el nivel», aclara Acosta sobre un proyecto en el que la compañía, para el que han contando con acróbatas internacionales residentes en Barcelona y Valencia. Durante todo el 2025 han concentrado el trabajo en ocho residencias de creación, todas ellas desarrolladas en su sede, La Chimenea Escénica, en Churra (Murcia), excepto una de ellas, que se celebró en el espacio de Arte Contemporáneo LAVA de Valladolid. «No hay mucha gente en España que realice estas prácticas de forma profesional, así que nos conocemos bastante entre nosotros», indica la artista, que atiende a LA VERDAD en pleno ensayo de 'Sísifos'. A veces guarda silencio, como el resto de sus compañeros, cuando llega el momento de máxima tensión del truco. Ese salto, esa voltereta, ese equilibrio que llevan tiempo practicando y con el que, nuevamente, se ponen en riesgo buscando el más difícil todavía.

Concentrados y con seguridad, los acróbatas implicados en cada uno de los ejercicios se coordinan y escuchan, dejándose dirigir por las respiraciones de los compañeros, que son la guía de los movimientos. «Ahora sin pensar, en modo automático», les comenta el acróbata murciano Andrés Somoza, que lleva más de 10 años trabajando en la compañía francesa 'XY' y que ahora entrega su experiencia a este proyecto como director de la técnica acrobática.

Ampliar Una ágil vuela por unos instantes tras el lanzamiento de su portor. Guillermo Carrión / AGM

Entre los impresionantes portes que elevarán la tensión del público el próximo viernes, pone como ejemplo Sofía Acosta uno con nombre ruso, bautizado como 'vypryashka': «Consta de una banquina, es decir, dos chicos que se agarran las manos para que yo suba encima». Después, «la otra ágil se sube encima de mí». Así se parte de una doble altura «y de ahí puede salir cualquier cosa. Nosotros hacemos un mortal, pero puede salir un mortal en plancha, pueden salir dos mortales...», explica la acróbata, que anuncia uno de los grandes logros de este montaje: la cuádruple altura. O sea, una torre de cuatro personas perfectamente erguidas que apoyan sus pies sobre los hombros del compañero, que ejerce de base, excepto el de más abajo, apoyado en el suelo. «Hasta ahora, habíamos llegado a tres niveles y bastantes trucos de 'Sísifos' serán a triple altura», adelanta sobre la composición de una partitura física en que los trucos, a cual más espectacular, se van sucediendo. Los acróbatas llenan el espacio, saltan, giran y vuelan gracias a una técnica depurada.

Felicidad en el intento

Concha Esteve, actriz y profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, especializada en teatro físico, ha sido la encargada de crear la dramaturgia de este proyecto, donde los cuerpos en vuelo, las acrobacias y las relaciones físicas en escena generan potentes metáforas visuales sobre el choque continuo contra límites físicos y simbólicos, la monotonía y la repetición, la alegría del esfuerzo y la capacidad de hallar felicidad en el propio acto de intentar. «Ella vio relación con el mito por nuestra constancia. Nos ve muy felices haciendo algo que nos desgasta, que es nuestra rutina, que nos lesiona», asegura Acosta. Por otro lado, «Sísifo cargaba una roca y nosotros cargamos a personas». De esta forma «nos llevamos la idea filosófica en forma de metáforas visuales hacia el escenario». «El mito empieza planteándose lo absurdo de la existencia humana. Nacemos, comemos, trabajamos, nos reproducimos, morimos. En el espectáculo tratamos de contar esta cosa aburrida y sin sentido de la vida pero, según avanza, nos lleva a una reflexión: ¿Y si aprendemos a amar esto, a transitar felices por lo que hacemos? y eso es lo que hizo Sísifo al final para vengarse de los dioses», plantea.

Aunque la obra parte de un trasfondo filosófico profundo, la artista circense deja claro que 'Sísifos' es un montaje para todos los públicos, ya que la compañía ha decidido seguir fiel a su lenguaje, apostando nuevamente por una estética minimalista sin escenografía, por el riesgo real y la excelencia física.

Los compañeros, atentos y unidos en medio de uno de los impresionantes trucos de 'Sísifos'. Guillermo Carrión / AGM

En esta coproducción junto con Nacho Vilar Producciones además, se ha sumado al proyecto el músico y compositor Martín Quiñonero, Blix, que durante el estreno interpretará la música del espectáculo en directo. «Es muy jóven, muy intuitivo y muy teatral a la hora de componernos las atmósferas sonoras. No se cuestiona nada, solo nos escucha», indica Acosta sobre el músico.

Unos días antes del estreno, de momento mantienen los nervios a raya Bárbara Vidal, Guillem Fluixà, Blanca Canela, Jose Matencio, Rosa Schmid, Gisela Segatti, Guim Fabré, Nicolò Marzoli, Yifat Rosenblat, Hannah Runschke, Fernando Melki, Alessio Martelli y Guimelh Martín y Sofía Acosta, los catorce acróbatas que convertirán el próximo viernes el Teatro Circo Murcia en un espacio para el goce y la sorpresa: «Estamos muy tranquilos, parece que al ser tantos se diluyen los nervios. Además, somos un equipo muy chulo, hemos creado una bonita constelación. Quienes nos han visto en los ensayos abiertos han destacado que estamos muy unidos».

En sala y calle

Conscientes de la dificultad de la distribución de un montaje con un número tan amplio de artistas circenses en escena, UpArte no ha querido priorizar la practicidad frente a la ilusión y confía en que 'Sísifos', un espectáculo tanto para sala como para calle, pueda verse en diferentes ciudades. No obstante, antes de su estreno, el nuevo montaje de la más destacada compañía de circo contemporáneo de la Región de Murcia ya cuenta con algunas fechas para 2026, principalmente en ferias de artes escénicas. Por el momento, queda disfrutar de esta interpretación de «un mito atemporal que hoy en día está muy vigente. Todos somos Sísifo, todos cargamos alguna piedra en nuestra particular mochila de la vida, la cuestión es la actitud con la que tú la cargas», concluye la acróbata y bailarina.

