Modesto Lomba: «Siempre me he gustado» El diseñador español Modesto Lomba. / Pablo Hojas Modesto Lomba - Director creativo de Devota & Lomba El diseñador de moda abre mañana la Murcia Shops Forum 2018, que abordará 'El futuro de las tiendas' ANTONIO ARCO Sábado, 27 octubre 2018, 12:06

«Me siento muy orgulloso de ser español», dice, mientras sube ágil las escaleras, al tiempo que conversa con 'La Verdad', el reconocido y respetado diseñador de moda Modesto Lomba (Vitoria, 1962), director creativo de Devota & Lomba y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACMC). Lomba estará mañana en Murcia, «una ciudad a la que quiero mucho, entre otras cosas porque nuestro fabricante de trajes de comunión, Marla Comuniones, está allí», para pronunciar la conferencia inaugural de la Murcia Shops Forum 2018, que bajo el lema 'El futuro de las tiendas' organizan la Cámara de Comercio murciana y la Dirección General de Comercio.

-Aumentan las compras 'online', de moda entre los consumidores más jóvenes.

-El futuro va en esa dirección que están marcando los nuevos consumidores. En nuestro modo de relacionarnos con el mundo, internet y las redes sociales tienen cada vez mayor importancia, y no solo a la hora de las compras. Podemos mirar para otro lado, pero es un hecho imparable. Nosotros, en 'Devota & Lomba', lo hemos entendido así y, además, nos parece muy interesante el hecho de abrirte, sin eliminar la habitual, a otras formas de acercamiento a los clientes. Tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, y hay que asumirlo. El cambio es imparable... También podríamos ponernos a echar de menos a nuestras abuelas, que sabían de tejidos, de calidades, de lo que estaba bien hecho. Hoy, sin embargo, muchas compradoras no saben de tejidos; tú les enseñas un poliéster o una lana merino y se quedan igual.

-¿Qué falla?

-La formación, que requiere de una buena información. Nuestras abuelas estaban acostumbradas a hacerse la ropa a medida, valorando mucho la calidad de los tejidos, el buen corte... Nosotros intentamos seguir poniendo eso en valor. En nuestra web, lo primero que se ve es cómo trabajamos y la importancia que le damos al oficio, que no es incompatible con las nuevas tecnologías. Para mí, es muy importante la información que te forma, el gusto educado; hay quienes se compran prendas de marca que les sientan como una patada.

Comprar diseño

-¿Qué información es básica?

-Por ejemplo, la de que una prenda que es muy barata, cien por cien poliéster, en realidad no lo es tanto. Y eso lo podemos trasladar a otros sectores, como el de la alimentación. Podemos comprar comida muy barata, ¡sí, sí, muy barata!, pero a base de grasas saturadas y de que con 50 años tengas todos los problemas del mundo. Al final, nosotros, los diseñadores, también cuidamos la salud emocional, que es muy importante. El diseño es una forma de aportarla, porque no es lo mismo comprarte una cosa que te satisface, que te hace sentirte bien y diferente, que te estimula, que comprarte ropa para taparte. No es lo mismo comprarse ropa que comprar diseño. No es lo mismo comprarte cuatro kilos de ropa, impulsivamente, que una prenda que te haga sentirte más seguro.

-¿Qué está claro?

-Que nadie da duros a cuatro pesetas. Para mí, es una satisfacción cuando llega una clienta vestida, por ejemplo, con una prenda nuestra que adquirió hace 30 años. Y la prenda no solo está impecable, sino que no ha perdido actualidad.

-¿De la moda española qué decir?

-Si englobamos a toda la industria existente en torno a la moda, hay que decir que somos número uno en el mundo. Evidentemente, sobre todo por nuestras grandes empresas, pero es que éstas están sostenidas por un país tan creativo como el nuestro. No es casual que Inditex sea uno de los patrocinadores de la Fashion Week y que esté muy presente en muchas cosas que hacemos los creadores. En España, en cualquier sector, levantas una piedra y te sale un magnífico compositor, o un magnífico escritor, o un magnífico diseñador.

«Tenemos, con respecto a otros países, un complejo de inferioridad que no tiene fundamento. España me apasiona. Me siento muy orgulloso de ser español»

-Está claro que no participa usted de esa corriente derrotista que arroja piedras contra lo propio, contra lo español.

-Yo, como vasco, que igual sería motivo de que algunos me considerasen menos español [risas], soy un convencido total de lo bueno que es este país, y no solo en moda. Efectivamente, somos un país que nos ponemos delante del espejo y no nos gustamos. Y ponerse delante del espejo y gustarse es muy positivo. Yo, lo primero que hago cuando recibo a una clienta, es ponerla delante del espejo; nunca la miro directamente, sino a través del espejo, porque quiero ver lo que ella ve para poner en valor todo lo bueno que tenga.

Optimista por naturaleza

-¿Usted se gusta cuándo se mira la espejo?

-Yo es que siempre me he gustado, y eso se lo digo reconociendo que no soy Richard Gere, sino más bien su antítesis. Toda mi vida he sabido que tenía unas orejas grandes y que no era lo que se diría una persona atractiva, pero yo me miro al espejo y me gusto. En mi trabajo quiero transmitir que cualquier persona, tenga la talla que sea, etcétera, puede mejorar su estética, y cuando la mejoras te da seguridad, te sientes mejor y estás ganando en salud emocional; lo pasas mal sintidiéndote inseguro.

-Hablábamos de nuestro país...

-..., sí, y cuando hablamos de España no me canso de decir, sin ningún rubor, que somos, insisto, número uno en el mundo. Tenemos, con respecto a otros países, un complejo de inferioridad que no tiene fundamento, porque somos un país que cultural y geográficamente, y lo mires por donde lo mires, es una maravilla. Comemos fantásticamente, sabemos divertirnos, tenemos unos paisajes que te desmayas vayas donde vayas, e históricamente hemos demostrado una creatividad envidiable. Somos un país que tiene muchísimas cosas buenas, que nos unen; además, creo que éste es el discurso inteligente y el útil para levantarte todos los días. La lamentación y la queja sin más no van conmigo, que soy optimista por naturaleza. Que no seamos capaces en España de encontrar las cosas que nos unen, e incidamos en las que nos desunen, a lo que nos va a conducir es a que salgamos todos perjudicados. ¿Por qué no reconocemos que es mucho mejor trabajar en equipo que dividirnos, que dedicarnos a mirarnos el ombligo? La moda, además, también te ayuda a tener una actitud más abierta a todo lo que sucede en el mundo. Una mirada más amplia.

-¿Se siente tan vasco como catalán como andaluz como murciano?

-Sí, sí. Yo tuve la suerte de ser pregonero de las fiestas de mi ciudad, de Vitoria, y recuerdo que dije: 'A mí, me enseñó a querer el País Vasco, y la cultura vasca, mi madre, que nació en Pontevedra'. ¿Qué le voy a decir? España me apasionada. Me siento muy orgulloso de ser español.