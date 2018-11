Pablo Sánchez: «Siempre fui autodidacta; es el día a día el que te enseña el oficio y te da experiencia» Pablo Sánchez, chef de Los Marinos José. El chef de Los Marinos José, elaborará el domingo en Murcia Gastronómica dos de sus platos más valorados por los clientes ROSA MARTÍNEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 03:31

murcia. La carta de Los Marinos José, restaurante de Fuengirola, en Málaga, la escribe todos los días, cuenta el chef Pablo Sánchez, «la mar». Ella es la que decide qué se sirve en los platos, «la que manda». Sánchez, uno de los invitados al congreso Murcia Gastronómica, que hoy inaugura su séptima edición, se adentró en la cocina por «necesidad»: «Yo no era un buen estudiante, y las opciones eran estudiar o trabajar, así que me metí en la cocina del restaurante familiar», recuerda. Desde entonces no ha salido. Los fogones, reconoce, le han enganchado; le gusta ir descubriendo platos y sabores e ir creando «cosas nuevas».

En Murcia Gastronómica, Sánchez ofrecerá la ponencia 'La mar en Málaga', donde presentará, adelanta, dos o tres platos que gustan mucho a sus comensales; platos, detalla, «de producto, pero un poco más elaborados». Preparará unas quisquillas y un tartar que «le encanta a los clientes». En continuo contacto con el mar, su cocina tiene como protagonistas al pescado y el marisco.

Tome nota Qué Ponencia 'La mar en Málaga', de Pablo Sánchez. Dónde y cuándo El domingo, a las 13.10 horas, en el edificio anexo al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. VII Congreso Murcia Gastronómica.

-¿Usted de quién ha aprendido más?

-Siempre he sido autodidacta. Es el día a día el que te enseña el oficio, la experiencia; pero también todas las personas que han pasado por el restaurante, todos los que han trabajado aquí, y los amigos cocineros a los que preguntas dudas, te enseñan mucho.

-¿Cuando entró en la cocina de Los Marinos José imaginaba que su restaurante iba a convertirse en una referencia en la Costa del Sol?

-La verdad es que no. Somos una familia trabajadora, de hincar los codos, y si hemos crecido, ha sido gracias a las valoraciones de la gente, que es quien nos ha impulsado para ir evolucionando y mejorar.

-¿Qué es lo principal?

-Que el cliente disfrute y que todo salga en su punto. Nosotros somos de sota, caballo y rey, es decir, de plancha, horno y frito. Pero trabajamos con productos de mar, y como un pescado lo pases un poquito, ya lo has estropeado. El marisco, igual. Tienes que darle el punto de cocción que a cada cliente le gusta.

-¿La cocina de mar comienza en el barco?

-No, empieza en la mar. La mar es la que manda y la que hace todos los días la carta del restaurante.

-¿Qué es para usted una gran satisfacción?

-Que el cliente valore el producto que se le sirve y toda la línea de trabajo que hay detrás. Que vayas a comprar producto, y que al día siguiente vuelvas, y así todas las semanas, es una gran satisfacción.

-¿Lo consigue?

-Gracias a Dios, sí. Esa es la línea que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo.

-¿Conoce el mar de la Región?

-Más o menos. Es mi primera visita a Murcia.

-¿Aprovechará para probar la gastronomía murciana?

-Sí, claro. Llego el sábado por la noche, así que la cena la haré allí [ríe].