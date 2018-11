Sharon Fridman: «Cada vez somos más globales, perdemos lo que nos hace únicos» El bailarín y coreógrafo Sharon Fridman. / eva viera Nueve compañías nacionales de danza contemporánea mostrarán en Murcia sus proyectos a promotores internacionales NATALIA BENITO Jueves, 22 noviembre 2018, 01:44

Durante tres días (hoy, mañana y pasado), Murcia se convierte en la ciudad de encuentro entre compañías de danza nacionales y programadores internacionales gracias a la celebración, en el Centro Párraga, de la segunda edición de la Muestra de Danza Contemporánea Española DanzaEñe.

Este proyecto de la Fundación SGAE, según explica la entidad organizadora, persigue exportar la creación española a través de dos vías. Por un lado, «la representación en vivo de espectáculos ante programadores y representantes de festivales internacionales» mediante el formato 'showcase' con piezas que no sobrepasan los 50 minutos y que están abiertas al público. Hay disponibles entradas para las sesiones, programadas cada día a las 19.00 y 21.30 horas, desde 5 euros por sesión, 8 euros para las sesiones dobles y 20 euros el abono completo.

Los espectáculos Qué 'Closer', Thomas Noone Dance; 'Ahora que no somos demasiado viejos todavía', Cía. Jesús Rubio; 'All Ways', Cía. Sharon Fridman; 'Hueco', Poliana Lima; 'La errancia', La Phármaco; 'No title yet... y si fuéramos tragados por un animal?', Babirusa Danza; 'Black noise', El Manisero; 'Nocturno', Leonor Leal con Afredo Lagos y Antonio Moreno; 'Dulces bestias', Cía. Nómada. Cuándo y dónde Hoy, mañana y el sábado, a las 19.00 y 21.30 horas en el Centro Párraga. Entradas 5 € (sesión), 8€ (sesión doble), 20€ (abono completo).

Por otra parte, el evento busca ser «un foro de encuentros profesionales entre creadores y promotores de danza, con el fin de que ambos lleguen a acuerdos de colaboración y estos espectáculos se representen en países de todo el mundo». De esta forma, los programadores «podrán escuchar los planteamientos creativos de voz de los propios coreógrafos y estos podrán conocer los fines sociales y artísticos que persiguen los festivales».

Las compañías participantes, seleccionadas entre 40 proyectos, son Thomas Noone Dance, Compañía Jesús Rubio, Compañía Sharon Fridman, Poliana Lima, La Phármaco, Babirusa Danza, El Manisero, Leonor Leal con Alfredo Lagos y Antonio Moreno y la Compañía Nómada. Todas ellas compartirán impresiones con los responsables de los eventos Tipperary Dance Platform (Irlanda), Hong Kong Arts Festival (Hong Kong), International Festival Zero Point (República Checa), FUNDarte Inc (Estados Unidos), Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay (FIDCU, Uruguay), FIND-Festival Internazionale Nuova Danza (Italia) y L1DanceFest (Hungría).

El bailarín y coreógrafo Sharon Fridman, que esta tarde a las 21.30 horas muestra 'All Ways', explica a 'La Verdad' la importancia de este acontecimiento: «Vengo con mucha ilusión porque SGAE es una de las únicas plataformas de producto local español que presenta a programadores internacionales. En España, a diferencia de otros países, no tenemos plataformas de proyección de nuestros espectáculos y sin ello lo tienes que hacer todo por tu cuenta. Es muy difícil traer a un programador de República Checa o Hong Kong a ver un solo espectáculo».

Paisajes emocionales

El artista israelí (Hadera, 1980), que llegó a España en 2006 como parte del grupo de danza y percusión Mayumana, se encontraba ayer en Francia, dando a conocer el mismo espectáculo con el que esta noche estará en Murcia. Creado en 2016, muestra «una variedad de paisajes emocionales de un individuo a partir de una pregunta: ¿Si hubiera que dibujarlos, qué forma tendrían?». Estos paisajes son la pérdida, el potencial que tenemos como personas en un núcleo global, la necesidad de soñar, la necesidad de enamorarse y la necesidad de construirte a ti mismo en ese nuevo espacio, «cada vez somos más globales y perdemos lo que nos hace únicos».

Fridman defiende la danza contemporánea como su herramienta para crear y comunicar «lo que igual la palabra no es capaz de realizar». Desde un nuevo lenguaje, universal, que en España se desarrolla con «proyectos y festivale s maravillosos» pero que convive con un lastre administrativo: «Todavía tienes que convencer a una Red de Teatros y te encuentras teniendo que explicar a políticos por qué es importante dar a esa gente que vive en los pueblos acceso a los nuevos lenguajes. ¿Cuál es el sentido de una red?».