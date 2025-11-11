La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sergio Vila-Sanjuán y Arturo Pérez-Reverte en 'Los diálogos de Las Claras', este martes. Juanchi López

Sergio Vila-Sanjuán sobre Pérez-Reverte: «Es el escritor en activo más importante en España»

El periodista y escritor catalán, ganador del premio Fernando Lara y del Nadal y Premio Nacional de Periodismo Cultural, conversó con el autor cartagenero en el ciclo 'Diálogos en Las Claras': «Pérez Reverte es un hombre peleón y guerrero, de convicciones, y le gusta batirse por ellos, como los mosqueteros de sus novelas. Y a la gente le gusta que cuente estas historias una y otra vez»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:34

Los escritores Arturo Pérez-Reverte y Sergio Vila-Sanjuán conversaron este martes en Murcia sobre 'La aventura de escribir: el oficio y la mirada' dentro ... del ciclo 'Diálogos en Las Claras', coordinado por la escritora sevillana María José Solano, cofundadora de 'Zenda' y editora del sello editorial Zenda-Edhasa. El académico cartagenero, que por la mañana presentó en su tierra natal 'Misión en París', la nueva entrega de 'Las aventuras del capitán Alatriste', señaló en Las Claras que ser capitán de yate, tras un examen muy duro, le hizo sentirse el hombre más feliz del mundo. Siempre fue un crío muy imaginativo, insistió Pérez-Reverte. Su padre viajaba en petroleros para inspeccionar la calidad del crudo y su tío era marino mercante, y en su casa en Cartagena recibían a amigos que eran marinos mercantes de los de antes, que para él siempre fue «lo más admirable del mundo».

