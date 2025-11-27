La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los tres primeros clasificados del Certamen Manuel Cascales con los premios. LV

Samuel Mancilla gana el XI Certamen Cascales Hilla

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

La plaza de Toros de 'Los Felices', ubicada en el municipio de Molina de Segura, acogió el pasado domingo 23 de noviembre la undécima edición ... del Certamen de Novilladas sin picadores 'Manuel Cascales Hilla'. En una mañana soleada y con cerca de un tercio del aforo cubierto de la coqueta plaza, se lidiaron seis novillos de la ganadería onubense de La Condesa, bien presentados y de buen juego general, que propiciaron, junto a la actitud de los novilleros un festejo entretenido para el espectador.

