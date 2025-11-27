Samuel Mancilla gana el XI Certamen Cascales Hilla

La plaza de Toros de 'Los Felices', ubicada en el municipio de Molina de Segura, acogió el pasado domingo 23 de noviembre la undécima edición ... del Certamen de Novilladas sin picadores 'Manuel Cascales Hilla'. En una mañana soleada y con cerca de un tercio del aforo cubierto de la coqueta plaza, se lidiaron seis novillos de la ganadería onubense de La Condesa, bien presentados y de buen juego general, que propiciaron, junto a la actitud de los novilleros un festejo entretenido para el espectador.

Abrió plaza Juan Jesús Rodríguez, de la Escuela Taurina de La Línea de la Concepción, que acabó su actuación con silencio.

Luis Expósito, de la Escuela Taurina de Ciudad Real, dio la vuelta al ruedo tras la lidia del segundo de la tarde

Israel Guirao, de la Escuela Taurina de Valencia, fue de los más destacados del festejo, realizando una faena muy completa que le sirvió para pasear dos orejas.

Samuel Mancilla, de la Escuela Municipal 'Miguel Mateo Miguelín' de Algeciras, a la postre triunfador del certamen, fue premiado también con las dos orejas de su novillo, que sirvió para que Mancilla se expresara con un buen concepto del toreo.

Iker Ruiz, de Murcia, se las vio con el novillo más complicado del festejo. Valiente, dio la cara y paseó una merecida oreja.

Cerró el festejo Yuste Varela, de San Martín de Valdeiglesias, quien también obtuvo una oreja.

Finalizada la novillada el jurado declaró primer clasificado del Certamen a Samuel Mancilla, que recibió como premio un traje de luces, donado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El segundo clasificado fue Israel Guirao, quien obtuvo como premio un capote de paseo, ofrecido por el Ayuntamiento de Murcia. El tercer clasificado fue Luis Expósito, y el premio para él consistió en un capote de brega y una muleta, donados por la ganadería Nazario Ibáñez, de Yecla.

El certamen 'Manuel Cascales Hilla' ha sido recuperado por el matador de toros Manuel Cascales Gálvez, después de que su décima edición se celebrara en 2013.

Trayectoria Mariano Molina charla sobre 70 años de luces hoy en Torre Pacheco

El conocido y veterano informador taurino Mariano Molina protagonizará esta tarde de viernes una interesante charla en la sede del Club Taurino de Torre Pacheco. La tertulia versará sobre la trayectoria de Mariano Molina tanto en su faceta de novillero, como su actividad en los medios de comunicación. El título de la charla es 'Mariano Molina, 70 años de luces, 25 de grana y oro', haciendo referencia a su debut en los ruedos, en los que se desempeñó durante 11 temporadas, siendo novillero de éxito, y al programa de televisión del que es director y presentador desde hace cinco lustros.

El acto comenzará a las 8 de la tarde en la sede del Club Taurino de Torre Pacheco, ubicado en la calle Francisco León, nº 4.

Presente profesional y retos Filiberto, en el Real Club Taurino de Murcia

Ampliar Filiberto este martes en el Club Taurino.

El matador de toros Filiberto fue el protagonista este martes en el Real Club Taurino de Murcia, dentro de la programación de los tradicionales Martes Taurinos. El calasparreño mantuvo un animado encuentro con los numerosos aficionados presentes, con quienes compartió reflexiones sobre su presente profesional y los retos inmediatos y a medio plazo que se plantea.

El de Calasparra aseguró tener muy definidos sus objetivos y subrayó que encara el futuro inmediato con ilusión, responsabilidad y plena consciencia del punto profesional en el que se encuentra, justo en la línea que delimita el «tirar hacia delante o hacia atrás». Destacó la aparición este año de José Miguel Rodríguez Vázquez y Tomás Campuzano, sus flamantes apoderados, quienes le ayudarán a afrontar esta nueva etapa.

El pasado verano sumó un total de 35 apariciones en festejos populares de toda la geografía nacional, enfrentándose a reses de gran trapío y muy variados hierros. Además, le ha servido para poner en práctica lo trabajado durante el trabajo de salón y no perder ritmo, ni sensaciones. El torero calasparreño aseguró sentirse feliz y responsabilizado subrayando la importancia de la temporada venidera, un año especialmente relevante al cumplirse diez años de alternativa, y en el que confía en pisar plazas de relevancia que le permitan abrirse paso y consolidarse como matador de toros.

La charla fue dirigida por el periodista Guillermo Lorente.

Máxima distinción Diego Ventura, premio 'Morisco' 2025 del Club Taurino de Cehegín

La máxima distinción que otorga el Club Taurino de Cehegín será este año para el rejoneador Diego Ventura. Se trata del premio 'Morisco' que en su edición de 2025 tendrá por destino la Puebla del Río. El premio le será entregado el 31 de enero de 2026 en los Salones La Muleta de Cehegín.