Ruth Lorenzo, esta semana, durante la entrevista. GUILLERMO CARRIÓN / AGM
Cantante y compositora

Ruth Lorenzo: «Necesitaba sacar mi lado más salvaje»

La artista murciana inicia una nueva e ilusionante etapa con 'Blacksheep', álbum de rock que convence a base de garra y alma

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Cartagena

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:49

Como una página en blanco que adquiere al fin su inmensidad. Como una capitana de barco que, pese a haber disfrutado con determinados momentos del ... oleaje y la calma marina, agarra con fuerza la arena de la orilla conquistada. Como un verso que, tras adquirir la libertad, se ubica en el trazo exacto de un poema de reinvención, de frustración anulada, de renovación, renacimiento y resurrección. Como un reinicio a la altura de lo soñado. Como un pacto cumplido con las ilusiones de ayer. Como un primer paso permanente en una ruta que parecía perdida en el horizonte. Como una mano que se desata, desangra, recompone y alza al agarrar el micrófono aupada sobre los hombros de una montaña de electricidad, de guitarras, de baterías como bisontes con la mirada inyectada en convicción. Como una artista que, después de luchar, indagar, quebrar, reconstruir, aceptar, condenar y reflexionar, dice basta. Y dice ya está bien. Y dice aquí. Y dice ahora. Y dice ya. Como una oveja negra que encuentra el abrazo del rebaño en los confines del rock, blues, soul y góspel. Como una voz que se desnuda y desgarra, que se aleja por completa del fuego artificial y abraza la crudeza y belleza de lo auténtico. Como una persona que encuentra su lugar en la canción. Y en el mundo. Como el admirable ejercicio de transformación que ha realizado Ruth Lorenzo en este punto de su convulsa trayectoria.

