Ruth Lorenzo: «Necesitaba sacar mi lado más salvaje»

Como una página en blanco que adquiere al fin su inmensidad. Como una capitana de barco que, pese a haber disfrutado con determinados momentos del ... oleaje y la calma marina, agarra con fuerza la arena de la orilla conquistada. Como un verso que, tras adquirir la libertad, se ubica en el trazo exacto de un poema de reinvención, de frustración anulada, de renovación, renacimiento y resurrección. Como un reinicio a la altura de lo soñado. Como un pacto cumplido con las ilusiones de ayer. Como un primer paso permanente en una ruta que parecía perdida en el horizonte. Como una mano que se desata, desangra, recompone y alza al agarrar el micrófono aupada sobre los hombros de una montaña de electricidad, de guitarras, de baterías como bisontes con la mirada inyectada en convicción. Como una artista que, después de luchar, indagar, quebrar, reconstruir, aceptar, condenar y reflexionar, dice basta. Y dice ya está bien. Y dice aquí. Y dice ahora. Y dice ya. Como una oveja negra que encuentra el abrazo del rebaño en los confines del rock, blues, soul y góspel. Como una voz que se desnuda y desgarra, que se aleja por completa del fuego artificial y abraza la crudeza y belleza de lo auténtico. Como una persona que encuentra su lugar en la canción. Y en el mundo. Como el admirable ejercicio de transformación que ha realizado Ruth Lorenzo en este punto de su convulsa trayectoria.

Fuera luces que buscan la grandilocuencia y el estruendo. Dentro los moldes dispuestos a ser reventados. La cantante, compositora, presentadora y actriz nacida en Las Torres de Cotillas se presenta como líder del grupo homónimo Ruth, completado por Nando Robles, David Lozano, Sergio Bernal, y Ricardo Ruiz, en 'Blacksheep', trabajo publicado a finales del pasado mes de octubre con el que se distancia por completo de sus anteriores álbumes. Grabado en cinta analógica en los prestigiosos estudios 'Real World' de, nos ponemos en pie, Peter Gabriel, el disco acumula aciertos desde su intrigante apertura con 'I hate my life' hasta su arrebatador desenlace con 'Carry me home', agitando en rotundas piezas como 'Sticks & Stones', 'Hey!' o 'Dirty Love', seduciendo con la pausa acústica de 'The night after tonight' y deslumbrando con unas 'Cry', 'The Game' y 'Don't break my heart' que destacan como lo mejor que ha publicado Lorenzo hasta el momento. En resumen, 'Blacksheep' funciona como acto de evolución artística, ejercicio de estilo sin artificio, pura honestidad, respeto y devoción por el género, declaración de intenciones y mecha prendida que cautiva a base de músculo, corazón, vísceras y garganta. Charlamos con Ruth para festejar esta fase de su camino vital y artístico y la encontramos pletórica. La radiante ilusión de quien siente que, al fin, se ha encontrado.

–Han sido muchos años de trabajo hasta llegar a 'Blacksheep'. ¿Siente que el proceso de liberación que ha supuesto este viaje artístico se ha completado con la publicación del álbum?

–Un poco sí, pero, más que un cierre, te diría que la sensación es la de abrir una puerta tirándola abajo. El disco ha tenido un recibimiento impresionante y te prometo que no me esperaba tanto. Lo hemos hecho, y digo hecho porque ha sido un trabajo en equipo, sin pretensiones y está siendo alucinante la respuesta de la gente.

–Imagino que la felicidad se multiplica porque, aunque suene a tópico escuchado mil veces, estamos ante el trabajo más personal de su trayectoria.

–Totalmente. En este disco está mi esencia al cien por cien. Es algo que está también en la portada, pero yo describo 'Blacksheep' como el conjunto de las voces que suenan en mi cabeza. Este álbum es lo que tengo dentro. Y estoy muy agradecida porque me haya recibido con los brazos abiertos un sector al que siempre he querido llegar, porque siempre me he considerado músico, y en el que es muy difícil que te tomen en serio si sales con 'brilli brilli' de vez en cuando en la televisión. Te prometo que me está generando hasta impresión.

–¿En qué momento decidió que este disco sería el próximo y atrevido paso en su carrera?

–Cuando me corté el pelo en el escenario. Lancé un EP con la excusa de poder liberarme y en ese momento supe que esto era lo que quería y lo que tenía que hacer. El director artístico que me acompaña en este proyecto, Nicolás Martínez, que es además mi socio en todo, fue el que, después de verme en un directo, me dijo que no sabía qué estaba haciendo, que soy una cantante de rock, que tenía que olvidarme de aquel mundo que me aburría tanto e irme al lugar al que pertenezco. También fue importante volverme de Barcelona a Murcia. Al llegar, hablé con Raúl de Lara, le dije que necesitaba músicos de aquí, sentirme en casa, volver al calor de la huerta y encontrar una banda que me comprendiera. Así nació el proyecto.

–Durante sus primeros años de trayectoria, usted fue cantante de una banda de rock en Inglaterra. Este álbum tiene también mucho de vuelta a los orígenes.

–Exacto. Es que este proyecto es lo que hubiese hecho si hubiese decidido sobre mi carrera desde el principio, pero, claro, sales de un 'The X Factor' internacional, las portadas quieren tu cara e importa más el solista que la banda. Yo empecé en un grupo, en España, haciendo versiones y viajando por todo el país. Tengo esa cultura. También la tuve cuando estudié en Estados Unidos. Lo que pasa es que, al final, dejas que la industria vaya forjando tu camino y empiezas a escuchar opiniones sobre lo mucho que cuesta trabajar contigo porque tienes las ideas muy fijas y terminas cediendo tanto que ni tu pelo, imagen y kilos que puedas ganar o adelgazar te pertenecen. Llega un momento en el que todo eso te asfixia. Para mí, el éxito va de la mano de lo orgullosa que me sienta con la música que hago.

–Hay decenas de ejemplos de solistas que surgen de una banda. Sin embargo, lo contrario, artistas que cambian su trayectoria individual para montar un grupo, son muchísimos menos. ¿Cómo lleva esa variación tan importante en su carrera a nivel profesional y personal?

–La banda está en lo importante: la creación y la composición. El resto de las responsabilidades recaen sobre mí y Nicolás. Jamás les pediría a los chicos del grupo que se hiciesen cargo del concepto. Hay mucho riesgo en esto, yo tengo cero que perder, pero ellos tienen sus familias. A mí siempre me ha costado mucho dar entrevistas porque me sentía ridícula y dudaba mucho con cada respuesta. En ese sentido, tenerles a ellos en la promoción, notar su respaldo, está siendo clave. Me siento mejor que nunca.

Memoria e influencias

–Era bien pequeña cuando sonaba en casa Jimi Hendrix, porque una de mis hermanas era muy fan de la música anglosajona. Ella también me introdujo en Guns N' Roses, por ejemplo. Janis Joplin también se escuchaba mucho, es una de mis cantantes favoritas y una gran influencia. Mi etapa en Estados Unidos fue clave, allí conocí a Led Zeppelin, Cinderella, Whitesnake, Bon Jovi, Cindy Lauper, Tina Turner, Mr. Big o David Coverdale.

Ampliar

–Entrando de lleno en el disco, es atrevido empezar un álbum con una canción en la que afirma que odia su vida.

–Es un tema que compuse el 22 de enero de 2020, justo en el momento en el que más odiaba la situación en la que estaba. Es un mantra que me ha acompañado muchas veces y que he llevado por dentro, aunque por fuera no se me notase y me pusiese el traje de cordero blanco que sonríe al mundo. Siempre supe que quería que fuese la canción que abriera el disco porque te introduce en la historia real de 'Blacksheep': no sentirte parte del rebaño y, de repente, encontrar tu hogar, no en un lugar, sino en unas personas.

–No lo era. Hemos vomitado este álbum. Y eso no se puede hacer por fascículos. La composición y creación fue instantánea, el detalle posterior es lo que nos ha costado dos años. 'Blacksheep' se escribió al completo en tres o cuatro meses, pero después tuvimos que hacer un gran trabajo de limpieza con arreglos, instrumentación, ver lo que funcionaba o no. Pulir ha sido muy laborioso, pero la piedra preciosa la encontramos de un martillazo.

–En términos estilísticos, en 'Blacksheep' no solamente hay rock, ni mucho menos, y el brutal blues de 'Cry' lo demuestra.

–Es una canción muy importante. Habla de admitir una pérdida y que solamente te quede llorar. Ese es el comienzo de la aceptación y del cambio en la historia del disco. Tiene mucho de ese blues crudo de los setenta. Muchas veces, cuando me preguntan por las influencias del álbum, no puedo decir nada. Hemos creado desde la improvisación más auténtica, así que los referentes son los que tenemos Nando, David, Sergio, Ricardo y yo.

–Llevo tantos años siendo políticamente correcta que necesitaba sacar mi lado más salvaje desde la garganta. En este disco hay una mezcla grande de cosas que no he dicho durante mucho tiempo. Hay amor, rabia, delicadeza, fuerza... Lo que más me aterraba cuando iba al estudio y me ponía delante del micrófono era no conseguir transmitir lo que pasaba en la sala de ensayo. En aquel lugar no pensábamos, solamente éramos. No quería intentar ser perfecta, por eso quise que grabásemos en directo con el grupo.

–Una de las conclusiones que deja el disco es su enorme potencial para el directo. ¿Cómo serán los conciertos de presentación?

–Simples. Tienen que ser exactamente de la manera en la que ha sido la grabación: auténtica y real. Vamos a hacer salas de entre trescientas y quinientas personas. Quiero que el directo sea un reflejo de esa crudeza y realidad, que la gente sienta las canciones debajo de la piel.

«Todos los que participamos en la elaboración de este álbum somos bichos raros»

Por Real World, míticos estudios de grabación fundados por el legendario Peter Gabriel, han grabado, entre muchos otros, Amy Winehouse, Harry Styles, Coldplay, Robert Plant, Van Morrison, Tom Jones, Paul Simon, Alicia Keys, Roger Waters o Beyoncé. Pues bien, Ruth se ha sumado a esta impresionante lista con 'Blacksheep'.

Experiencia inolvidable

«Estuvimos barajando tres opciones. Mi apuesta principal eran The Church Studios, en Londres, porque quería grabar el disco con una gran bóveda de iglesia y poder utilizar ese gran órgano que tienen, pero no nos garantizaban el estado de la cinta. Valoramos también la posibilidad de Abbey Road, pero no tenían ese sonido un poco de catarsis que estaba buscando. El resultado era limpio y genial, pero no la apisonadora que queríamos. Real World fue el último lugar que se planteó y justo se quedó disponible. La sensación era que nos estaba esperando. Alquilamos todos y cada uno de los espacios del estudio para grabar de la forma que yo tenía en la cabeza. Real World era un antiguo molino rodeado de agua. Es un espacio realmente mágico. Peter Gabriel es un genio. Y ayuda muchísimo a los grupos emergentes. Puedes ir a grabar si eres Jay-Z o si eres Ruth. Le mandas el concepto de lo que quieres y te buscan un hueco. Nos dieron un recibimiento increíble y el estado de la cinta era impecable. Allí nos siguen esperando para el siguiente disco. Y lo más increíble es que todos los que participamos en la elaboración de este álbum somos bichos raros, somos esas ovejas negras que nos juntamos por amor y por pasión a lo que hacemos».