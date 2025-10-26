Ruben Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito pasean dos orejas cada uno

Ya fuera de fiestas, el de La Unión del sábado es el último festejo programado para este año en la Región de Murcia, y por ... tanto el que cierra temporada, salvo que surja algún otro que, de momento, no está previsto. En este festejo se lidió un primer astado para rejones de la ganadería de Sánchez Cajo (antes Juan Tassara), de muy poca presencia, lo que rebajó la importancia de lo que hizo frente a él el rejoneador de Onteniente Pablo Donat, que estuvo correcto y podría haber paseado una oreja, para la que hubo leve petición, pero pinchó.

Para la lidia a pie se reseñaron cuatro novillos de Nazario Ibáñez, que dieron buen juego, siendo premiado con la vuelta en el arrastre el lidiado en cuarto lugar. En cuanto al tamaño fueron de menos a más, conforme al escalafón que ocupa cada uno de los lidiadores.

Rubén Pinar se las vio con el eral más fuerte y más problemático del encierro. Con un gran oficio y capacidad, solventó los problemas que le planteó el animal. Lo entendió a la perfección, tanto con la capa como en una bien estructurada faena de muleta, que empezó y acabó con doblones, y paseó las dos orejas. Rubén, como hiciera Donat en el que abrió plaza, brindó su faena al matador de toros de Ayora, Samuel Navaló, que se encuentra muy recuperado de la cornada en el cuello sufrida el pasado mes en un festival a beneficio de la dana que se celebró en Algemesí. Una cornada que le pudo costar la vida.

Tuvo calidad el tercer novillo, al que el novillero con picadores Cristóbal Parra 'Parrita' le fue dando lo que necesitaba durante su lidia. Primero afianzándolo y luego toreando con gusto. Dejó bonitos detalles en una faena larga. Falló con los aceros y perdió los trofeos que tenía al alcance. Escuchó un aviso y saludó una ovación.

Precisamente esos dos toreros primeros en actuar en la lidia a pie, Pinar y Parrita, fueron homenajeados al romperse el paseíllo por la Peña Taurino Cultural de La Unión, recibiendo una bella escultura del artista local Galo Conesa.

Jorge Infer brindó su novillo a Rubén Pinar, buen novillo, que de tener un poco más de fuerzas hubiera sido extraordinario. El murciano se manejó bien con las telas con el ejemplar de Nazario, luciendo con la capa y dejando buen sello con en las series con ambas manos. Dos orejas fue su premio.

Cerró plaza el jovencísimo alumno de la Escuela Taurina de Murcia El Toreo Iván de Benito, quien se repuso de una fuerte voltereta en el inicio de su faena para torear con muy gusto con la zurda, el mejor pitón del becerro. Tras dos pinchazos y estocada defectuosa paseó las dos orejas.

Al final del festejo los actuantes abandonaron la plaza a pie.