Entrega del trofeo a Rubén Pinar y Parrita como triunfadores del festival de 2024. LV

Ruben Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito pasean dos orejas cada uno

Con algo más de media entrada en los tendidos, se celebró el festival de La Unión sin picadores aplazado el 11 por la alerta meteorológica

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:35

Ya fuera de fiestas, el de La Unión del sábado es el último festejo programado para este año en la Región de Murcia, y por ... tanto el que cierra temporada, salvo que surja algún otro que, de momento, no está previsto. En este festejo se lidió un primer astado para rejones de la ganadería de Sánchez Cajo (antes Juan Tassara), de muy poca presencia, lo que rebajó la importancia de lo que hizo frente a él el rejoneador de Onteniente Pablo Donat, que estuvo correcto y podría haber paseado una oreja, para la que hubo leve petición, pero pinchó.

