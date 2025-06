Rodi Fernández: «Ir a la huerta de Blanca me da una paz inmensa»

Enamorado de los caballitos y seguidor fiel de Viva Suecia, el chef blanqueño al frente de Taúlla, restaurante ubicado en un antiguo molino de pimentón ... centenario en Espinardo, destaca la evolución del local tanto en cocina como en sala y la excelencia del equipo humano que lo impulsa.

1 Libro Jordi Roca | Montagud Editores (2016) 'Anarkia'

Ampliar Detalle de la portada de 'Anarkia', de Jordi Roca. Montagud Editores

«El que estoy leyendo a diario es un libro de cocina de Jordi Roca. Me sirve para inspirarme un poquito y conocer las muchas técnicas que usan, para a mi vez evolucionar los platos tradicionales de Murcia. Ahora mismo es un libro al que le estoy pegando fuego. Leo habitualmente sobre cocina».

2 Película Frank Darabont | Castle Rock Entertainment (1994) 'Cadena perpetua'

Ampliar Detalle del cartel de 'Cadena perpetua'. Castle Rock Entertainment

«Me encanta, la he visto muchísimas veces y me parece un peliculón. No he leído la obra de Stephen King en la que está basada ni la vi en su momento en el cine. Lo último que he visto en sala últimamente han sido dibujos animados, con mi hijo. Una de las más recientes y que está bien es 'Cómo entrenar a tu dragón', dentro de que me parecen ya súper largas las películas que se hacen para niños».

3 Canción Viva Suecia | Álbum 'El amor de la clase que sea' (2022) 'El Bien'

Ampliar Detalle de la portada de 'El Bien'. Viva Suecia

«Esta canción se viene conmigo en el coche, ida y vuelta. Alberto [Cantúa] iba a Capuchinos conmigo, los he visto en directo y tengo buena relación con ellos. En el trabajo, si hay momentos de agobio en los que veo que el personal de cocina está muy serio, lo mismo les clavo a Julio Iglesias que 'Alabaré, alabaré a mi Señor'. Esta la pongo muchas veces para que empiecen a reírse y cambien la cara».

4 Rincón Municipio de la Vega Alta del Segura-Valle de Ricote (Región de Murcia) Blanca

«Mi refugio para desconectar es mi pueblo, Blanca, al que tengo muchísimo cariño. Tenemos una casita en la huerta y me da una paz inmensa estar allí. Suelo pasar tiempo con mis padres y mis hermanos. Es precioso. Y como viaje, me quedo con una ruta que hice en Francia con mi novia, Burdeos-Saint-Émilion, para probar ostras, vino y 'foie'. Me pareció un disparate».

5 Red social Uso profesional | Más de 7.800 seguidores Instagram | @taullarestaurante

«Es la que más utilizo ahora, porque creo que es la que tira más fuerte, aunque sigo un poco anclado a Facebook también. Tengo opiniones muy diferentes sobre las redes. Por un lado, creo que tienes que ser muy responsable para usarlas y, por otro, no me gusta que la gente las utilice solo para criticar, en temas de política, sobre todo. Que todos opinemos y sepamos de todo me parece excesivo. Además, hay personas que describen cada minuto de su vida, algo que no creo que sea necesario«.

6 Tapa La Cavalica (Alcantarilla) Caballitos, para tomar con cerveza

«Soy un enamorado de los caballitos, para tomar con cerveza muy fría, siempre. Soy también un obseso de la Estrella de Levante. La persona que más disfruta de los caballitos es mi hijo. Si te das la vuelta, a lo mejor no llegas a pillar ninguno. En La Cavalica los hacen muy buenos… casualmente es un local que llevo yo en Alcantarilla».

7 Serie Carter Bays y Craig Thomas | CBS (2005) | 9 temporadas 'Cómo conocí a vuestra madre'

Ampliar Detalle del cartel de 'Cómo conocí a vuestra madre'. CBS

«La he visto entera varias veces, para reírme un poquillo y desconectar de todo lo malo del mundo. Tengo varias plataformas, pero, como también tengo una niña de 2 años, todo va enfocado a la 'Patrulla Canina', el pequeño 'Bing' y cosas por el estilo».