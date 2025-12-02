Rocío La Pequeña une cuerpo y hogar en 'La Casa' La artista molinense expone hasta el 6 de enero en la Sala Subjetiva Nicomedes Gómez del Palacio Consistorial de Cartagena

LA VERDAD Cartagena Martes, 2 de diciembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La Sala Subjetiva Nicomedes Gómez del Palacio Consistorial de Cartagena acoge, hasta el 6 de enero, la exposición 'La Casa', de la artista de Molina de Segura Rocío Pérez, conocida artísticamente como Rocío La Pequeña.

Se trata de una muestra en la que los conceptos cuerpo y hogar se dan la mano, transmitiendo la importancia de valorar todo tipo de físicos, y hacerlo uniendo tradición, género, inclusión y medios digitales.

La artista ha explicado que lo que busca es «reflexionar sobre el concepto en el que el cuerpo es nuestra casa, porque estamos muy acostumbrados a rechazar nuestro cuerpo, a que nunca sea suficiente, parece que siempre necesitamos cambiarlo y mejorarlo». De esta manera, ha señalado que este sentimiento parece acentuarse en las mujeres y ha insistido en que le gustaría que la muestra sirva para «reconciliarnos con ese sentimiento de hogar, ya que el cuerpo que tenemos es el que nos lleva a cualquier sitio y es importante que consigamos estar a gusto con el».

La muestra está compuesta por diferentes obras que conjugan pintura en acrílico, collage con tela y bordado.

Temas

Ayuntamiento de Cartagena