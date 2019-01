Antonio Ballester: «No tengo nada de robot» El artista Antonio Ballester, ayer junto a dos de sus obras expuestas en la galería murciana Artnueve. / enrique martínez bueso Hasta el próximo 2 de febrero expone en la galería murciana Artnueve dentro del programa 'Corte' Antonio Ballester Artista plástico ANTONIO ARCO Viernes, 25 enero 2019, 01:45

En ocasiones, sueña con tornados Antonio Ballester (París, 1952), artista murciano -pintor, dibujante, escultor, fotógrafo y diseñador gráfico- de altísima calidad, amante de los cuerpos de mujeres inteligentes, los bólidos de carreras reales y de juguete, los trenes eléctricos y los perros. De pronto, está durmiendo y sueña que un tornado feroz amenaza con llevarse por los aires el caserón familiar del Barrio del Carmen donde vivió muchos años con sus padres, el también pintor Mariano Ballester y Monique Les Ventes, ambos ya fallecidos. El caserón familiar arrasado hasta sus entrañas por un tornado. Recuerda ese sueño Ballester en mitad del silencio de santuario laico que envuelve su casa-estudio de Vistabella, que él llama «mi cueva»; allí es donde crea sus obras reconocibles y valiosas, humildes en sus formatos y sus necesidades de materiales y dotadas de un magnetismo del que es difícil escapar. Allí, en su 'cueva', es donde ha pintado los cuatro rostros de robots, de gran formato y que no paran de recibir elogios, que se exponen, bajo el título de 'Robot', en la galería Artnueve de Murcia, dentro del programa 'Corte' con el que su propietaria y directora, Mari Ángeles Sánchez, impulsa proyectos específicos de artistas invitados a los que admira. «La parte negativa de la inteligencia artificial es que va a acabar monitorizando nuestra existencia», dice Ballester, que, tras asegurar que «yo no tengo nada de robot», lanza esta pregunta: «¿Cuándo seremos incapaces de diferenciarnos de los robots venidos a sustituirnos?». Cuatro rostros de robots ante cuya contemplación el también artista plástico Sergio Porlán apunta: «Son presencias que interpelan al espectador como si de ancestrales efigies se tratara».

El creador de obras tan destacables e inusuales como la serie 'Gran Gorila' (tres óleos sobre lienzo pintados en 1988), o el tenebroso y misterioso 'Tableautin Coutre', un óleo sobre lienzo de 1989 inmerso en resina de poliéster y perteneciente a la serie 'Tipos de Hombre', así como de exposiciones tan desconcertantes y apasionantes como la titulada 'One Car Show', que pudo verse en la murciana sala de Verónicas en 2002, sigue empeñado en «no caer en la tentación de hacer concesiones para que mis obras sean más comerciales».

Raro

«Lo reconozco: soy más raro que un perro verde», dice el artista, que sabe bien lo que son las noches de vigilia constante, los días sin ningún interés y esos jodidos tornados regresando en sueños hechos unos locos en cuanto se descuidaba. Y sabe también lo que es la alegría y el sentirse querido, el contar con la admiración que sienten por su obra sus propios compañeros artistas, tengan la edad que tengan... Prefiere la carne al metal -¡como Serrat!-, las conversaciones en vivo y en directo, las miradas tú a tú, la palabra susurrada al oído, el licor compartido y fotografiar a ser fotografiado. «Tengo un recuerdo», cuenta: «Descubro atónito el paisaje desértico de Tabernas y siento el impulso de tomar una fotografía. Empuño mi Nikon F con un objetivo gran angular de 24 milímetros, aprieto el disparador... ¡kazunk!».

«No quiero caer en la tentación de hacer concesiones para que mi obra sea más comercial»

«Estamos asistiendo», indica, «a un periodo crucial de la historia del mundo civilizado. Sientes pánico ante el cataclismo, y no solo medioambiental, que parece que se avecina, y también curiosidad por ver cómo será la siguiente etapa, ¿no?». Muchos robots a bordo, me temo. Ballester reconoce que «como artista no estoy satisfecho, no, no; pero eso es algo con lo que tengo que vivir, con la sensación de que no he alcanzado ni mucho menos todo lo que quería». Y añade: «La coherencia de una exposición consiste es enseñar todo lo que de incoherente puede tener mi trabajo para los demás».

«¿Cuándo seremos incapaces de diferenciarnos de los robots venidos a sustituirnos?»

Su mundo es totalmente personal. Y eso se aprecia también en 'Robot', donde Ballester vuelve a mostrarse sin disimulos, con sus saltos artísticos sin red y su gusto por los bocetos, por la insinuación, el interrogante; su gusto por la obra que cabalga: viva. Quienes se acerquen a Artnueve a disfrutar del talento de Ballester se encontrarán también, si preguntan por ellos, con dos retratos de mujer, una temática que el artista jamás abandona. Eso sí, en nada parecidos al titulado 'Retrato de Charlotte', en el que la modelo le encargó al pintor que la retratase sosteniendo una calavera. «La mujer es mucho más digna de estudio que el hombre, y por supuesto es muchísimo más inteligente que nosotros», asegura. «Yo creo que mis desnudos femeninos son como un homenaje continuo a la inteligencia de la mujer», asevera. Sus desnudos no son complacientes, ni anhelan el morbo, ni se cierran a múltiples lecturas. Reconoce Ballester seguir sintiendo fascinación «por dibujar algo vivo, es una sensación...; el contacto que se establece entre la persona a la que estás haciendo posar y tú es una cosa insustituible. Es algo de lo que me nutro continuamente».

«La mujer es mucho más digna de estudio que el hombre y, por supuesto, muchísimo más inteligente»

No es un artista más, ni un hombre convencional. «Además de un gran artista, es una buenísima persona», opina de él Mari Ángeles Sánchez. No conozco a nadie que piense lo contrario. «Lo reconozco: soy más raro que un perro verde», dice él. Tiene sus puntos, va a su ritmo, vive -como puede y le deja su lucha por la supervivencia- a su aire.

-¿Qué más es usted?

-Muy agradecido con las personas que me han salvado literalmente la vida en momentos muy duros. Afortunadamente, en el peor momento de mi vida hubo gente que no me dejó solo. Soy plenamente consciente de que podía haberme quedado 'pajarico' en un rincón del estudio.

Perder la esperanza

Antonio Ballester habla de su estudio sin perder la esperanza de que algún día su techo pueda estar coronado con una maqueta de coche de carreras a escala real como la que presentó en la ya citada exposición 'One Car Show', donde el protagonismo lo tenía 'Messala', un bólido realizado en madera policromada, que pesaba 1.300 kilos y cuyas medidas eran: 2 metros de ancho, 4,6 metros de largo y 1,18 metros de alto. Rojo/fuego, rojo/pasión, rojo/fuerza, rojo/poder, rojo/velocidad, rojo/curvas, rojo/riesgo, rojo/ futuro, rojo/diseño, rojo/erotismo. Rojo era el coche deportivo que diseñó y creó el artista, que nació dibujando coches. Su obsesión por los automóviles, suele contar, es genética, es un misterio, es desde siempre y se acrecienta con el paso del tiempo. Busca en el coche inteligencia y belleza, busca en una mujer inteligencia y belleza, y busca que en su vida no falten ambas cosas. Lo tiene muy complicado, como todos y todas. Entre la incomprensión de muchos, entonces invirtió años de talento creativo en una maqueta a escala real de un coche de carreras que se aproximaba al de sus sueños.

Ayer, tras haber disfrutado de una inauguración nocturna en la que se congregaron muchos amigos y admiradores de su obra, reconocía: «No me doy por vencido, quién sabe si algún día se podrán hacer realidad algunos sueños que tengo. Lo importante es que ahora estoy fenomenal, ilusionado, y con muchas ganas de seguir pintando y experimentando. El día en que no me apetezca hacerlo, empezaré a preocuparme».