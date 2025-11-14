Ricardo Villoria en Mu-tantes: «No puedo escapar de lo rural»

«Sé que en la oscuridad más profunda siempre veo una luz al final, en la que suelo encontrar belleza», compartió con el público el ... fotógrafo asturiano Ricardo Villoria que, con su ponencia, fue el encargado de abrir la quinta edición del festival Mu-tantes, bautizada como 'Ecosistema' y que ha agotado sus abonos generales para estas dos jornadas, la del viernes y este sábado, en el Centro Párraga.

«Mi trabajo no es académico», explicó el creador. quien aclaró que Villoria no es su apellido, sino el lugar donde nació, una parroquia perteneciente al concejo asturiano de Laviana. «Nací en un pueblo del valle de Asturias que recuerda a la Arcadia, que decían los antiguos. Un pequeño paraíso. [... ] Una zona rica en carbón que, con la llegada del ferrocarril, fue transformándose en algo decadente. Llegó el alcohol, la violencia y el dinero».

En ese entorno se crió el artista, dotado de una extrema sensibilidad «que llevaba dentro y sufría en silencio. Yo sentía fuegos artificiales en forma de imágenes y era algo que no podía cambiar. Vivía todo con la emoción a flor de piel y lo tenía que controlar para no parecer tonto», se sinceró el fotógrafo y diseñador, que también fue músico: «Con 15 años me convertí en un virtuoso de la gaita. Me recorrí todas las casas y vivi la cultura asturiana desde dentro». De ahí nació su especial interés por el mundo rural visto desde la autenticidad. «La moda de lo neorural me causa rechazo. Lo normal es que el mundo rural te expulse. A los 5 años de vivir ahí la gente se va. Por eso están los pueblos vacíos», indicó. Sin embargo, «aunque intente hacerme el moderno, yo no puedo escapar de lo rural», confirmó sobre su propio viaje inverso este fotógrafo que disfruta «retratando el entorno y creando personajes».

«La moda de lo neorural me causa rechazo. Lo normal es que el mundo rural te expulse. A los 5 años la gente se va»

El artista, que durante años se dedicó al diseño gráfico, transita actualmente entre la moda, la fotografía y la escenografía, construyendo un universo visual que oscila entre lo ritual y lo contemporáneo. Con su proyecto Petra von Kant explora la moda como performance en colecciones 'genderless'. «Mi talón de Aquiles ha sido siempre la falta de conocimiento, pero, como me faltan referencias, me siento muy valiente y algo sinvergüenza» a la hora de crear. «Mi primera colección de Petra Von Kant –en referencia a la película alemana 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' (RFA, Rainer Werner Fassbinder, 1972)– estuvo compuesta por 40 o 50 piezas. Busqué a gente a través de Instagram y por la calle», contó Villoria, que aseguró que en sus proyectos siempre encuentra a profesionales que se entusiasman y quieren colaborar para sacar adelante sus ideas.

El ponente dedicó también una parte de la charla a comentar el proceso creativo de algunas de sus colaboraciones con el cantante también asturiano Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, que une el folclore con la vanguardia. Villoria ha firmado portadas, vestuarios y videoclips con el artista que reinterpretan la tradición asturiana desde una mirada pop, crítica y provocadora.

A punto de cumplir cuarenta años, como comentó en varias ocasiones durante la ponencia, Ricardo Villoria ha dado un vuelco a su vida: «Dejé mi trabajo, vendí mis dos casas y empecé de cero. Me compré una ruina. Una casa del año 1900 para meter a mis personajes», relató el creador, que actualmente está trabajando en su primera película, 'La aldea perdida'. «No puedo hacer una película sobre Nueva York», bromeó el polifacético artista. «Ahora, o hago lo que quiero, o no lo hago», sentenció.