Ricardo Villoria muestra una de sus creaciones fotográficas durante su ponencia en Mu-tantes. ANDRÉS MOLINA / AGM

Ricardo Villoria en Mu-tantes: «No puedo escapar de lo rural»

El fotógrafo asturiano fue el encargado de abrir la quinta edición del festival de experimentación artística en el Centro Párraga de Murcia

Natalia Benito

Natalia Benito

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

«Sé que en la oscuridad más profunda siempre veo una luz al final, en la que suelo encontrar belleza», compartió con el público el ... fotógrafo asturiano Ricardo Villoria que, con su ponencia, fue el encargado de abrir la quinta edición del festival Mu-tantes, bautizada como 'Ecosistema' y que ha agotado sus abonos generales para estas dos jornadas, la del viernes y este sábado, en el Centro Párraga.

