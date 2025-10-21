La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ricardo Darín. EFE/ J. I. Roncoroni

Ricardo Darín comienza esta noche su maratón teatral en el Romea de Murcia

LV

Murcia

Martes, 21 de octubre 2025, 23:48

Este miércoles por la tarde, a las 20.00 horas en el Teatro Romea de Murcia dará comienzo la primera función de 'Escenas de la vida conyugal', montaje protagonizado por Ricardo Darín y Andrea Pietra que se podrá disfrutar hasta el domingo. Con las localidades agotadas desde hace tiempo, se han puesto a la venta, exclusivamente en taquilla del teatro, algunas entradas en butacas con visibilidad reducida (25% y 50%) para todos los pases.

«Contrariamente a lo que muchos puedan suponer no hay repetición. Porque todas las funciones son distintas entre sí, porque las audiencias son distintas entre sí, y porque cada función es un nuevo desafío», contaba el excelente intérprete Ricardo Darín hace unos días a LA VERDAD, para explicar la excepcionalidad del evento teatral.

El actor comparte escenario con Andrea Pietra en una obra maestra de Ingmar Bergman basada en la película del genial director sueco. En 'Escenas de la vida conyugal' vemos a Juan y Mariana, una pareja que vive distintos episodios en las distintas etapas de su matrimonio, y que continúan después de su divorcio. Escenas cotidianas, divertidas o dramáticas que siempre resaltan las condición humana. Todas ellas con una fuerte presencia del amor y con las que cualquiera puede identificarse. Estrenada en 2013 en el teatro Maipo de Buenos Aires, ha pasado por Santiago de Chile, Montevideo, Lima y, finalmente, ha llegado a España.

El montaje forma parte de la programación de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia y se podrá disfrutar jueves, viernes y sábado a las 20.00 horas, mientras que el domingo comenzará a las 19.00 horas.

