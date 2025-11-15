Los reyes de la contratación en el sector de la comedia La empresa Ninona Producciones, con sede en la calle Platería de Murcia y dos maestros al frente, Abilio Gilar y Fran López, se ha convertido en referente en Europa en la realización de shows de humor, con más de 600.000 entradas vendidas

La productora murciana de espectáculos de humor Ninona Producciones, con sede en la calle Platería de Murcia y fundada en 2008 por los maestros Abilio Gilar y Fran López Ochando, es la empresa de referencia en Europa en la realización de shows de comedia, «e independiente somos la empresa más grande del mundo, ya que este año hemos vendido 600.000 entradas, que es lo mismo que 32 veces todo el aforo del Warm Up».

Ninona está detrás «del festival de comedia más grande del mundo», el Murcia Sonríe, «aunque no tenemos datos oficiales de China o de India, y lo mismo hay un festival superior al nuestro». Lo saben porque la sede en Madrid de Live Nation [promotora líder de entretenimiento en el mundo que inventó el concepto de 'world tour' para las giras de cantantes y grupos, con la que colaboran] hizo una auditoría para adquirir la empresa murciana. «Nos hicieron una oferta para dirigir la división de comedia hispanohablante desde España, todas las divisiones de Latinoamérica y España, porque está creciendo mucho este sector», reconoce el jumillano Abilio Gilar, un desconocido en el orbe político hasta nace nada, pero con muchos tentáculos y conocimientos en el mundo de la música. «Es que nadie sabía que el festival Murcia Sonríe era el más grande del mundo, y nunca habíamos pedido nada a la administración, pero llega un momento en que uno se pregunta si en la institución pueden echarnos un cable para que esto se conozca».

Dos meses es el tiempo que dura el festival Murcia Sonríe, que se hace cada año normalmente en otoño Murcia Sonríe nació en Murcia, y se ha extendido, con otros nombres, a otros lugares de España. La llegada de nuevos talentos, la aceptación del público, la creación de nuevas programaciones y la consolidación de artistas y cómicos en formatos de comedia en vivo o 'stand up', hacen que el auge de esta disciplina sea cada vez mayor.

El futuro Dice Abilio Vilar que hay margen para crecer: «Cuando yo empecé era una locura, dejé mi plaza de maestro y creía que esto podía funcionar. Hemos profesionalizado el sector de la comedia de habla hispana en estos 15 años. Y veo huecos, por ejemplo, todavía en el sector del humor en lengua inglesa. Es un reto, y no me quiero aburrir».

El jueves 20 de noviembre, Ninona Producciones organizará en el Centro Párraga de Murcia una fiesta para celebrar y compartir estos éxitos, iniciativa que cuenta con apoyo de la Consejería de Cultura.

En este momento tienen en cartera a los humoristas del momento con más tirón. Entre ellos están los conocidísimos Juan Dávila, Martita de Graná, Comandante Lara & CIA, Ángel Martín, Pantomima Full, Robert Bodegas, Ismael Lemais & Isita Díaz, Agustín Durán, Aguilera y Mení y Miguel Assal. Pero, además, llevan la gira internacional de artistas extranjeros como Led Varela, Jorge Lozano H, Sofía Niño de Rivera, Aislados, Manuel Ángel Redondo, Ricardo Quevedo y Jorge Harris. Desde su fundación han batido récords en ventas de entradas y están detrás de 125 espectáculos diferentes, con una presencia constante en los principales teatros del país. Ninona Producciones, que hoy tiene a 16 empleados en plantilla, arrancó con Abilio y Fran, abriendo nuevas perspectivas de negocio y profesionalizando un sector que en España estaba a años luz de lo que se hacía en Inglaterra o en Estados Unidos. Gracias a Ninona Producciones, Murcia es también puntera a nivel español como capital del humor y de la comedia, y no por los chistes fáciles, sino porque detrás de esta empresa hay dos mentes brillantes.

Ninona Producciones creó de la nada Murcia Sonríe, «el festival de humor y comedia hoy más grande de España, de Europa y podemos decir con orgullo que del mundo porque es verdad», confirman Abilio y Fran durante un encuentro con LA VERDAD. «Y se ha gestado aquí, en esta tierra, con acento murciano y con alma mediterránea». Este festival, asegura el equipo de Ninona, no solo tiene un valor cultural sino que es también «un generador de economía fantástico porque tiene un gran impacto turístico y social en nuestra región y todo de primer nivel dado que la gente se desplaza para ver comedia; se hacen planes en pareja, en familia, con amigos, porque reír, en definitiva, es una forma de vivir».

«Hemos conseguido algo muy grande y es situar a nuestra productora a la cabeza como líderes y eso es gracias al equipo que la compone y ese espíritu que nos caracteriza como murcianos, un aire acogedor, resiliente, cercano, que no teme reírse de sí mismo. Los artistas nos quieren mucho y nosotros a ellos más, cuidamos mucho la relación con ellos y somos los primeros en alegrarnos de que triunfen. Trabajar rodeados de amigos es un regalo brutal», asienten Fran y Abilio, con un don especial para descubrir nuevos talentos. «Ahí está nuestro fuerte», admite Abilio, junto al hecho de inventar una nueva forma de trabajar en el sector, que hasta entonces en España no se había desarrollado.

El caso de Martita de Graná

Cuenta Abilio que cuando se puso en contacto por primera vez con Marta Martínez, luego conocida como Martita de Graná, ella trabajaba en un bar. «La llamé por teléfono, le comenté que había visto algún video suyo, y no tenía entonces ni cuenta en Instagram porque no existía. Vi en Facebook un vídeo de ella de 6 minutos, cosa que hoy parece prehistórica. Yo le dije que tenía eso que yo veo cuando los encuentro, y pensaba que ella podría tener una gran carrera como cómica haciendo comedia en los escenarios. Ella me respondió: '¿Perdona? Es que me pillas trabajando en el bar, y te importa si ahora cuando salga a fumar te llamo...'. Y así fue. Yo creía que podía ayudarla. Ella no sabía actuar, no había actuado en su vida, y a todo se aprende, pero Martita tenía algo natural, que es el talento». Abilio le propuso dedicar tres meses a aprenderse un texto. Le adelantó el dinero que cobraría durante tres meses en el bar para que estuviera tranquila por ese lado, y ahí empezó su carrera. «Estuvimos perdiendo dinero con ella durante dos años», admite Abilio. «Prácticamente hasta la pandemia. Pero nos decíamos, va a salir, va a salir... y salió». Hoy, Martita de Graná es «un verdadero referente del humor, tanto en plataformas digitales como en el escenario en vivo», señala Ninona Producciones en su web.

De Pantomima a Juan Dávila

Hay otros casos de éxito como Pantomima Full. «Nos reunimos con ellos un martes, y el domingo antes los habían echado del teatro porque no vendían 30 entradas». También Juan Dávila: «Fuimos a una sala de 200 personas y en menos de un año llenamos con él cinco veces el Palacio de Vistalegre de Madrid». Con Aguilera y Mení llevan la misma línea que con Juan Dávila. «Nuestro fuerte &ndashremarca Abilio, que ve como un reto «empezar de cero en el extranjero» con otros proyectos en el futuro&ndash es reconocer el talento antes que nadie, y muchas veces antes incluso que los propios artistas. Ahora ha salido una actriz con Buenafuente, Petite Lorena, que tuvo un vídeo con 30 millones de reproducciones, y yo cerré con ella la gira en mayo, que hemos tenido que renegociar. Llego antes que ellos, algunas veces». Ninona Producciones también es la empresa que representa a estos artistas, y la que produce todos los espectáculos en sus giras.

«Hasta que nosotros entramos en el mercado, los artistas tenían un representante que coge el teléfono y te dice el precio y el caché de los artistas y los vende a terceros con un contrato. Pues nosotros hacemos todo el proceso, cuidamos todo el proceso, y eso ha sido el gran crecimiento de todos nuestros artistas. No es que no haya intermediarios, pero controlamos nosotros con mucho mimo todo: desde elegir las fechas, dónde vamos, qué aforos... implementamos estrategias, y eso fue lo que hizo que nos convirtiéramos en un caso de éxito».

En representación directa tienen a ocho artistas en cartera y en 'booking' compartido serán casi 20. En ese segundo bloque entran, por ejemplo, Lalachus y Xuso Jones y Ana Brito [estos últimos estarán este domingo en el Auditorio Regional Víctor Villegas con entradas agotadas hace meses dentro de Murcia Sonríe].

La Región de Murcia ha sido, además, plataforma para muchos artistas en gira, pues todos los que representan han pasado por espacios públicos de la Comunidad Autónoma. «A muchos de estos humoristas los encontramos en las redes sociales. Antes existía una única plataforma para darte a conocer como cómicos, que era Paramount Comedy, que nosotros veíamos anticuada. Pero en las redes encontrábamos a mucha gente muy graciosa, incluso a veces más que muchos monologuistas conocidos, a los que nosotros hemos acompañado en ese proceso». Hubo proyectos que aparcaron, como El Cejas. Pero otros se han subido al carro, con un poco de paciencia y formación.

Otros casos en la Región de Murcia han sido Pedro Ángel Roca y Kika Frutos, presentadora de 7 Región de Murcia e 'influencer' que está ahora de gira con su primer espectáculo como monologuista, sobre el mundo de la televisión, con las primeras citas en su gira con llenos. «Nos arriesgamos con Kika porque era un humor distinto y nos ha ido guay en ventas. No me esperaba lo que ha hecho, Kika lo está haciendo muy bien», celebran en Ninona.

En 2026 se incorporará a Murcia Sonríe el cómico yeclano David Domínguez, «que es un comicazo de la hostia», señala Abilio, «y va a sorprender con su show de los 90».

Y se empeñaron en hacer esto desde Murcia. No lo hubieran conseguido desde Madrid, tienen claro.

