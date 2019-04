Ana Torrent: «Nadie tiene respuestas para nada» Ana Torrent, en una imagen de 'Todas las noches de un día'. / elvira urquijo a. Junto a Carmelo Gómez, la actriz interpreta el sábado en el Teatro Villa de Molina el último gran éxito de ambos, 'Todas las noches de un día' ANTONIO ARCO Miércoles, 10 abril 2019, 01:35

Le gustan a Ana Torrent las flores, pero se le olvidan sus nombres. Las que crecen salvajes, las que son domesticadas en los jardines, las que contempla en la terraza de su casa mientras hablamos, y las frescas que lucen su efímero esplendor en los jarrones; pero para sus nombres, reconoce, «soy un desastre». Conversamos por teléfono, con motivo de la representación, el próximo sábado en el Teatro Villa de Molina, de 'Todas las noches de un día', la obra de Alberto Conejero en la que comparte escenario con Carmelo Gómez. Y, mientras ella disfruta observando los colores de sus plantas, acariciadas una y otras por la luz del mediodía, yo mataría por tener sus ojos delante. Sus ojos. Esos que miran como solo Ana Torrent (Madrid, 1966) ha sabido hacerlo en el cine, desde que con tan solo siete años de edad le proporcionara a Víctor Erice el milagro que necesitaba para convertir en obra de arte 'El espíritu de la colmena' (1973): sus ojos, su misterio. Desde entonces, Ana Torrent [Bertrán de Lis] ha servido en bandeja a grandes directores memorables interpretaciones: a Carlos Saura en 'Cría cuervos' (1975), a Jaime de Armiñán en 'El nido' (1980), a Alejandro Amenábar en 'Tesis' (1996)... También el teatro se ha beneficiado de su mirada, y de su talento, incluido el montaje de la universal 'Madame Bovary' que protagonizó a las órdenes de Magüi Mira.

Ahora lleva más de un año girando con 'Todas las noches de un día', un montaje en el que destaca su atmósfera fantasmal, como fuera del tiempo, incluso de este mundo; su constante aire poético, que parece anidar en el universo de los sueños, no de la realidad; su historia de amor más allá de la muerte, los misterios que encierra, el constante fluir del tiempo del presente al pasado, y esa música de fondo que genera la escritura de Alberto Conejero, y que en esta obra parece conectada a la exploración de los misterios psíquicos y al amor por la naturaleza que caracterizan la obra del poeta irlandés William Butler Yeats. Con 'Todas las noches de un día', Alberto Conejero ganó el III Certamen de Autores Teatrales en 2015. La obra la protagonizan el jardinero Samuel y la propietaria del invernadero para la que este trabaja, Silvia. Ella y Alberto son dos personajes extraños, que arrastran ambos heridas abiertas, con dificultades para integrarse en la dinámica social, aferrados al invernadero que cuida Samuel como a un pulmón mágico que les permite respirar algún tipo de extraña esperanza, de consuelo. Dos seres heridos, pájaros solitarios que se encuentran y dan lugar a una historia de años en la que se mezclan las sospechas de asesinato, el dolor por el amor no correspondido, la fascinación por las flores, los secretos y la muerte que llega para aliviar la vida cuando esta se ha convertido en un montón de espinas importunando el alma. Sí, un día, Silvia desaparece. Como si se la hubiese tragado la tierra, señalando el camino para que los fantasmas del pasado no dejen de atormentar a los vivos.

Tome nota Obra 'Todas las noches de un día'. Autor Alberto Conejero. Intérpretes Ana Torrent, Carmelo Gómez. Director: Luis Luque. Dónde y cuándo Teatro Villa de Molina. Sábado 13 de abril, a las 21.00 horas. Entrada: 20E

-¿Qué es lo mejor de 'Todas las noches de un día'?

-Me gusta todo: el texto de [Alberto] Conejero, hacer la función con Carmelo [Gómez], que nos haya dirigido [Luis] Luque, la producción de Jesús [Cimarro]... Leí la obra y me encantó. Me dejó pensando, me emocionó, me planteó preguntas. Es una de esas historias que te sacuden por dentro.

-¿Usted cómo se maneja con sus propias heridas?

-Ahí estoy, en la lucha diaria. Pero he tenido la suerte de, por el tipo de educación que he recibido en mi familia y por el tipo de profesión que he elegido, tener claro que hay que enfrentarse a los problemas; es algo positivo que tengo: no huyo de los problemas, no intento esconderlos, taparlos, hacer como que no pasa nada. Si hay un problema, me pongo a resolverlo y no salgo corriendo. Si no te enfrentas a ellos, al final te acabarán estallando como una olla exprés. Y a eso me ha ayudado trabajar con personajes muy diferentes, que te hacen intentar ponerte en la piel de otras historias, intentar comprender otras vidas y otras formas de comportarse, y no parar de hacerte preguntas. Mi profesión, entre otras cosas, me ha servido para aprender mucho sobre mí misma. También le digo que, en lo personal, estoy muy lejos de haber vivido situaciones realmente graves, como por ejemplo las de abuso que vivió mi personaje, Silvia.

«Hay mucha gente confundida, que entiende que amar implica posesión, como si el otro te perteneciese»

-¿Qué tiene muy claro?

-Que la infancia es una etapa de la vida fundamental, de una importancia capital que va a tener consecuencias durante el resto de nuestra vida. Tengo una hija de once años y eso que le digo lo he tenido muy en cuenta a la hora de educarla, de estar a su lado: es en la infancia donde se marca muchísimo el carácter, el modo en que vamos a lidiar con los problemas y a manejar nuestras sensaciones y sentimientos. La infancia nos marca muchísimo.

Primordial

-¿Sabemos amarnos?

-No estoy muy segura de que así sea. Mi idea del amor, y el que yo procuro practicar, es un amor generoso, que respeta la libertad del otro... Hay mucha gente confundida, que entiende que amar implica posesión, como si el otro te perteneciese. No, se trata de amar generosamente e, incluso, de hacerlo sin esperar tampoco nada a cambio. Para mí, amar también significa disfrutar, gozar con la persona que amas. Pero es cierto que no siempre es fácil, que a veces cuesta, que terminas estropeándolo. Lo que me pregunto es en qué se convertiría nuestra vida si lo primordial no fuese amar, querer a los demás. A mí, la experiencia me ha ido enseñando que lo más saludable es no mirarte tanto el ombligo y dedicarte a mirar a los demás, a preocuparte por ellos. Tengo cada vez más claro que la felicidad, o algo parecido a la felicidad, pasa por la generosidad, por dar.

-¿A veces qué le pasa?

-Que creía que por fin había aprendido alguna lección y qué va: al día siguiente vuelvo a decirme: «¡Madre mía, no tengo ni idea de nada!» [risas]. Bueno, lo cierto es que estamos todos en el mismo barco, intentando manejarnos como podemos, y que nadie tiene respuetas para nada; así es que lo que yo propongo es: vamos a vivir lo mejor que podamos, sin hacernos daño unos a otros y cuidando más el mundo en el que vivimos.

-¿Qué se propone cada vez más?

-No perder el tiempo en tonterías. De pronto, por ejemplo, te ves ahí, mirando bobadas enganchada a internet para nada, en vez de irte a dormir para estar descansada al día siguiente, y te lo acabas planteando: «¡Ya está bien de hacer el tonto!».