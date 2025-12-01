Regresa el ciclo musical del Conservatorio Superior de Música de Murcia 'El Tardeo del Massotti' Este año se pone el foco en el trabajo grupal y la entrada será dos euros, que podrá canjearse por una consumición y una tapa

La segunda edición de 'El tardeo del Massotti' vuelve a la ciudad el 5 de diciembre. Esta es una programación promovida por el Conservatorio Superior de Música de Murcia 'Manuel Massotti Littel' que busca consolidar este ciclo como una cita destacada dentro de la oferta musical de la ciudad. En esta nueva edición se incorpora una novedad destacada, los conciertos se dedicarán a las agrupaciones específicas del conservatorio. Después de una primera edición centrada en solistas y muestras individuales, este año se presenta una programación que pone el foco en el trabajo grupal y en la diversidad sonora del centro.

Programa de conciertos 5 de diciembre de 2025 Orquesta Barroca + Sara Águeda

12 de diciembre de 2025 Taller de interpretación estrenos

19 de diciembre de 2025 Massotti Sax Ensemble

30 de enero de 2026 Euskadi Brass Ensemble + Aula Massotti

27 de febrero de 2026 Camerata del Massotti

17 de abril de 2026 Grupo de percusión

8 de mayo de 2026 Brass Band

15 de mayo de 2026 Coro del Massotti

El público podrá disfrutar del Ensemble de Saxofones, el Ensemble de Percusión, el Ensemble de Viento-Metal, la Camerata Clásica, la Camerata Barroca, el Taller Instrumental y el Coro. Se trata de formaciones cuyo acceso, en otros espacios culturales, tendría un coste significativamente mayor. El ciclo mantiene el precio de la entrada, de dos euros y, al finalizar cada concierto, podrá canjearse por una consumición y una tapa. Esta propuesta busca favorecer la cercanía entre músicos y asistentes, ofreciendo un ambiente relajado que abre el inicio del fin de semana con un encuentro informal entre ambos.

Otra de las novedades previstas para esta edición afecta al horario. Los conciertos programados para los meses de primavera y verano se celebrarán a las ocho de la tarde, ajustándose así al horario estival. Cada actuación se informará de manera individual con la hora correspondiente para facilitar la asistencia del público. Todos los conciertos tendrán lugar los viernes y su objetivo es convertir la música en un punto de encuentro que atraiga tanto a jóvenes como a personas interesadas en descubrir nuevas experiencias culturales.