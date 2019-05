El rector José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la CRUE José Carlos Gómez . Perteneciente a la Universidad de Córdoba, fue elegido ayer en sustitución de su homónimo, de la Universidad de Lleida EFE Viernes, 17 mayo 2019, 02:15

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, fue elegido ayer nuevo presidente de los rectores para los próximos dos años en sustitución del rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández Díaz. Entre las nuevas acciones anunciadas ayer, está crear una delegada de Igualdad dentro de la entidad, que dirigirá la rectora de la UJI, Eva Alcón.

Villamandos ha sido elegido por 69 votos a favor y uno en blanco entre los 70 rectores de CRUE Universidades Españolas que acudieron a la votación en el madrileño Palacio de Cibeles.

La CRUE está formada por 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas, y es el principal interlocutor de los centros universitarios con el Gobierno y desempeña un papel clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior.

Gómez ha anunciado la «continuidad» de la gestión de su antecesor en muchos temas y ha asegurado que seguirá trabajando para que no afecte a los universitarios el decreto sobre la cotización de prácticas universitarias, destacando que el próximo curso no se va a aplicar porque aún no hay un desarrollo reglamentario.

Sin embargo, la CRUE mandó precisamente ayer una carta al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades preguntando algunas cuestiones sobre relativas a este asunto.

Villamandos (Córdoba, 1963) es rector de la Universidad de Córdoba desde 2014, doctor en Veterinaria y catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinarias y hasta ahora presidía la Comisión Sectorial I+D+I.