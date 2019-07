Rafaelillo: «Ha sido el momento más duro de mi vida; pensé que todo se acababa» Rafaelillo, ayer, con los médicos, antes de abandonar el Complejo Hospitalario de Navarra. / LV El diestro murciano sale del complejo hospitalario de Pamplona para seguir en Murcia su recuperación LA VERDAD Sábado, 27 julio 2019, 02:30

Rafaelillo abandonó ayer el Complejo Hospitalario de Navarra, acompañado por los doctores Ángel M. Hidalgo, Miguel Ángel Ciga y Miguel Salvador, para ser trasladado a la Clínica Quirón San Carlos de Murcia para continuar su proceso de recuperación. El diestro murciano agradeció la atención y el interés permanente que ha recibido por el equipo médico encabezado por el doctor Hidalgo y por el personal sanitario que le ha atendido.

«Llevo toda mi vida dedicada en cuerpo y alma a mi profesión en una carrera que no se ha caracterizado por ser fácil, en la que he vivido momentos muy duros, pero puedo prometeros que la cogida del día 14 en Pamplona ha sido el más duro de todos con mucha diferencia. Sentí que todo se acababa. Hubo un momento en la enfermería de la plaza que me asusté muchísimo y pedí que llamasen a mi mujer para hablar con ella y con mis hijas antes de que me durmiesen. Quería escuchar sus voces y que fuese lo que Dios quisiera...», explicó el torero. «Afortunadamente, y gracias a la milagrosa intervención de nuestros ángeles de la guarda que son los doctores, el 14 de julio será una fecha en la que celebraré mi cumpleaños de ahora en adelante». El diestro afirmó que intenta sacar lo positivo de todas las experiencias. «Ha sido una gran lección de vida y de humanidad». Los médicos calculan que para octubre podría completar su proceso de recuperación con entrenamientos.