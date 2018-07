Rafaelillo, herido en una pierna por una cogida en Valencia Rafaelillo se observa la herida tras la cornada. / SCP / Teseo Comunicación El torero murciano estaba en el cuarto de la tarde, con un astado de Cuadri de nombre Alpargatero, cuando le sobrevino la cornada en la parte posterior de la pierna mientras toreaba al natural FRANCISCO OJADOS Viernes, 27 julio 2018, 21:23

El torero murciano Rafael Rubio Rafaelillo fue cogido este viernes por el cuarto toro de la tarde en la primera corrida de toros de la Feria de julio de Valencia. La cornada, en la parte posterior de la pierna derecha sobrevino cuando Rafaelillo se encontraba toreando al natural, en la faena más notable de la tarde. Fue entones cuando el toro Alpargatero, de Celestino Cuadri, quedó a mitad de la suerte y en un certero pitao hizo presa al diestro.

Momento de la cogida a Rafaelillo en Valencia. / SCP / Teseo Comunicación

Pronto se vio en la plaza que la cornada era importante al ser evidente el sangrado por el boquete de la cornada, por lo que de inmediato fue llevado en volandas por las cuadrillas y compañeros, como Daniel Luque, que se encontraba en el callejón, a la enfermería, donde los servicios médicos de la plaza le realizan la primera exploración, siendo posible que sea intervenido en la misma enfermería antes de ser trasladado a un centro hospitalario. Rafaelillo no había tenido suerte con el primero de su lote un toro rajado y peligroso con el que no pudo realizar faena lucida. Al toro que le propinó la cornada lo había recibido con dos largas cambiadas, y ya le avisó con el capote, apretando para los adentros, sin embargo, en la faena de muleta el murciano se confió y toreó a gusto al natural, exponiendo, hasta que llegó la cornada. La corrida de Cuadri salió descastada y con complicaciones para los toreros, por lo que tanto Pepe Moral como Varea no pudieron triunfar con los primeros astados de sus respectivos lotes.