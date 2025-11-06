La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rafael de Paula, fotografiado en el Museo Ramón Gaya. G. C. / AGM
Toros al natural

Rafael de Paula, mis primeros recuerdos

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

La primera vez que lo vi en directo fue la tarde del sábado de Gloria de 1981, en la plaza de toros de Cartagena. Fue ... una corrida en la que un joven Ortega Cano salió triunfador tras alternar con dos diestros ya veteranos: Antoñete y Rafael de Paula. Sin estar bien, tanto D. Antonio como D. Rafael me permitieron adivinar por qué llegaron a calar tan hondo en las almas de tantos aficionados. Dos toreros de culto que nunca llegaron a mandar en el escalafón y que, sin embargo, dejaron faenas para la historia. Al primero le rendía homenaje Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre, en forma de monumento a la puerta de la plaza de Las Ventas. A Rafael de Paula, Morante lo tuvo de apoderado en la temporada de 2007, fruto más de la admiración del cigarrero a la leyenda de Paula que a las habilidades del jerezano en los despachos. Duraron un asalto en lo profesional. En lo personal toda una vida, porque los artistas se entienden.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rafael de Paula, mis primeros recuerdos

Rafael de Paula, mis primeros recuerdos