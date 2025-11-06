Rafael de Paula, mis primeros recuerdos

La primera vez que lo vi en directo fue la tarde del sábado de Gloria de 1981, en la plaza de toros de Cartagena. Fue ... una corrida en la que un joven Ortega Cano salió triunfador tras alternar con dos diestros ya veteranos: Antoñete y Rafael de Paula. Sin estar bien, tanto D. Antonio como D. Rafael me permitieron adivinar por qué llegaron a calar tan hondo en las almas de tantos aficionados. Dos toreros de culto que nunca llegaron a mandar en el escalafón y que, sin embargo, dejaron faenas para la historia. Al primero le rendía homenaje Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre, en forma de monumento a la puerta de la plaza de Las Ventas. A Rafael de Paula, Morante lo tuvo de apoderado en la temporada de 2007, fruto más de la admiración del cigarrero a la leyenda de Paula que a las habilidades del jerezano en los despachos. Duraron un asalto en lo profesional. En lo personal toda una vida, porque los artistas se entienden.

Esa de Cartagena fue mi primera conexión directa con un torero genial, ya por aquel entonces sin facultades, debido a las operaciones de rodilla que apenas le dejaban salir de la cara de los toros en los momentos de apuro. Aquella tarde el público premió su arte obligándole a dar una vuelta al ruedo en su primero, con el que manejó el capote con singular gracia. Porque Rafael de Paula ha sido uno de los mejores capoteros de la historia. El mejor ejemplo para el que quiera aprender a manejar la capa con arte. Así lo vieron los guionistas de la serie que la plataforma de Disney emite bajo el título 'La suerte: Una serie de casualidades', en la que Óscar Jaenada, en una interesante interpretación de una figura del toreo, afirma en la ficción que a él le enseñó a torear con el capote Rafael de Paula. El deseo de cualquiera que hay soñado en algún momento con ser figura del toreo. Rafael Soto Moreno no lo fue. Ni le hizo falta. Su figura ha trascendido sin necesidad de ser un torero de números. Él era torero de 'Espíritu Santo', ese que afirmaba que no sale por la tele, de inspiración y de emociones. Las despertó en Bergamín, con su «música callada del toreo». Porque Paula fue fuente de inspiración para otros artistas, aunque Rafael decía que no era artista sino un torero que toreaba con arte. Entre los que le siguieron y admiraron están artistas de nuestra tierra que suponen un hilo de nuestra Región con el genio de los trajes de torear bordados en azabache y las vueltas azules en los capotes. Porque Paula era tremendamente supersticioso, como afirmó Mondeño en su última visita a Cartagena y el guía que le mostró las excavaciones del anfiteatro le explicó que bajo el ruedo hubo enterramientos. El maestro de Puerto Real no tardó en espetar: «Si eso lo llega a saber Paula está que torea aquí».

Paula fue padrino de dos toreros importantes de nuestra tierra: de alternativa de Manuel Cascales y de confirmación de Pepín Jiménez. Se granjeó la amistad de Ramón Gaya, quien le hizo un retrato de busto que no llegó a convencer al matador, al que le hubiera gustado uno de cuerpo entero. Él, que entendía el toreo en las muñecas y en la cintura, esa que no salía en el cuadro. También tuvo una gran relación con Pedro Serna, magnífico pintor y persona, y con Antonio Parra, que editó un libro titulado 'Conversaciones con Rafael de Paula', adentrando en los conceptos sobre la tauromaquia del genio que fue acogido por Juan Belmonte en sus inicios.

El capote que lució en el funeral también tiene su conexión con la Región de Murcia, pues fue una de las joyas expuestas en la histórica exposición de capotes de paseo que, bajo el comisionado de Verónica de Haro, acogió la Fundación del Paso Azul de Lorca en su museo en 2017.

El domingo callaba para siempre su música el genial diestro que, en muy pocas faenas dejó un recuerdo imborrable. Junto a esas protagonizó espantadas monumentales, y su vida fuera del ruedo da para una novela.

Purias Triunfal festival homenaje a Antonio 'El Gris'

El domingo, mientras se conocía la noticia del deceso de Rafael de Paula, Purias celebraba un cariñoso homenaje al que fuera novillero y empresario taurino local Antonio Giner 'Gris'. Organizado por su hijo, acudió gente a la plaza portátil, que recibió con una gran ovación al homenajeado cuando, en su silla de ruedas, hizo presencia en el ruedo en el momento del paseíllo.

Abrió plaza el rejoneador granadino Sebastián Fernández, solvente, que paseó las dos orejas de un novillo de Escribano Martín. Dos orejas y rabo obtuvieron Sánchez Vara y Esaú Fernández de sus astados de Salvador Domecq. Una oreja fue el premio para Fernando Rey, mismo premio que obtuvo Antonio Puerta de un astado de El Madroñiz. Cerró plaza el novillero de Torre Pacheco, Antonio Aparicio, que se ganó los máximos trofeos del novillo de Salvador Domecq.