Carmen Cantabella: «Me quiero fuerte, en crecimiento, sin quedarme atrás» Carmen Cantabella, ayer, en la caseta de MurciaLibro en la Feria del Libro. / enrique martínez bueso La artista ilustró ayer en la Feria del Libro de Murcia ejemplares de 'Cuaderno de Ibiza', el último poemario que publicó José Cantabella ANTONIO ARCO MURCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 02:27

Nada de dejar aflorar la pena en público. La tristeza espesa recorre todavía a sus anchas su interior, es cierto, pero como un oleaje que ella tiende a domesticar para que no la anule o paralice. Se lo debe a él. Se lo debe a sí misma, que se quiere «fuerte, en crecimiento, sin quedarme atrás ni como pintora, ni como persona». No es fácil, pero Carmen Cantabella (Murcia, 1977), tan frágil en apariencia, es una mujer fuerte. Ayer, terminada la singular experiencia que vivió en la caseta 42 de la Feria del Libro de Murcia, se mostraba satisfecha del resultado en compañía de su buena amiga Juana J. Marín Saura, poeta al igual que José Cantabella (Murcia, 1962-2019), con quien hasta su muerte vivió una gran historia de amor. Uno de los frutos ya recogido, el libro 'Cuaderno de Ibiza y otros poemas' (MurciaLibro), última entrega literaria del poeta y compañero, se vendió ayer en la Feria con un añadido artístico y sentimental entre sus páginas: el retrato de José Cantabella, con su característica bufanda anudada al cuello, que, mediante plantilla y spray negro, la pintora iba estampando en cada ejemplar solicitado, uno de los cuales está ya en manos del novelista Pedro García Montalvo.

«Me fui ovillando, es decir, me marché a la isla. / Entonces, / como si nada, como si todo, / nacieron los poemas para este Cuaderno, / que a veces te reclaman a gritos, / otras veces, en silencio, / pero siempre reclamada, / porque saben que sin ti no serían», se lee en el arranque de 'Cuaderno de Ibiza y otros poemas', cuya ilustración de portada es obra, naturalmente, de Carmen Cantabella, también la causante y destinataria de este libro de fuego amoroso, claro e intimista, que traslada al lector a una isla -¿real, inventada, interior...?- en la que los amantes son el centro de un mundo que merece ser vivido, gozado. Y leído.

«Jose [sin acento] no solo es el gran amor de mi vida, sino un poeta cuya obra tiene un gran valor literario. Yo tengo que esmerarme y hacer todo lo que esté en mi mano para que no caiga en el olvido, porque merece ser disfrutada por muchos lectores», afirma la artista.

Recuerda que escuchaba decir al poeta algo que, en efecto, él consiguió hacer efectivo hasta el final: «Siempre he intentado vivirlo todo con naturalidad, sin dramatismos». «Yo intento hacer lo mismo, aunque hay momentos muy duros en los que me resulta difícil», cuenta. «El miércoles, cuando llegué a casa con el diploma de 'Mujer relevante' que nos entregó la Universidad de Murcia a un grupo de luchadoras y profesionales, me vine abajo. No se puede explicar con palabras lo que echo a Jose de menos», añade. Un día escribió el poeta: «Cuando tengas frío, / llevaré / miles de libros de poemas / al pie de tu cama». Qué hermoso es este 'Cuaderno de Ibiza'.