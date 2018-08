Querido jefe, querido amigo, querido hermano mayor. Todo esto has sido y serás en mi vida. Una vida privilegiada por haberla compartido contigo. No quiero pensar cómo será mi mañana. Pero el hoy es para darte las gracias por haberme hecho sentir vivo y querido. Ser amigo tuyo ha sido un orgullo. Mi medalla. Un honor. Escribo y lloro. Escribo y lloro, Paquito Martín.

Te conocí justo cuando cumplí 20 años, tú tenías 42. Por ese entonces, ya eras el gestor cultural más importante de nuestra Región. Dirigías La Mar de Músicas, el Cartagena Jazz Festival, el MuDanzas Encuentros con la Nueva Danza, la programación teatral del Nuevo Teatro Circo, la programación de Otras Músicas y Danza del Auditorio Regional. Antes ya habías dirigido el Festival de Teatro de San Javier y fuiste parte esencial de Mestizo, ese colectivo que puso a esta región patas arribas, culturalmente hablando.

Yo, un chaval de Guadalupe, que lo máximo que conocía era a Luar na Lubre y a los grupos folk de su pueblo, te cayó en gracia. Nuestra conexión fue inmediata. Yo te admiraba. Tú veías en mí a un chico ingenuo con ganas de conocer, conocer y conocer. Me abriste tu discoteca, tu librería y tu saber. Tú has sido mi universidad. Una charla contigo me enseñaba más que un año de carrera. Tu generosidad conmigo ha sido infinita.

Viste en mí lo que yo ni siquiera veía. Quisiste que fuera parte de tu equipo y me hiciste feliz. Un sueño. He trabajado contigo los 14 años de mi vida laboral. No he conocido otro jefe, ni he querido. Nuestra lealtad laboral tenía fecha, tu jubilación. Pensábamos hasta ayer cómo sería la 25 edición del festival La Mar de Músicas. La que tú me decías: «Un año genial, para retirarme». Me encantaría enseñarte todos los artículos que han escrito de ti en la prensa nacional y ver la cara que me pondrías al decirte que has sido tendencia en redes sociales. Ay, Paquito, no quiero ni imaginarme el mañana sin ti.

Cartagena te va a echar tanto de menos. Pienso que por la ciudad que tanto amabas y gracias a ti se pasearon Cesaria Evora, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Patti Smith… o mis divas como Susana Baca, Oumou Sangaré, Totó la Moposina… Pienso en lo triste que va estar Omara Portuondo cuando se entere. Ella que tanto te quería. Seguro que, cuando se lo digan, te cantará 'Silencio'.

Silencio no va a haber en mi recuerdo, ni en el de Juan Carlos, ni en el de Luisito, ni en el de Ele, ni en el de José Luis, ni en el de Isabel, ni en el de Alonso, María, Amelia, Sole, Cánovas y Salinas… Todos te vamos a recordar y vamos a hacer por que te recuerden. Te quiero.