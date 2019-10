Contaminación acústica Las quejas por ruidos obligan al Ayuntamiento a suspender los conciertos en el Auditorio Fofó Último concierto de Calamaro en el Fofó. / JAVIER CARRIÓN / AGM Música La Concejalía de Cultura encarga un proyecto de acondicionamiento y reducción de la incidencia acústica en este espacio municipal y ofrece como alternativa Murcia Parque; este es el motivo por el que no se autorizó la celebración del festival Love To Rock, que se anunció para el sábado 19 de octubre MANUEL MADRID Viernes, 18 octubre 2019, 12:11

El Ayuntamiento de Murcia ha tomado la decisión de no celebrar más conciertos en el auditorio Parque de Fofó de Murcia ante las persistentes quejas vecinales por los excesos de ruido cada dos por tres. El Gobierno municipal confirma que solo se autorizarán actos en estas instalaciones municipales en función del ruido que vaya a generar dicha actividad.

La Concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio, de hecho, tiene previsto encargar la realización de un proyecto de acondicionamiento y de reducción de la incidencia acústica en el Auditorio Fofó, por lo que mientras estos trabajos no se ejecuten el edil Jesús Pacheco ha tomado la decisión salomónica de no autorizar festivales o conciertos que produzcan molestias en el entorno ante la sensibilidad vecinal. Como alternativa, el Ayuntamiento ofrecerá el Auditorio Murcia Parque para la celebración de actividades que estuvieran previstas en el Fofó, que en los últimos años ha acogido citas musicales del Lemon Pop o del CreaMurcia, y otros conciertos multitudinarios en la Feria de Septiembre y en las Fiestas de Primavera.

Cancelación de Love To Rock

Este es el motivo por el que mañana sábado (19 de octubre) no se celebrará el festival Love To Rock en este auditorio del parque dedicado al payaso Fofó, que iba a reunir en Murcia a Carlos Tarque, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers y Santero y Los Muchachos. La empresa Sena Productions, organizadora de esta actividad, anunció en redes sociales la cancelación del evento musical, «por motivos ajenos a la organización», y su compromiso de devolución de las entradas. El Gobierno local confirmó a 'La Verdad' que este concierto nunca fue autorizado y que el Ayuntamiento ofreció como alternativa el Murcia Parque, aunque finalmente no se aceptó.