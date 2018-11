Igor Tasic: «Las pymes buscan cada vez más conectar con el talento emprendedor» Igor Tasic. / @igortasic Fundador y CEO de Startup Europe Week S. TRIGUERO MURCIA Jueves, 8 noviembre 2018, 01:29

Igor Tasic es el fundador y CEO de Startup Europe Week, el evento regional de emprendimiento más grande del mundo, promovido en colaboración con la Comisión Europea. Cofundador del Cloud Incubator Hub, emprendedor en serie, especialista en innovación, ecosistemas emprendedores e internacionalización de pequeñas y medianas empresas, hablará en Conect@2 sobre innovación distribuida en representación de la Universidad Politécnica de Cartagena.

-¿Cuánto se ha avanzado en innovación distribuida o descentralizada a partir de una perspectiva de talento individual emprendedor?

-La idea parte de que ninguna empresa puede innovar de forma aislada, sino cada vez más en red. Para ello, las corporaciones e incluso las pymes están buscando conectar con el talento, en particular el emprendedor. Esté donde esté. Programas de innovación abierta u 'open innovation' poco a poco se convierten en la regla, así como el reconocimiento de que es mejor colaborar con múltiples emprendedores y 'start-ups con capacidad de aportar una pequeña mejora al producto/servicio en vez de intentar reinventar algo desde cero. Hay un potencial distribuido de talento en todo el mundo. No es solo en Silicon Valley o en grandes hubs como Berlín, Londres o Singapur donde ocurre la innovación, sino que alguien de Murcia o Cartagena, siempre y cuando esté conectado a la real necesidad de las empresas, puede acceder a grandes proyectos de innovación a nivel global.

-¿En qué situación se encuentra la Región de Murcia en este sentido?

-Mucho mejor que hace 10 años. Desde la crisis de 2008 se puso en marcha una serie de programas de apoyo al emprendedor, como los impartidos desde el Ceeim o el Ceeic, llevando formación y contactos a todos los que quieran crear algo. Centros de excelencia en tecnología como la UPCT no tienen nada que envidiar a los grandes centros de investigación del mundo. Hay recursos humanos e investigadores de primer orden que están a disposición de todos los que quieran lanzar algo. Particularmente, creo que Murcia tiene la oportunidad de liderar a nivel europeo algunas verticales, como turismo y agricultura, utilizando las TIC como elemento transversal a ambas, y crear y atraer talento emprendedor. Un problema que nos afecta es la dificil conexión logística con Madrid, Barcelona y otras capitales europeas. Tener rápido acceso a los grandes centros solo facilitará que el emprendedor que esté aquí pueda crecer y acceder a una amplia red de contactos nacional e internacional.

-¿Qué papel deben jugar las universidades como la UPCT?

-La UPCT tiene recursos humanos e investigadores de primer nivel, no solo a la hora de formar talento, también para mentorizar y prototipar proyectos, un elemento fundamental para la innovación. Destacaría el rol del Cloud Incubator Hub, nombrado una vez más una de las mejores aceleradoras de empresas de España (https://goo.gl/8zRL9E). En 2011, cuando empezamos el Cloud, apenas había algunas iniciativas de apoyo al emprendedor y casi cero cultura de emprendimiento e innovación en la Región de Murcia. Partimos entonces de la hipótesis de que no todos quieren ser unicornios de Silicon Valley o levantar millones de euros en financiación de venture capital. Por lo tanto, podríamos apoyar a todos, en particular a los jóvenes, a empezar algo, un proyecto personal que pudieran sacar adelante. Siete años después vemos la importancia de ofrecer un modelo basado en las especificidades regionales (de recursos, culturales...) y qué impacto puede tener a la hora de crear un verdadero ecosistema innovador local, por menor que sea. En este sentido, creo que la universidad debe volver a jugar un rol de promoción de su esencia formativa del capital humano a través del debate socrático de ideas y proyectos. Promocionar no solo la transmisión del conocimiento, pero también la conexión entre personas y proyectos, permitiendo que todos puedan ayudarse entre todos. Un verdadero espíritu de comunidad. La Universidad de Stanford es un buen ejemplo. Gran parte de los fundadores de empresas del Silicon Valley están conectados a Stanford de alguna forma. Eso significa que la Universidad tiene un rol de plaza mayor, local de encuentro de talento y ideas.

-¿En qué se puede y debe mejorar cuando se habla de gestión de talento e innovación?

-Esencialmente, pensar en red. Dejar de pensar que la innovación ocurre en un local o momento específico. Todos tenemos capacidad de crear e innovar, lo que pasa es que eso ocurre de forma asincrona y en múltiples locales. Por la tanto la mejor forma de gestionar el talento y la innovación es la escucha activa», es decir, dejar que la gente tenga autonomía para crear bajo una guía mínima de instrucciones y cuando surja algo interesante, me acerco más al talento y le ayudo, mentorizo, apoyo con más recursos y hago que su idea o proyecto pueda escalar e impactar a más gente. Es un concepto muy sencillo, que muchas veces dejamos de aplicar en función de la necesidad que tiene la gente de controlar y microgerenciar.

-¿Qué mensaje mandaría a los emprendedores que no acaban de decidirse? ¿Cuál es el camino a seguir?

-Haz algo. Empieza cualquier cosa, un blog, crea un pastel para vender a los amigos, lo que sea. No hace falta un plan de negocios elaborado para sentir lo que significa ser un emprendedor. Pero sí hace falta sentir la endorfina del miedo y del placer asociados al acto de emprender. Esa experiencia permite que el futuro emprendedor entienda los aspectos básicos de creación de valor, resiliencia y paciencia. No existe una fórmula mágica para el éxito. Sin embargo, los emprendedores expertos suelen empezar a partir de los recursos básicos que todos poseemos: quiénes somos, qué conocemos y a quién conocemos.