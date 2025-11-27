La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Castillejo de Monteagudo, Murcia. Reconstrucción hipotética del patio de crucero visto desde el sur. P. Contreras Martín

Así pudo ser el Castillejo de Monteagudo: un siglo de sorpresas en uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de España

Historia ·

El equipo de Julio Navarro Palazón reinterpreta, en una nueva investigación que será presentada en Murcia el 15 de diciembre, los restos del palacio fortificado andalusí, bien conocido en la historiografía desde hace un siglo, con nuevas recreaciones de la planta arqueológica gracias a la localización de tres planos con anotaciones del historiador Manuel Gómez-Moreno

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:35

Comenta

Los arqueólogos Julio Navarro Palazón (investigador científico del CSIC / Escuela de Estudios Árabes de Granada), Felix Arnold (arquitecto y arqueólogo del Deutsches Archäologisches Institut) y ... Pedro Jiménez-Castillo (especialista en Arqueología Medieval, ha dirigido unos 40 proyectos arqueológicos en España y en el extranjero) presentan novedades sobre el palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo (Murcia) en una investigación publicada en el número 66 de la revista alemana 'Madrider Mitteilungen', que será presentada en unas jornadas el 15 de diciembre, en el Paraninfo del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia. Será en el marco de la jornada titulada 'El Castillejo de Monteagudo y su almunia. Un siglo tras su descubrimiento', coordinada por Carlos Cano García y Paulina Contreras Marín, bajo la dirección científica de Feliz Arnold, Julio Navarro Palazón y Diego Rivera Núñez (Botánico y profesor en el departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Biología en la Universidad de Murcia).

