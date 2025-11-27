Así pudo ser el Castillejo de Monteagudo: un siglo de sorpresas en uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de España

Los arqueólogos Julio Navarro Palazón (investigador científico del CSIC / Escuela de Estudios Árabes de Granada), Felix Arnold (arquitecto y arqueólogo del Deutsches Archäologisches Institut) y ... Pedro Jiménez-Castillo (especialista en Arqueología Medieval, ha dirigido unos 40 proyectos arqueológicos en España y en el extranjero) presentan novedades sobre el palacio fortificado del Castillejo de Monteagudo (Murcia) en una investigación publicada en el número 66 de la revista alemana 'Madrider Mitteilungen', que será presentada en unas jornadas el 15 de diciembre, en el Paraninfo del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia. Será en el marco de la jornada titulada 'El Castillejo de Monteagudo y su almunia. Un siglo tras su descubrimiento', coordinada por Carlos Cano García y Paulina Contreras Marín, bajo la dirección científica de Feliz Arnold, Julio Navarro Palazón y Diego Rivera Núñez (Botánico y profesor en el departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Biología en la Universidad de Murcia).

«Las excavaciones que realizamos en las huertas de su entorno en los años 2018, 2019 y 2023, la localización de tres planos con anotaciones de Manuel Gómez-Moreno y la elaboración de una nueva planta arqueológica han hecho necesario que demos a conocer los datos obtenidos y las hipótesis que hemos ido madurando en los últimos años y que actualmente defendemos, coincidiendo todo ello con la conmemoración del centenario de la exhumación del palacio», avanzan los arqueólogos en el documento.

Esta investigación concluye que los trabajos realizados en la almunia desde 2018 hasta la fecha indican que el palacio del Castillejo «formaba parte de una extensa finca regia que, irrigada mediante una importante red de acequias y albercas, se extendía por el llano de huerta que hay entre Monteagudo, Cabezo de Torres y la rambla de Churra. En su interior se conservan restos de tres palacios fortificados presidiendo jardines y huertos organizados siguiendo un mismo modelo de implantación». Según el equipo coordinado por Julio Navarro Palazón, Felix Arnold y Pedro Jiménez-Castillo, el Castillejo formaba parte de un área palatina de grandes dimensiones, con un extenso jardín de crucero en la huerta del llano, palacios anexos al camino del Raal y distintos recintos. «Si los palacios y jardines del llano pudieron estar destinados a actos protocolarios multitudinarios, dada su extensión, el Castillejo, que presidía el conjunto, debió de servir como residencia del emir y estar reservado a recibir a grupos más reducidos de personajes principales», aseguran los arqueólogos.

Castillejo de Monteagudo, Murcia. Reconstrucción hipotética del exterior del palacio desde el suroeste. P. Contreras Martín

Se indica asimismo en las conclusiones, a las que ha tenido acceso LA VERDAD, que el topónimo Qaṣr Ibn Saʿd, mencionado en fuentes árabes, «parece estar referido exclusivamente al palacio del Castillejo. Su monumentalidad, la rotundidad de su arquitectura, su perímetro torreado y el hecho de que fuera erigido intencionadamente sobre un montículo, separado de los palacios del llano, lo convierten en un auténtico símbolo del poder de Ibn Mardanīš manifestado en el paisaje». «El valor simbólico de este palacio, y de la almunia regia en su totalidad, es lo que explica que fuera considerado por los almohades un objetivo prioritario de sus ataques, tal y como lo recoge la fuente árabe que describe los dos intentos de sus ejércitos de conquistar Murcia en 1165 y 1172», insisten los arqueólogos.

Se hace constar en esta investigación que «tanto el palacio del Castillejo como el descubierto en el llano en 2019 fueron erigidos hacia 1150, y que su destrucción se produjo durante el primer asalto almohade a la almunia en 1165. Tras este episodio, el Castillejo parece no haber sido reconstruido, mientras que el segundo fue restaurado y ampliado. La homogeneidad estilística de sus yeserías exhumadas en 1924–1925, junto con su clara filiación almorávide, impiden datarlo más allá de mediados del siglo XII».

Castillejo de Monteagudo, Murcia. Montaje elaborado por Manuel Gómez-Moreno compuesto por el plano de Leopoldo Torres Balbás al que se le añadió el recinto inferior tomado de un plano anónimo. Sirvió de base para el plano de 1951. Archivo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta.

Asegura Navarro Palazón que no existió un proyecto científico previo con objetivos históricos definidos durante las excavacaciones de 1924-1925, «ya que su descubrimiento fue en gran parte fortuito y se debió a la designación de Sobejano –funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos– para evitar que las exploraciones en el Castillo de Monteagudo y su entorno, iniciadas en 1916 con apoyo estatal, quedaran en manos de aficionados».

Desde un inicio, según las conclusiones del estudio, «Manuel Gómez-Moreno, informado por Cayetano de Mergelina y Luna, comprendió la relevancia histórica y artística del hallazgo, lo que motivó la elaboración de una abundante documentación gráfica, parcialmente conservada en el Instituto Gómez-Moreno, entre la que destacan tres planos con anotaciones manuscritas que han aportado datos inéditos y han transformado nuestra visión del palacio».

Como explicación a la interrupción de las exvacaciones en los años 20 del siglo XX, el equipo de Julio Navarro indica que puo deberse a la falta de experiencia arqueológica de Andrés Sobejano Alcayna, y a la probable ausencia de respaldo por parte de Gómez-Moreno y Mergelina. Es Leopoldo Torres Balbás quien finalmente dio a conocer el Castillejo en sus publicaciones de 1934, gracias a su estrecha amistad con Sobejano, según remarcan.

Castillejo de Monteagudo, Murcia. Estado actual del palacio visto desde el Suroeste. F. Arnold

Una vez realizada la excavación completa del recinto inferior del palacio en 2023, se ha comprobado, según Navarro Palazón, «que es un patio completamente despejado, sin dependencias de servicio, lo que permite identificarlo como un espacio esencialmente protocolario y de representación vinculado a la puerta, al balcón que se abría a él y al acceso al hipotético baño que pudo haber en el núcleo suroccidental». El hecho de que este tipo de recinto dotado de sólidas murallas se implante solamente por el lado occidental, prosiguen en las conclusiones, «tiene que ver con el interés de magnificar la visión que se tenía de la residencia del emir desde el área palatina del llano, en la que se llevaban a cabo las grandes ceremonias cortesanas».

El hallazgo de nuevas fotografías históricas y las anotaciones que hizo Gómez-Moreno en los tres planos hallados en el archivo de su fundación ha permitido al equipo de Julio Navarro Palazón averiguar la ubicación exacta de los zócalos pintados. «Sabemos con seguridad que los seis registros que publicó en 1951 estuvieron emplazados en el pórtico y en el salón del frente septentrional del palacio, y no en el opuesto como algunos venían defendiendo. Una de las fotos inéditas demuestra que también el salón meridional estuvo decorado de la misma manera, pero el mal estado de sus muros impidió la conservación de alzados similares a los primeros».

Como novedad se pone de manifiesto que el palacio contaba con infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento de agua destinada al riego del jardín de crucero, al servicio de las albercas y al uso doméstico cotidiano, «aunque apenas han quedado más que algunas referencias muy escuetas recogidas durante la excavación de 1924-1925. Los restos de una torre de hormigón que aún se conservan a mitad de la ladera oriental, junto con un pozo de aceña a gruesos muros situados al pie de la ladera, permiten suponer que éste era el sistema empleado para elevar el agua desde algún ramal de las acequias que sabemos que se trazaron para dar servicio al área palatina del llano», se detalla.

Castillejo de Monteagudo, Murcia. Vista del zócalo pintado que decoraba la pared sur del salón meridional. Circa 1926. A. Passaporte. Instituto del Patrimonio Cultural de España, Archivo LOTY-05674

Los arqueólogos ponen de relieve en este estudio cómo se resolvieron los desafíos derivados de la implantación de este complejo sobre una topografía adversa. «Todo ello con el objetivo de subrayar su relevancia en la historia de la arquitectura. Nos encontramos ante uno de los proyectos más elaborados y ambiciosos de su tiempo, que no solo recoge y sintetiza los conocimientos acumulados hasta entonces en el diseño de palacios, sino que anticipa soluciones arquitectónicas que más tarde se desarrollarán en los espacios áulicos nazaríes, incluidos los de la Alhambra», subrayan Julio Navarro Palazón, Felix Arnold y Pedro Jiménez-Castillo.

Este trabajo de investigación se ha realizado en el marco del proyecto ArqMUNIA 'Arquitecturas de prestigio en las almunias medievales: transmisión de modelos desde la Antigüedad al Renacimiento', que pertenece a la convocatoria 'Proyectos de Generación de Conocimiento 2022' (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021–2023), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) y cofinanciado a través de fondos FEDER.

A modo de resumen, el equipo señala que las ruinas del Castillejo de Monteagudo, situadas 5 km al noreste de la ciudad de Murcia, corresponden a un palacio fortificado asentado sobre un cerro que presidió una finca (bustān) real, propiedad del Estado musulmán, en la que convivieron tierras de regadío y de secano junto a zonas de bosque y almarjal. «La construcción del edificio fue promovida por el emir Muḥammad b. Saʿd Ibn Mardanīš (1147-1172), quien convirtió a Murcia en capital de una gran taifa extendida por los territorios orientales de al-Andalus. Este artículo se centra en el análisis detallado de sus restos, que fueron puestos al descubierto entre los años 1924 y 1925», recuerdan.