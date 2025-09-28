Proyecto UMU-Empresa consigue innovadores piensos a partir de cáscara de almendra Su uso en la alimentación de lechones y aves promueve el bienestar gastrointestinal y permite el aprovechamiento de este residuo

Investigadores de la UMU, en una granja avícola para evaluar el uso de cáscara de almendra en la alimentación animal.

UMU Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:50

La Universidad de Murcia (UMU), junto con un grupo de empresas del sector agroganadero, ha desarrollado un proyecto pionero que convierte la cáscara de almendra, hasta ahora un subproducto con escaso valor, en un ingrediente innovador para la alimentación animal. Se ha demostrado que este residuo agrícola puede utilizarse como fuente de fibra insoluble en piensos destinados a lechones destetados y aves ponedoras, mejorando su salud digestiva y favoreciendo el bienestar animal.

Este proyecto supone un avance en el aprovechamiento de materias primas locales dentro de la economía circular. España es el segundo productor mundial de almendra, por lo que es una oportunidad estratégica para dar valor añadido a un subproducto que se destinaba a biomasa o a la producción de compuestos químicos como el furfural.

En el proyecto, han participado las empresas murcianas Hermen Europa, encargada de optimizar el procesado de la cáscara hasta obtener una granulometría adecuada, y Porcisan, que ha diseñado los piensos para lechones destetados. Los otros dos socios han sido la empresa conquense Granja Agas, que ha evaluado su uso en avicultura de puesta, y la propia UMU, a través del grupo Nutrición y Alimentación Animal, que ha coordinado el trabajo científico.

El equipo investigador está liderado por las profesoras Fuensanta Hernández Ruipérez, Josefa Madrid Sánchez y Silvia Martínez Miró, e incluye al doctorando Eduardo Ruiz Herrero, que desarrollará su tesis a partir de los resultados.

El suministro de pienso enriquecido con cáscara de almendra a lechones destetados, una etapa especialmente crítica en su desarrollo, estimuló la mucosa intestinal, aumentó la superficie de absorción y optimizó el aprovechamiento de nutrientes, lo que repercutió en un mayor peso y en una mejor eficiencia alimentaria.

En avicultura de puesta, se estudiaron los efectos tanto en pollitas como en gallinas adultas. En las pollitas jóvenes, la inclusión de la cáscara favoreció el desarrollo del proventrículo y la molleja, órganos esenciales para la salud digestiva y el correcto aprovechamiento del pienso. En las adultas, además de mejorar la salud intestinal, se observó una reducción del picaje, un comportamiento problemático habitual en explotaciones en suelo.

La investigación también exploró el uso de la cáscara de almendra como enriquecimiento ambiental en gallinas camperas, suministrándola en dosificadores que estimulan la conducta natural de búsqueda de alimento. Los resultados confirman que este subproducto, además de beneficios nutricionales, mejora el plumaje y reduce el estrés, reforzando el bienestar de las aves.

Este proyecto ha contribuido a la sostenibilidad, puesto que muchas fuentes de fibra insoluble en piensos provienen de maderas vinculadas a la deforestación. Su uso es una alternativa respetuosa con el medio ambiente y alineada con la economía circular, reduciendo la dependencia de materias primas importadas, además de reforzar la competitividad del sector ganadero nacional.

El proyecto confirma cómo la colaboración universidad-empresa puede generar soluciones innovadoras con impacto directo en el sector primario. La revalorización de la cáscara de almendra abre nuevas posibilidades para producir piensos más seguros, sostenibles y funcionales, en línea con una ganadería responsable y libre de aditivos farmacológicos. «Es un ejemplo de cómo la investigación aplicada mejora la salud animal y, al mismo tiempo, aporta beneficios ambientales y económicos», destacan las investigadoras de la UMU.

Esta colaboración se ha materializado en el marco del proyecto 'Desarrollo y caracterización de cáscara de almendra como fuente de fibra insoluble en alimentación avícola y porcina', financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).