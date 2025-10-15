La provincia de Ciudad Real promociona su 'Sabor Quijote' en la Región de Murcia Una degustación de productos manchegos, con representación teatral incluida, reunió en el Cuartel de Artillería a casi un centenar de personas entre autoridades, influencers y profesionales del sector gastronómico

«El que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho». La frase escrita por Miguel de Cervantes en 'Don Quite de La Mancha' volvió a estar presente este martes por la noche en el Cuartel de Artillería de Murcia. Aunque tendríamos que añadirle, en este caso, «y también como mucho, y muy rico». Porque la Diputación Provincial de Ciudad Real, con su vicepresidenta María Jesús Pelayo al frente, recaló en la Región para presentar las exquisiteces gastronómicas que ofrece esta tierra manchega y con el objetivo de posicionar la provincia como «referente» turístico nacional.

Con una presentación amenizada por el saxofonista Franz Suzy dirigida por el periodista y presentador de TVE Pedro Carreño, y con representación quijotesca incluida, el menú dispuesto por 'Sabor Quijote' (nombre de la marca de las acciones turísticas de la provincia de Ciudad Real) era «pantagruélico», como definía algún profesional del sector gastronómico, que se juntaron en el Cuartel de Artillería con 'influencers' y autoridades como el concejal del Ayuntamiento de Murcia José Guillén.

Con el aperitivo, compuesto por enormes bandejas de delicioso queso manchego en todas sus variantes y embutido de la tierra, algunos ya decían haber cenado. Pues había que hacer hueco, porque luego venía un 'tsunami' de delicatessen compuesto por tostas de lomo de orza, cierzo en orza con piñones caramelizados, piruletas de queso con membrillo, ensalada de codorniz en escabeche, pisto manchego (póngame ocho), asadillo de pimientos rojos asados, berenjenas de Almagro (otras ocho), migas del pastor y sopas de ajo, entre otros bocados preparados por el chef manchegoBorja Martínez. Y todo ello, claro, regado con vinos blancos, tintos y espumosos de diferentes bodegas de la provincia.

Por si fuera poco, en el apartado del postre -que algunos y algunas convirtieron en los entrantes- se dispusieron unos bombones de chocolate que llevaban el sello de Jesús Quirós, maestro chocolatero de Alcázar de San Juan y campeón Iberia del World Chocolate Masters 2025, que es lo mismo que decir que es el mejor chocolatero del mundo y que andaba por allí entre los invitados a la presentación, como el que no quiere la cosa.

La vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real destacó «la fuerza de los lazos que nos unen con Murcia, una tierra que comparte con nosotros el amor por el producto local, el turismo de interior y la cultura como motor de desarrollo». Y la buena comida, claro.

