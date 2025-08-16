La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados protestando de pie en la plaza de Blanca, donde se armó un lío por la escasa iluminación. F. O.
Tauromaquia

A propósito de la novillada inconclusa de Blanca

Feria de San Roque ·

Como hecho inédito, se suspendió el festejo a las tres horas y cuarto de iniciarse y con solo dos reses lidiadas, quedando tres astados en los corrales, ante la indignación de un público que demostró una paciencia infinita

Francisco Ojados

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:50

Este sábado no se hablaba de otra cosa en Blanca. Los blanqueños observaban como los operarios iniciaban el desmontaje del entramado de hierros y maderas ... que conforman la plaza portátil instalada junto al Ayuntamiento, y comentaban el inédito final de la novillada del viernes, última de las tres anunciadas en la localidad por sus fiestas de San Roque, que terminaba de la forma más rocambolesca posible. Después de tres horas de festejo, solo se habían lidiado dos de los cinco animales anunciados, aunque al ruedo llegaron a saltar tres, por la devolución del segundo de la tarde, novillo toro del hierro de Chamaco.

