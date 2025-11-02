El primer Congreso de Mantilla Española de la Región arranca este lunes en Murcia La Cofradía de Servitas organiza una cita que busca destacar la importancia de esta prenda en la cultura y la tradición religiosa

La ciudad de Murcia será la sede del I Congreso 'Mantilla Española Región de Murcia: Devoción y Cultura', un evento organizado por la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias y que reunirá en la capital de la comunidad a casi un centenar de personas entre los días 7 y 9 de noviembre. La cita busca destacar la importancia de esta prenda tradicional en la cultura y la tradición religiosa de la Región, según informaron fuentes de la organización en un comunicado. La cofradía ha organizado un programa de actividades que contempla desde exposiciones y talleres hasta visitas guiadas.

El congreso arrancará este lunes, 3 de noviembre, con la inauguración de la exposición 'Mantilla Española, Cultura y Devoción' que se celebrará en la ermita del Pilar de Murcia hasta el domingo 9 de noviembre.

En la sede del Cabildo Superior de Cofradías de la ciudad se mostrarán casi una decena de mantillas que abarcan desde su uso litúrgico hasta el lúdico. La muestra ha sido comisariada por Miguel López García y expondrá también otras prendas y accesorios que complementan la vestimenta de las mujeres de mantilla.

El programa de actividades oficial arrancará el jueves 7 con la recepción de los participantes. Al día siguiente se celebrará una mesa redonda y una 'masterclass' que culminará con un paseo musical por las calles del centro de la ciudad. El Congreso terminará el domingo 9 de noviembre con una misa ante la Virgen de las Angustias.

La Cofradía de Servitas fue fundada en 1607 y tiene su sede canónica en la iglesia de San Bartolomé-Santa María.

