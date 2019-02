Los peor vestidos de los Premios Oscar 2019

Después de 91 ediciones los premios Oscar siguen siendo una de las mayores celebraciones en la industria del cine. En ella se reconocen las mejores películas y a los mejores actores del panorama cinematográfico.

Todas las actrices, actores, compositores y directores intentan brillar y que esa sea su noche, pero no todos lo consiguen. Cada año en la alfombra roja nos encontramos con vestidos demasiado llamativos, extravagantes o que, simplemente, no están a la altura.

Un claro ejemplo fue Zoe Kravitz. La actriz no dejó lugar a la imaginación, vistiendo únicamente con un sujetador minúsculola parte superior de su cuerpo. Acompañó su look con una simple falda larga negra hasta el suelo.

Tina Fey tampoco estuvo muy acertada. La actriz estadounidense vistió con un vestido largo con lentejuelas y una falda satinada on pliegues. Dejó ver unas zapatillas Converse blancas en la parte infeior de su look, las cuales fueron las protagonistas.

La actriz estadounidense Rowan Blanchard no se ha quedado atrás. Su paso por la alfombra roja no ha dejado indiferente a nadie. Un extravagante vestido repleto de volantes, flores y el tul han sido los protagonistas de un vestido, el cual por si no era suficiente, iba acompañado con una tela transparente. La sencillez brillaba por su ausencia.