El Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla' reconoce a Juan Manuel Díaz Burgos Díaz Burgos, ayer, en su estudio de Cartagena. / j. m. rodríguez / AGM El cartagenero recibe el reconocimiento del jurado por los méritos que le acreditan «como uno de los fotógrafos más grandes del país» LA VERDAD / EFE PALENCIA Jueves, 25 octubre 2018, 02:20

Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951) ha sido galardonado con el IX Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla', cuyo jurado reconoció ayer el valor de su trayectoria profesional. Con una larga experiencia como fotógrafo documental y de viajes, Díaz Burgos, reúne, según el fallo, «los méritos que le acreditan como uno de los fotógrafos más grandes de este país», según informó la Diputación de Palencia en un comunicado. El jurado se reunió ayer en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, localidad natal de la ilustre fotógrafa y etnógrafa palentina Piedad Isla, en cuyo recuerdo se convoca este premio dotado con 6.000 euros desde su fallecimiento en el año 2009.

Díaz Burgos tiene en su haber el Premio Nacional de Fotografía Olorum y cuenta con una larga y dilatada trayectoria profesional como fotógrafo documental y de viajes, centrada en países de América Latina, principalmente en Cuba, República Dominicana y Perú. Ha expuesto en más de ochenta ocasiones de manera individual y más de noventa veces en colectivas, en Francia, Argentina, EEUU, Japón, Cuba, Alemania o República Dominicana, entre otros países, a lo largo de dos décadas de trayectoria profesional.

Su obra se ha exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, en el IVAM, la Casa de América en Madrid, The Meadows Museum en Dallas (Texas), la Gray Gallery de Greenville (North Carolina), La Fábrica de Madrid, el Forum for Photography de Colonia y la Galería VHS de Stuttgart, en Alemania, la Casa de las Américas en Madrid y el Museo de Bellas Artes de La Habana. Todos sus trabajos ofrecen una visión muy particular de Latinoamérica, alejada de los tópicos, en la que capta lo cotidiano, el día a día, la vida, y narra la historia de sus gentes, paisajes y culturas. Es, además, autor de varios libros e impulsor del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM), institución creada en 2001 y que dirigió hasta 2007.

Desde 2009, Cervera de Pisuerga convoca este galardón que recibieron Ouka Leele y 'Colita'

El jurado calificador ha considerado que merece sumarse a la nómina de grandes profesionales que ya tienen el Premio de Fotografía 'Piedad Isla': Cristina García Rodero, Ramón Massats, Bárbara Allende 'Ouka Leele', Isabel Steva 'Colita', Chema Madoz, Marisa Flórez, Juan Manuel Castro Prieto y Tino Soriano. Estos tres últimos han formado parte del jurado del premio que se otorga como recompensa y reconocimiento profesional a la meritoria labor del galardonado y que se creó como muestra del cariño a la figura de Piedad Isla y en reconocimiento a su labor de cronista gráfica de la sociedad de su época desde la Montaña Palentina, en el norte de esta provincia.

En República Dominicana

El fotógrafo cartagenero está estos días preparando el montaje de una nueva exposición que es «una buena excusa para irse al Caribe». El próximo 1 de noviembre se inaugura PhotoImagen 2018 en la República Dominicana, que este año estará dedicado a España, organizado por la Fundación Imagen 83. Además, lo hará con la exposición 'Trópico de Cáncer', que se expondrá en el Centro León de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El día 3 tiene previsto hacer una visita guiada a la exposición. Y el 6 de noviembre dará una conferencia en el Centro Cultural de España, institución que participa activamente en este festival y cuyo director es Juan Sánchez y cuya creadora fue Mayra Johnson.