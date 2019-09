Premio en Alemania para las alfombras de madera de arquitectos murcianos Uno de los elementos urbanos que se instalaron en el parque de Lobeda, multifuncionales, para cubrir distintas necesidades. / Pinball Estudio Juan Antonio Torres y Sergio Ramos se alzan con el reconocimiento del público en el primer concurso de arquitectura en tiempo real MANUEL MADRID Jueves, 5 septiembre 2019, 01:14

El estudio Pinball Arquitectos de Murcia consiguió el Pemio del Público en la última edición del 72 Hour Urban Action en Lobeda (Alemania), el primer concurso de arquitectura en tiempo real en el que equipos internacionales diseñan, construyen y viven juntos durante tres días. Cuentan los arquitectos Juan Antonio Torres y Sergio Ramos que el certamen consistió en diseñar y construir en menos de 72 horas una instalación urbana; los mejores diseños tendrían carácter definitivo, pasando a convertirse en parte del paisaje urbano de la ciudad para siempre. Participaron 10 equipos internacionales de 12 personas y los murcianos se integraron en el grupo 'Los Bandidos & Bandidas', que diseñaron, fabricaron e instalaron tres construcciones de madera en 72 horas. Estos arquitectos con experiencia internacional denominaron la propuesta 'All over the Platz'. El lugar elegido fue la plaza Stadtplaz (Lobeda, Alemania), con la ventaja de que no había que interrumpir sus circulaciones naturales. Ocupando el espacio residual que queda entre el camino diario que hacen los peatones y el perímetro de las raíces de los árboles, estos tres objetos construidos en madera permiten hacer visibles esos elementos invisibles. «Estas construcciones, que se asemejan a tres alfombras que se elevan sobre el suelo, son una sutil invitación a que los transeúntes se sienten, descansen o incluso trabajen con sus ordenadores», cuenta Juan Antonio. «Una alfombra es un elemento democrático, al que es posible acceder desde todos sus lados, y que en muchas culturas simboliza el lugar de encuentro por excelencia, siendo al mismo tiempo decorativa y funcional. De esta forma, estas tres alfombras en Stadtplaz están orientadas a cubrir algunas necesidades de sus visitantes: permiten a los estudiantes sentarse a charlar frente a sus casas, a los ciclistas aparcar su bicicleta o a los padres sentarse a vigilar a sus hijos que juegan enfrente, al tiempo que respetan el camino de los peatones camino de la parada de tranvía. También sirve de pequeño huerto urbano donde cultivar plantas aromáticas».

Juan Antonio Torres y Sergio Ramos, en su estudio de la plaza Mayor de Murcia. / Vicente vicéns / AGM

El jurado destacó la multifuncionalidad de lo que en teoría eran alfombras, pero que al final es «como el centro de reunión de una casa».

Vivir la calle

En Pinball, estudio especializado en arquitectura y diseño ubicado en la plaza Mayor de Murcia, «nos gusta mucho la participación en este tipo de iniciativas urbanas», destaca Torres a 'La Verdad', «porque nos permite, de alguna forma, salir de la rutina del día a día y poner en función otras características de nuestra profesión que no siempre podemos hacer. Esto nos da la opción de salir a la calle y tocar otros campos como el del urbanismo, que está ligado a nuestra profesión pero que en nuestro día a día no desarrollamos porque estamos más con reformas y con el diseño de viviendas unifamiliares». En este momento estudian la posibilidad de sumarse a una iniciativa urbana que se pondrá en marcha en Valencia. En 2018 se involucraron en el plan de ADN Urbano de Murcia con una intervención en Santa Eulalia.

Las tres construcciones polifuncionales tienen espacio para sentarse, aparcabicis y un huerto

Sergio Ramos fue responsable de Proyectos en España y Portugal para el Estudio de Luis Galliussi, y desde 2015 elabora proyectos en todas sus fases: concepto, diseño y gestión de la construcción para proyectos de tipología residencial y comercial; Juan Antonio Torres ha vivido cinco años en Londres donde trabajó en John McAslan + Partners, autores de la multi-premiada ampliación de King's Cross Station, y después en AECOM, donde colaboró en el diseño y la construcción de la reconversión de Waterloo Train Station (la más concurrida en UK) para Network Rail, con 450 millones de libras de presupuesto y un equipo de 300 personas.

«Más que el premio del público lo que más nos ha alegrado es poder participar en un acontecimiento como este de Lobeda. Es gratificante a nivel personal porque nos permite salir fuera de vez en cuando para ver lo que se hacer en Europa», señala Torres. Sergio Ramos fue el capitán del equipo liderado por el estudio murciano, y sus instrucciones acabaron convenciendo al jurado.