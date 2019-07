Portugal inundará también de cine, arte y letras La Mar de Músicas 'Windows of the World'. / André Vicente Gonçalves Películas, exposiciones, intervenciones urbanas, encuentros literarios, conciertos infantiles y talleres flanquearán los 46 conciertos del festival JAM ALBARRACÍN Murcia Sábado, 6 julio 2019, 01:43

Como viene siendo habitual en cada edición de La Mar de Músicas, y la que se apresta a comenzar es ya la vigésimo quinta, las actividades paralelas son un punto fuerte del festival. Así, además de los 46 conciertos programados en diversos escenarios de la ciudad de Cartagena entre el 19 y el 28 de julio, conviene tener en cuenta los muy interesantes eventos enmarcados dentro de 'La Mar de Cine', 'La Mar de Arte' y 'La Mar de Letras'. Todo un océano de cultura contemporánea, óptimo para conocer un poco mejor la vasta cultura del país invitado: Portugal.

El ciclo que La Mar de Músicas dedicará al cine portugués de los últimos años se centra sobre una cinematografía poco conocida por el público español. Un cine de gran vitalidad creativa y constante relevo generacional que no ha pasado por las pantallas españolas salvo alguna excepción aislada y en circuitos minoritarios. Cineastas portugueses como el patriarca Manoel de Oliveira, Rita Azevedo, Ivo M. Ferreira, Pedro Costa, José Fonseca o Miguel Gomes y su deslumbrante 'Tabú', estarán representados en el ciclo de diez películas que podrá verse desde el lunes 22 de julio hasta el viernes 26 en el Nuevo Teatro Circo con entrada gratuita. El ciclo incluye también el documental 'Fados', dirigido por Carlos Saura.

DIEZ CITAS 'Tabú' (Miguel Gomes) Cine. Un viaje del Portugal de hoy al África colonial. 22/07. Nuevo Teatro Circo. 19.00 h. Entrada libre. 'Capitanes de Abril' (Maria de Medeiros) Cine. La canción 'Grândola' es la señal de un golpe de estado militar. 24/07. Nuevo Teatro Circo. 19.00 h. Libre. 'Misterios de Lisboa' (José Fonseca) Cine. Basada en la guía de Lisboa de Fernando Pessoa. 24/07. Nuevo Teatro Circo. 17.00. Entrada libre. 'Windows of the world' (André V Gonçalves). Arte. Antiguo CIM. Hasta el 30 de agosto. 'El poder de las imágenes' Arte. Colectiva con obras de Jenny Holtzer, Alfredo Jaar, Sophie Calle, Valcárcel-Medina... 'Bajo el signo de la luna' (Valter Vinagre) Arte. Muralla Bizantina. Hasta el 30 de septiembre. 'Cerveja e poesía' Letras. Encuentro músico-poético con Miguel Ángel Hoyos, José Alcaraz, Elena Trinidad y las actuaciones en directo de Río Viré y Mavica. En El Batel. 24/07. 13.30 h. 'Los tiempos del esplendor' Letras. Encuentro literario con Lídia Jorge. Por Lara López. 22/07. Museo Teatro Romano. 19.00 h. 'Primero sé libre' Letras. Ruta literaria por la ciudad con Fernando Pessoa. 25/07. 10.00 h. Desde la plaza de San Francisco. 'El retorno' Encuentro literario con Dulce Mª Cardoso. Por Manuel Madrid. 25/07. Museo Teatro Romano. 19.00 h. Entrada libre.

El festival dedicará un especial reconocimiento a la actriz, directora y cantante Maria de Medeiros -quien actuará el jueves 25 junto a The Legendary Tigerman-, con la proyección de su largometraje 'Capitanes de Abril' (2000). Medeiros debutó como actriz en 1982 bajo la dirección de João César Monteiro en su filme 'Silvestre'. Dos años después irrumpirá en el cine francés con 'Paris vu par... Vingt ans après', iniciando así una brillante trayectoria que se consolidará internacionalmente en los 90 gracias a títulos como 'Henry & June' (1990), de Philip Kaufman, y 'Pulp Fiction' (1994), de Quentin Tarantino. Su exitosa carrera de actriz se amplió al terreno de la dirección en el año 2000 con 'Capitanes de Abril', filme seleccionado en el Festival de Cannes.

Letras y arte

Entre las actividades previstas en La Mar de Letras destacan el Curso de Contextualización Literaria de Filipa Soares, del Instituto Camoes de Madrid, o el curso de Escritura e Imaginación impartido por Gonçalo M. Tavares, cuya obra ha sido publicada en más de 45 países. Pero los auténticos protagonistas de este programa serán los encuentros con cuatro de los escritores portugueses más prestigiosos del momento: Lídia Jorge, Afonso Cruz, Gonçalo M. Tavares y Dulce Mª Cardoso.

El arte ha sido un componente esencial en la filosofía y desarrollo de La Mar de Músicas, que ha traído hasta Cartagena a muchos de los grandes nombres internacionales del arte contemporáneo. Sobre esa idea se compone 'El poder de las imágenes', una exposición que contextualiza al artista lisboeta Pedro Cabrita Reis, al tiempo que hace una revisión del festival a través de algunos artistas icónicos que han dejado su huella en el tejido cultural de la ciudad, como pueden ser Sophie Calle, Alfredo Jaar, Alberto García Alix o Per Barclay.

'Bajo el signo de la luna', del fotógrafo luso Valter Vinagre, las ventanas fotografiadas por André Vicente Gonçalves, la colectiva 'Not only... but also', las muestras de arte urbano de Frederico Draw y Rodrigo Contra, 'Inside Out' del francés JR o 'Un festival, una ciudad', de los fotógrafos oficiales Carlos Gallego y Pablo Sánchez del Valle serán otras exposiciones presentes en La Mar de Músicas.