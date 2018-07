Antonio Lucas: «En la política no hay ni un gramo de poesía» Antonio Lucas, ayer, en Mazarrón, donde dio una conferencia en el hotel Alegría Dos Playas. / PEDRO MARTÍNEZ El presidente del jurado del XXXIV Certamen de Cuentos Villa de Mazarrón reflexiona en la Región sobre el «pálpito poético» que reina en el cuento y asegura que «el presente es lo que nos contornea» MANUEL MADRID Murcia Viernes, 27 julio 2018, 00:53

Tres y media de la tarde. Gandía. Ecos familiares de fondo. El mar silente. Antonio Lucas (Madrid, 1975) está a punto de echar los bártulos al coche. El periodista cultural de 'El Mundo' y, según Felipe Benítez Reyes, «poeta singular» ('Antes del mundo', 'Lucernario', Las máscaras', 'Los mundos contrarios', 'Los desengaños'), apenas tiene un 9% de batería en el móvil. Aún así se arriesga a charlar con 'La Verdad'.

-Siempre sabemos cosas de usted por su padre [José Lucas, el pintor, torbellino, impredecible, irritante].

-¡Ya sabes cómo son los padres! Hay que quitar el 50% de lo que dicen.

«Oímos cosas apocalípticas, arecía que el mundo se acababa, pero después de la crisis todo ha seguido; la gente ha soportado lo insoportable manteniendo su calidez humana»

-Pero su padre no es un padre al uso por el hecho de ser un artista total.

-¡Claro! Mi padre es un personaje volcánico en todos los sentidos, es un maestro de la vida, y eso siempre es interesante.

Unas horas más tarde, después de merendarse unos versos, Antonio Lucas acabaría llegando a tiempo al hotel Alegría Dos Playas de Mazarrón. Anoche dio una conferencia sobre la poesía en el cuento, dentro de los actos organizados por la Universidad Popular y el Ayuntamiento con motivo del Premio Internacional de Cuentos Villa de Mazarrón-Segado del Olmo, que se entrega esta noche (23 h) a Matías Miguel Clemente, de Albacete, por 'Elisabetta en la piedra'.

-En esta ocasión, usted ha sido el presidente del jurado.

-Efectivamente. Todos los años invitan a novelistas, poetas... Ha estado Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena... Cuando me llamó José María López [director de la Universidad Popular] para mí fue una alegría porque Mazarrón es un lugar hipnótico. Aquí he pasado todos los veranos de mi infancia, y es para mí un lugar mítico de los días buenos del verano, con ese Mediterráneo tan suave y hermoso y a la vez tan indecible. El premio lo ha ganado gente que yo he leído con mucho entusiasmo, y yo creo que han acertado siempre. Luego es un premio de cuentos, que no es el género chico que algunos creen.

«La Región queda en un territorio muy inédito, pese a sus potenciales extraordinarios»

-Poesía y cuento, ¿van de la mano?

-El cuento y la poesía van de la mano porque los dos vienen de la misma raíz: la oralidad. Cuando lees a Homero hay una enorme narración épica en 'La Odisea', con esa ondulación del verso, del hexámetro, que es una forma de contar una historia hermosa y con profundidad, pero eso tiene mucho de cuento, de ese espacio tan mágico que consigue el cuento para concretar afanes y aventuras. De un modo u otro el premio de Mazarrón ha ido hilvanando ese camino. Siempre he ido notando ese pálpito poético en muchos cuentos.

-Estamos acostumbrados en este país, no sé si por suerte o por desgracia, a escuchar a otros cuentistas.

-Eso es una avalancha, hay una hiperpolitización de la vida social, pero son cuentos muy groseros, donde lo que a veces uno detecta es lo artero, el trilerismo, el engaño. Esos cuentos de la política son los más ingratos, ahí no he encontrado nunca un gramo de belleza o de poesía. Hay un utilitarismo del espacio público a veces indebido de la política en su permanente exposición, y eso es agotador. La ciudadanía necesita espacios de silencio, y la política es hoy una tamborrada permanente.

-A veces resulta difícil encontrar coincidencias entre la política y las necesidades reales de la gente.

-Hemos desarrollado anticuerpos y uno oye toda esa avalancha de mensajes y soflamas, y eslóganes, y toda esa corrala que se forma alrededor, pero uno se hace inmune a todo eso. El ciudadano camina por la vida con unos objetivos que a veces no tienen nada que ver con el cacareo que impregna el día a día de la gente. Este es un país con una historia complicada, yo creo que a veces mal abrochada. Y hemos sabido entender y convivir con el ruido, sin olvidar los pabellones de silencio tan importantes. Tu vida personal se resuelve siempre por cauces que no tienen nada que ver con las redes sociales. Hay un bellísimo poema de Jaime Gil de Biedma que lo describe muy bien («Y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza, no son sin más pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, ¿la absolución final de nuestra historia?»). También dice César Vallejo: «España, cuídate España de tu propia España». A mí eso me parece perfecto.

-Ahora es también tertuliano y tiene que opinar de todo. ¿No dejan de sorprenderle los giros copernicanos de la actualidad en todas las esferas?

-Soy un agente que vive de eso, y soy un espectador al mismo tiempo. Como periodista cruzo datos y voy sacando mis pequeñas cuotas de verdad con la mezcla de otras verdades. Soy un colaborador de tertulias marciano. Soy periodista cultural desde hace 22 años, y es muy estimulante formar parte de tertulias donde todos son profesionales del periodismo político, menos yo, que soy un paracaidista. Sospecho que le hacía gracia a Carlos Alsina (Onda Cero), uno de los mejores periodistas que conozco, y yo participo de eso no porque sea un punto de desahogo, porque ya tengo mi columna en el periódico, pero sí como observatorio escuchando a los otros. Esto es parte del pulso, del pálpito del momento; y el mimbre de la actualidad se compone también de todo eso. El poeta Álvaro García dice: «Deja la actualidad, que se hace sola, y ven al presente, que te necesita». La actualidad es puro poso de café, un regaliz que se chupa dos ratos. El presente es lo que nos contornea.

-Después de la crisis, ¿qué pasó?

-Oímos cosas extraordinarias que parecía que el mundo se acababa, pero después de la crisis vivida en este país, que no ha sido una crisis sino una estafa, después de tantos pesares... todo era apocalíptico pero el mundo ha seguido. La gente hace su camino, su vida, y hay algo estimulante en España que es su gente, que ha soportado lo insoportable. Cuando había políticos que eran el epítome de la indecencia, la gente ha mantenido su calidez humana. Eso es una lección en momentos turbulentos.

-¿Cómo se ve la Región de Murcia desde Madrid?

-Toda mi familia es murciana, de Cieza, menos mi hermana y yo, todos nacieron aquí. Creo que la Región ha hecho mal marketing de sí misma, pese a ser un territorio fabuloso, con ciudades hermosísimas como Murcia, Mula, Caravaca de la Cruz, Aledo... Yo he recorrido todos esos pueblos en autobús con mi mochila. Queda en un territorio muy inédito, pese a sus potenciales extraordinarios, pese a la cantidad de cultura que genera. Sin embargo, algo ha hecho mal para no saberse vender Murcia como una de las ciudades más efervescentes, aunque yo veo la Región con mucho cariño. Yo traigo a muchos colegas a Mazarrón [donde la familia veranea de toda la vida] y no hay quien no haya salido diciendo: ¡Joder, esto por qué no se cuenta! Hay playas vírgenes, como Calblanque y Puntas de Calnegre, y luego está la mejor terraza y bar de copas del Levante, de Tarragona a Málaga, que es El Faro de Mazarrón. Si estuviera ese paisaje en Ibiza estaría en todas las guías chic.

-¿Qué tiene en mente?

-Estoy escribiendo un libro, que será ya el sexto o séptimo, que entregaré en octubre o noviembre a Visor, mi editor. Me organizo muy bien, soy tremendamente perezoso, pero con muy mala suerte, porque trabajo demasiado. A mí el periodismo me permite decir que vivo y la poesía me concede crear mi vida. Yo leo poesía todos los días, me levanto y leo un par de poemas, y al acostarme igual, al azar. Es como una especie de homeopatía al tumbarme. Es raro el día de mi vida que no leo poemas.