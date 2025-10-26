La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Medios del país galo informan de que este sábado por la noche se puso en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable

C.P.S.

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:26

El robo en el Louvre sigue centrando la atención de parte de la prensa internacional. Según medios franceses como 'Le Parisien' y 'Le Figaro', dos ... hombres han sido detenidos por la policía judicial después de que este sábado por la noche se pusiese en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable.

