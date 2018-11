Pirandello, diez años después Los actores Rocío Bernal, María Alarcón y David García Coll, durante uno de los ensayos de 'Enrique IV'. / Vicente Vicéns / AGM Dirigida por José Bote, la obra del autor italiano es la nueva coproducción de los Teatros de Murcia y se podrá ver también el viernes La compañía murciana Teatro de la Entrega estrena el jueves 'Enrique IV' en el Romea ROSA MARTÍNEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 08:03

Diez años han pasado desde que José Bote, director de la compañía murciana Teatro de la Entrega, finalizara la lectura de 'Enrique IV', la obra que el dramaturgo italiano Luigi Pirandello escribiera en 1922. Una década en la que no ha dejado de pensar en levantar el texto del también escritor y novelista, Premio Nobel de Literatura en 1934. Aquella lectura le enganchó. Le tocó, reconoce el director. Hoy sigue haciéndolo.

Bote estrena el próximo jueves en el Teatro Romea de Murcia su versión de la obra escrita por Pirandello. Protagonizada por el murciano Luis Martínez Arasa en el papel de Enrique IV, se representará también el viernes. La pieza es una coproducción de los Teatros de Murcia (Romea y TCM) con la compañía de Bote. También, un sueño hecho realidad para el director: «Llevaba diez años queriendo hacer este proyecto», afirma.

Para poner en marcha esta producción, que empezó a materializarse el pasado abril, el director murciano ha contado con un variado elenco de actores de la Región. Además de Martínez Arasa, sobre el escenario desfilan Eva Torres, María Alarcón, José María Bañón, Javier Ruano, Rocío Bernal y David García Coll, todos formados en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), de la que también forma parte Jorge Fullana, autor de la escenografía de la obra y profesor del departamento de Plástica Teatral del centro murciano. El equipo lo completan Gelen Marín, como ayudante de dirección; Joan Miquel Reig, Premio Max al mejor figurinista en el año 2006 por 'La vuelta al mundo en 80 días', en el diseño de vestuario; y Alicia García, en la producción. «Tenemos un equipazo; lo mejor que hay en Murcia está aquí», asegura Bote, inmerso en los últimos ensayos del montaje.

El montaje aborda temas como la identidad, la locura y el paso del tiempo

Pirandello, dice el director murciano, es un autor «universal que no deja de estar vigente». En sus obras aborda, añade, los grandes temas que atañen al ser humano, y eso es, precisamente, lo que, para Bote, lo hace atractivo. «Pirandello es un autor al que adoro. Todos sus textos me llegan de un modo personal; y con este, especialmente, conecté desde el principio».

Conviene saber Qué Estreno de la obra teatral 'Enrique IV', a cargo de la compañía Teatro de la Entrega. Coproducción con Teatros de Murcia. Dónde y cuándo Teatro Romea de Murcia, el jueves y viernes, a las 21.00 horas. Entradas a 10, 12 y 15 euros . Dirección José Bote. Reparto Luis Martínez Arasa, Eva Torres, María Alarcón, Javier Ruano, José María Bañón, Rocío Bernal y David García Coll .

El montaje de 'Enrique IV' que Bote presenta en el Romea es una versión actualizada del texto redactado por el italiano hace décadas. Mantiene, sostiene el director murciano, un plano histórico situado en el siglo XI al igual que la obra original, pero viaja, a través de los años, a otro tiempo más reciente que si, en el texto de Pirandello se fija en los primeros años veinte del pasado siglo, en la versión de Bote se ubica a principios de la presente centuria.

La obra del italiano, califica Bote, se enmarca dentro de los textos de vanguardia. Es, añade, una de las piezas fundamentales del siglo XX, a la que él se ha acercado con el deseo de dejar también en ella su impronta.

Máscaras

La trama de 'Enrique IV', detalla el director, se inicia en una fiesta de disfraces a la que están invitados miembros de la alta sociedad. Durante el transcurso de la misma, uno de ellos (Luis Martínez Arasa) cae al suelo golpeándose fuertemente la cabeza; cuando despierta, su mundo se ha transformado en otro. Ha viajado sin moverse a través del tiempo. Y, a pesar de lo imposible, cree ser el rey alemán Enrique IV.

Como trasfondo, enumera Bote, la obra de Pirandello «nos habla de la máscara que todos llevamos», de la «locura» y «del paso de los años»... Temas que el texto desgrana bajo un contexto cómico. «El propio Pirandello, en uno de sus ensayos, viene a decir que él no hace únicamente comedia, sino que también en sus obras hay algo que acongoja», apunta el director, quien también quiere que su trabajo deje esa sensación en los espectadores.

«Vivimos con una máscara continua que no deja ver cómo somos en realidad. Todos portamos una y no es malo llevarla, lo que ocurre es que hay veces en las que no es necesario esconderse detrás de ella, y sin embargo lo hacemos». El porqué de esta cuestión lo sitúa Bote en «la necesidad que tenemos de conectar con los demás, eso hace que no seamos nosotros mismos en todo momento. Yo, por ejemplo, no me comporto igual cuando estoy en familia que cuando me pongo delante de los actores», afirma Bote, quien también cita el paso del tiempo como un elemento de reflexión en su obra. «Nos cuesta aceptar que la vida se nos escapa. Hay veces que nos suceden cosas que no controlamos y que nos hacen perder mucho tiempo. Le ocurre al protagonista: de pronto, un golpe en la cabeza le hace creer que es otro, y todos esos años que vive creyendo el engaño ya no los va a poder recuperar», señala Bote.

Tras su estreno en el Romea, el equipo de 'Enrique IV' viajará a Molina de Segura y a Yecla, donde ya tienen fecha de representación. Será en febrero y marzo, respectivamente, dentro de la próxima programación semestral de ambos teatros.