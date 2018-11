Un perfume que causa dolor Juan Antonio Ortega, Alberto Cárceles y Fernando López, en la Unidad de Salud Mediombiental. / vicente vicens / AGM Los afectados por sensibilidad química múltiple sufren fatiga y temblores si se sientan junto a alguien que usa colonia EFE Murcia. Domingo, 25 noviembre 2018, 10:50

Para una persona con síndrome de sensibilización central (SSC) o sensibilidad química múltiple (SQM) el mero hecho de sentarse junto a alguien perfumado o maquillado desencadena síntomas como dolor corporal, fatiga extrema, tos, debilidad repentina, confusión mental o temblores. Convivir con esa enfermedad, que no tiene tratamiento ni cura, supone un cambio de vida radical que, en muchas ocasiones, obliga al aislamiento.

La SQM, que en España está reconocida como enfermedad y cuenta con un «documento de consenso» elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2011, es un desorden adquirido (no se nace con él) por el que el afectado deja de tolerar sustancias químicas de uso común como productos de limpieza o de higiene corporal. Pese a ese reconocimiento, el diagnóstico de la enfermedad suele retrasarse años porque, incluso entre los médicos, hay una enorme falta de formación en salud medioambiental y en este tipo de dolencias, explicó Raquel G., una de las impulsoras de la asociación SSC-SQM Levante, que agrupa a unos 35 afectados de la Región de Murcia.

«Pasé por todos los 'ólogos'»

El jefe de la unidad de la Arrixaca que atiende este síndrome alerta de que no pueden asumir el gran volumen de afectados

Ella fue diagnosticada en 2013 tras pasar «por todos los 'ólogos' de la región», desde el alergólogo al reumatólogo, pasando por el neurólogo e incluso el psicólogo. De hecho, muchos de estos pacientes son diagnosticados erróneamente de depresión, pero este es, en su opinión, un «efecto secundario» de la SQM.

El diagnóstico de la enfermedad permite a los pacientes iniciar un tratamiento que consiste simplemente en la «evitación» de todas las sustancias que producen los síntomas: perfumes, cosméticos, ambientadores, detergentes, productos de limpieza. Sin embargo, tras el diagnóstico, la mayoría de los afectados no tienen un seguimiento médico.

La Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia es la que se encarga de algunos de los casos, pero no puede asumir el gran volumen de afectados, explica su jefe de servicio, Juan Antonio Ortega, uno de los principales expertos en salud ambiental a nivel mundial.

Ortega es claro al afirmar que en España y en el mundo «falta mucha experiencia» y también formación sobre enfermedades «ambientalmente relacionadas» a pesar de que son patologías que van en aumento y afectan cada vez a más personas. En su opinión, uno de los desafíos futuros de la medicina será precisamente ahondar en esas enfermedades derivadas de factores medioambientales, no solo la SQM, sino numerosos tipos de alergias, enfermedades respiratorias, cánceres, disfunciones sexuales, trastornos endocrinos o enfermedades tiroideas, entre otras.

Uno de los objetivos de la asociación SSC-SQM Levante es exigir una mayor formación de los profesionales sanitarios y para ello han remitido a la Consejería un protocolo. Raquel, con un grado leve, pasa «desapercibida», como ella misma bromea. Ha sido reubicada en el trabajo (era analista química y trabajaba en un laboratorio con pesticidas, ahora lo hace en un despacho individual) y no necesita utilizar mascarilla salvo de manera excepcional.

Aislada y a oscuras

En el extremo opuesto, la lorquina Paquita P. vive aislada y a oscuras en una habitación de su casa, en la que desde hace diez años no hay ni un solo electrodoméstico enchufado. A la SQM que padece se suma también la denominada hiperelectrosensibilidad. Ella no trabajaba con productos químicos, adquirió esta dolencia tras un ingreso hospitalario en el que recibió grandes dosis de fármacos. «Ahí empezó el calvario. Me diagnosticaban depresión. Me tomaban por loca», relata en una conversación telefónica en la que denuncia que, a pesar del grave aislamiento al que tiene que estar sometida y los importantes costes de su alimentación, a base de productos ecológicos y suplementos alimenticios y vitamínicos, no recibe ningún tipo de ayuda de la Seguridad Social.

Entre ambos casos existen grados intermedios (la enfermedad se clasifica en cuatro grados según su gravedad), como los de Vicente P. o María -nombre ficticio-, que explican cómo la mascarilla se ha convertido en su única forma de poder salir a la calle o cómo se han visto alejados de amistades y familiares que acaban viéndolos como «bichos raros».