Pepe Pérez-Muelas en el Aula de Cultura de LA VERDAD: «Me apena que las humanidades estén arrinconadas, y sin humanidades no hay nada»

El escritor lorquino, autor de 'Homo viator', presentó en la Fundación Cajamurcia su último libro, 'Días de sol y piedra', un viaje en bicicleta de Los Alpes a Roma que le sirvió como terapia para sanar sus problemas de ansiedad: «Siento una gran desazón porque no me gusta cómo está siendo gobernada España y porque la alternativa tampoco me gusta, no veo muchas soluciones salvo recorrer los campos italianos y olvidarse un poco de todo»

El escritor lorquino Pepe Pérez-Muelas (1989), autor de 'Homo viator' y 'Días de sol y piedra', libros publicados por la editorial Siruela, y articulista dominical de LA VERDAD manifestó este martes en una nueva sesión del Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia que recorriendo la Via Francigena de Italia en bici de Los Alpes a Roma se olvidó durante un tiempo de la actualidad política y social que le provoca desazón. «Siento una gran desazón porque no me gusta cómo está siendo gobernada España y porque la alternativa tampoco me gusta, no veo muchas soluciones salvo recorrer los campos italianos y olvidarse un poco de todo», afirmó Pérez-Muelas, profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Olivares, en Sevilla.

«Es obvio que estamos perdiendo destrezas como seres humanos», señaló el filólogo, algo que aprecia sobre todo en las nuevas generaciones. «A los niños ahora les cuesta mucho leer, y yo hablo con los profesores del instituto Ibáñez Martín de Lorca, los que a mí me dieron clase, como Pepe Quiñonero, Mercedes Gómez, Fernando Martínez Serrano, y son auténticos pozos de sabiduría, gente erudita. Me apena que las humanidades estén arrinconadas, y sin humanidades no hay nada, tampoco hay ciencia. No sé a dónde nos dirigimos, pero no me gusta ese futuro. Pérez-Reverte dice que a él no le va a tocar ese futuro, pero yo sí que quiero luchar por otro futuro», subrayó en la sede de la Fundación Cajamurcia en Murcia.

Secundó Pérez-Muelas las palabras de Juan Manuel de Prada en un artículo en el que criticó que la Real Academia Española (RAE) rechazara la entrada en la Academia de un poeta como Luis Alberto de Cuenca. «Una institución que por motivos partidistas o ideológicos deja fuera a Luis Alberto de Cuenca, un gran erudito y filólogo clásico, yo no lo puedo entender. Pero entiendo menos que las instituciones culturales de este país estén al servicio de la político», señaló, decepcionado, con polémicas como las que han mantenido el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Pérez-Muelas, que estudió en la Universidad de Granada y fue alumno de García Montero, dijo que hoy debatiría mucho más con su profesor, pues reconoció el lorquino que sus opiniones han cambiado. En París, donde amplió estudios en la École Normale Supérieure de París y en la Sorbona, Pérez-Muelas dijo que allí en lugar de tirar adoquines se despertó, y perdió el idealismo que tenía.

Pérez-Muelas dijo que «la melancolía por volver a Roma está siempre presente en mi vida» y que no hay sensación más placentera que estar en tu casa y echar de menos en Italia, y tomar un libro y sumergirte en la lectura de un libro clásico o contemporáneo y recorrer, de nuevo, ese país que considera «la infancia del mundo». Dijo que tiene un problema con Italia, que antepone siempre a otros destinos más exóticos, y vuelve a Pisa, a Siena o Florencia, como tanta gente dolida por «el mal de Italia». «Me gusta Italia y el sur de Francia, que es una pequeña Italia escondida». Con la publicación de 'Homo viator' y 'Días de sol y piedra', reconoce que ha vivido momentos de satisfacción con los lectores, «y verlos y charlar con ellos siempre me parece estimulante».

Dijo el profesor lorquino que tiene sentido seguir enseñando a Quevedo y a Góngora, a Cervantes y a Jorge Manrique... aunque haya un abismo entre el mundo de hoy y el mundo que vivieron autores como ellos. «Con la alegría y la sinceridad a veces basta para ser feliz», reconoció Pérez-Muelas, quien repitió que a veces olvidamos que el mundo se hizo con violencia y que la violencia permanece, que sigue habiendo guerras, que sigue habiendo violencia contra las mujeres...

El narrador de viajes lamentó que la poca belleza que queda en las ciudades se empañe de tanta fealdad y de falta de estética: «La belleza para mí no solo está en Roma o en la plaza de Siena. Antonio Muñoz Molina, en su discurso de aceptación del Premio Princesa de Asturias, dijo que la belleza está también en cómo un frutero coloca la fruta. La belleza está en la escritura íntima, en pasear por la calle, en sentarte a disfrutar de un café, y yo todo eso lo he recuperado gracias a 'Días de sol y piedra'».

'Homo viator' le enseñó mucho, y, sobre todo, a gestionarse, y hoy reconoce que se encuentra bien, que ha aprendido a gestionar mejor sus problemas de ansiedad en estos últimos años. «No me ha causado pudor decir que he rozado casi la depresión. Tengo a Mercedes, que es mi mujer, y necesito aferrarme a ella y agarrarme a ella, y me siento inseguro cuando ella no está cerca. Yo no siento pudor a la hora de manifestar eso. Mi mujer es todo para mí, y es el principio de mi escritura». Su adoración por 'Novecento', película tantas veces vista con su hermano Julio, también un estupendo articulista, por Verdi y por Camus, y su afición por la cultura clásica, una enfermedad para la que en su caso, y es algo que celebró, no hay cura.