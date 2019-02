Paco Pérez Valencia: «Pensar hoy es una quimera» Paco Pérez Valencia. / lv El especialista en museografía creativa y experimental habla hoy en el Cendeac sobre montar exposiciones en tiempos de crisis MANUEL MADRID Miércoles, 27 febrero 2019, 02:07

Paco Pérez Valencia es el invitado especial en el Cendeac (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo), donde hoy, a las 19.30 horas, ofrecerá «una mirada agradecida del mundo del arte». Dará su visión como profesional, recordará su historia de amor con la profesión, hablará del futuro y sentará las bases de un espacio ideológico. ¿A qué cuento todo esto? Porque este museógrafo, con 70 exposiciones y planes para colecciones y director-conservador de la Colección Cajasol durante 17 años , interviene en el ciclo 'Contar el tiempo'. Hay algo que no puede ignorarse, y de eso hablará: de la dificultad de organizar exposiciones en tiempos de crisis.«Es un gestor cultural apasionante, hace diez mil cosas», dice un hiperbólico Javier Castro Florez, coordinador del Cendeac, que lleva años tras su pista.

Pérez Valencia, profesor de la Universidad Loyola Andalucía, pone hoy sus pies por primera vez en Murcia, y lo hará presumiblemente cansado, tras un periplo en tren que comienza en el Puerto de Santa María -vive en Sanlúcar de Barrameda- y le llevará de Sevilla a Madrid y de Madrid a Murcia. «¡Un día viajando!», clama. Matará el tiempo, desvela en conversación telefónica, con la biografía de Magallanes escrita por Stefan Zweig, «que está siendo una aventura, y llevo también un libro de poemas, un plan B, por lo que pueda pasar». La invitación del Cendeac se la ha tomado «como un regalo bonito». Porque lleva tiempo oyendo de lo que hace el Cendeac, y en su caso había surgido ya «un deseo» de venir a Murcia, que ahora se ve cumplido gracias a la ponencia en este espacio dependiente de la Consejería de Cultura.

Asegura a 'La Verdad' que «el mundo de los 90 ni existe ni deberíamos mirar en esa dirección. El público también ha cambiado. Yo viví la crisis económica, ese momento en que nos pedían hacer lo mismo por mucho menos dinero, y había que adaptarse. Pero los modelos de producción han cambiado. Antes de la crisis se hacía incluso arquitectura nueva de interiores para adaptar las exposiciones, porque a veces era más económico. Pero hablo de que hoy seguimos en una crisis muy profunda».

«Muchos museos se llenan de gente, pero han perdido la pasión que les hacía distintivos»

El gestor cultural, que en 2007 organizó la muestra 'Iceberg Tropical' de Luis Gordillo, en el Museo Nacional Reina Sofía, entonces la más valorada por la crítica especializada, señala que la cultura hoy se ha convertido en ocio: «Es parte del territorio del espectáculo, y parece que pensar y hacer pensar hoy es una quimera».

Cambio de roles

Un devenir que, según el creador del proyecto 'La Universidad Emocional', es como la misma vida, pero que en el mundo de la cultura se manifiesta claramente en cuatro parámetros: el artista, que produce, «que siempre estuvo muy huerfanito en España, peleando desde su caverna y en su soledad, y lo veías exponiendo en galerías extranjeras, y lo ves que sigue peleando»; los intermediarios, los centros de producción, los museos, «han tenido miles de dificultades, porque han sido motor de impulso, contrataron a mucha gente, y han tenido que cambiar el rol, y se tienen que preparar, porque muchos museos se llenan de gente, pero han perdido esa pasión que les hacía distintivos»; el público, «el que más ha cambiado, que sigue sin saber lo que quiere, pero sabe lo que no quiere, y hay cansancio, porque el placer quedó muy atrás»; y el mercado, que tiene que cambiar, «porque no hay red de coleccionistas jóvenes, y ARCO, que sigue siendo una feria muy querida, tiene unos índices de venta pobres comparados con sus primos europeos y americanos».

Pérez Valencia sigue levántandose cada día soñando con proyectos. «Montar exposiciones me ha dado la vida, me ha hecho ser una persona muy curiosa, y me ha hecho estar muy atento a todo lo que sucede. Soy un actor imprescindible de mi mundo», dice.