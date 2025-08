Pedro Lucas Mago, el genio que irradia ilusión familiar

Benito Maestre Lunes, 4 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

Ni lleva una nariz roja ni tampoco saca conejos blancos de una chistera. Pedro Lucas Mago lo apuesta todo al asombro y el humor para cautivar a una heterogénea audiencia con sus espectáculos de magia familiar. «Es lo que me gusta y no entiendo la vida de otra manera; me despierto feliz cuando tengo un espectáculo», asegura con gratitud: «Soy un afortunado».

Con un fondo de armario muy variopinto que le permite vestirse según la ocasión, del que destacan su inconfundible americana con personajes de Marvel y sus impolutas zapatillas blancas, este genio de la magia ha sabido hacerse un nombre dentro de su sector a nivel nacional e internacional. A su favor juega la capacidad natural de adaptar los espectáculos al público objetivo de cada evento: bodas, comuniones, programaciones culturales, 'team building', encuentros corporativos y empresariales, colegios, etc.

«Tengo la idea clara de cómo tiene que ser mi espectáculo y de los conceptos y valores que quiero transmitir», subraya este ilusionista en constante formación, quien se siente como pez en el agua en cada función. «Yo no voy al psicólogo porque hago magia; el público escucha mis cosas, con bromas y complicidad, todos los días», repite.

A diario demuestra su talento; de hecho, este verano tiene la agenda repleta de trabajo. Atesora una retahíla de trucos que realiza a su manera con la finalidad de provocar asombro, sorpresa y felicidad en las caras de los espectadores. De todos, dos son infalibles. Por un lado, la rutina («mágica, que no de magia») de la máscara articulada, en la que Pedro Lucas Mago coloca a una persona del respetable y va moviéndola al mismo tiempo que le pone voz (este truco lo defendió en las semifinales del programa de televisión 'Got Talent', de Telecinco). Y por otro, la rutina cómica en la que pone voz de niño de 5 años mientras intenta recomponer un papel roto por la mitad. «La gente se muere de la risa», adelanta.

Este lorquino trabaja en todo el mundo compartiendo sus espectáculos de magia, tanto en español como en inglés. Para muestra, en febrero volverá a Alemania para trabajar en una feria comercial por cuarto año. Y de Filipinas, por ejemplo, guarda el grato recuerdo de cómo reaccionaron los niños de una pequeñita isla donde residían unas pocas familias cuando les hizo varios trucos. «Lo vivieron como magia real: se tiraban de los pelos y se revolcaban en la arena; fue digno de verlo», recuerda.