El tránsito del tiempo, según Carlos Pardo

No todos los días cumple uno años ni todos los días expone el pintor Carlos Pardo. Ni tampoco todos días se fusionan y se abraza ... la pintura con la música, por lo que el pasado 7 de noviembre fue un día excepcional, ya casi de noche, para ver las nuevas obras de la potente exposición 'Oceñ / Zimá' ('Otoño/ Invierno'), en la galería Arquitectura de Barrio de Murcia. Pardo estuvo acompañado de su pareja, la excelente pianista Svetlana Berezhnaya, que nos emocionó con su fuerza en las diversas piezas interpretadas. Tras la emotiva presentación del pintor murciano se arrancó con la melodía del famoso cumpleaños feliz para Carlos, al que obviamente me uní, propiamente también para celebrar ese día el mío. Una exposición no deja de ser un acto social, de celebración artística, en la que también uno va a mirar, a dejarse ver, mientras los cuadros te interpelan cuando los observas de reojo, y ahí estaban felices los diversos y numerosos concurrentes, entre corrillos. Conversé con los pintores Esteban Linares, Antonio Martínez Mengual, Manuel Pérez y Manuel Páez; así como los amigos Antonio Rubio, 'Antoñico de El Sur', con Iñaki Verástegui y con nuestro lutier, José Ángel Navarro, que después de muchos años está terminando su quinto violín. ¡Cómo pasa el tiempo!

Me llegaron imágenes de muchos ratos compartidos con su padre, el escultor Pedro Pardo, y con su madre, Marisum; con su abuelo, el pintor y gran carrocista Carlos Gómez Cano, y algún rato que otro con su tío abuelo, Antonio Gómez Cano. Ahí vuelvo a ver la mancha en la pintura, siempre importantísima. ¡Cómo pasa el tiempo!

Hacía tiempo que no veía a Carlos Pardo, quien expuso el pasado año en la Capella de la Corte de San Peterburgo. Precisamente en ese pasar del tiempo se genera la idea de la exposición 'Oceñ / Zimá', en ese tránsito que se produce, sobre la tierra, en la montaña o los bosques del Cáucaso, en esa explosión de colores del otoño: con sus naranjas, amarillos, verdes, rojos y violetas, a esa llegada del invierno con el frío y la nieve, con blancos, con sus oscuridades y sus negros.

Cómo pasa el tiempo, de eso me acordaba cuando a lo lejos observaba la mancha de algún cuadro, y sonaban las 'Variaciones Goldberg' de Bach.

Después me acordé de otra exposición de Pardo y de un escrito de Jarauta: «Hay que pintar con la luz de Courbet, afirmaba el viejo Cézanne. Fue él quien con más radicalidad defendió que la pintura no es ya el arte de imitar la naturaleza, sino el de dar una conciencia plástica a nuestro instinto, Cezánne nos enseña a mirar atentos, no a lo evidente, sino a lo que él llama dinamismo universal. Pensaba como Leibniz al respecto, todo estaba contenido en la dimensión real de las cosas. Desde esta perspectiva hay que acercarse al serio y apasionado trabajo de Carlos Pardo en esta serie de paisajes». Pienso hoy que siguen manteniendo la esencia en la exposición 'Oceñ / Zimá', que les invito a ver.