La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cartel de la exposición de Carlos Pardo en Arquitectura de Barrio.
Apuntes de Fláneur

El tránsito del tiempo, según Carlos Pardo

Apoteósica inauguración de 'Oceñ / Zimá' (Otoño/ Invierno) en la galería Arquitectura de Barrio, con las notas musicales de la excelente pianista rusa Svetlana Berezhnaya

Patricio Peñalver

Patricio Peñalver

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

No todos los días cumple uno años ni todos los días expone el pintor Carlos Pardo. Ni tampoco todos días se fusionan y se abraza ... la pintura con la música, por lo que el pasado 7 de noviembre fue un día excepcional, ya casi de noche, para ver las nuevas obras de la potente exposición 'Oceñ / Zimá' ('Otoño/ Invierno'), en la galería Arquitectura de Barrio de Murcia. Pardo estuvo acompañado de su pareja, la excelente pianista Svetlana Berezhnaya, que nos emocionó con su fuerza en las diversas piezas interpretadas. Tras la emotiva presentación del pintor murciano se arrancó con la melodía del famoso cumpleaños feliz para Carlos, al que obviamente me uní, propiamente también para celebrar ese día el mío. Una exposición no deja de ser un acto social, de celebración artística, en la que también uno va a mirar, a dejarse ver, mientras los cuadros te interpelan cuando los observas de reojo, y ahí estaban felices los diversos y numerosos concurrentes, entre corrillos. Conversé con los pintores Esteban Linares, Antonio Martínez Mengual, Manuel Pérez y Manuel Páez; así como los amigos Antonio Rubio, 'Antoñico de El Sur', con Iñaki Verástegui y con nuestro lutier, José Ángel Navarro, que después de muchos años está terminando su quinto violín. ¡Cómo pasa el tiempo!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  9. 9 Arrestan a dos menores en Cartagena por robar bolsos de ancianas
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El tránsito del tiempo, según Carlos Pardo

El tránsito del tiempo, según Carlos Pardo