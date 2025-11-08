La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Patricio Peñalver y Ángel Fernández Saura, en la Biblioteca Regional. J. CARRIÓN

El instante preciso

La Biblioteca Regional acoge la exposición '1980 Sin Título 1999' del artista Ángel Fernández Saura

Patricio Peñalver

Patricio Peñalver

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:37

Allá por el 1975 regresaba de unas maniobras militares en Chinchilla, en tiempo de servicio militar, en un tren atestado con compartimentos de tercera, y ... me sentía derrotado y aburrido. Otra batalla perdida. Hasta que cambié de sitio y me encontré con la cámara de Ángel Fernández Saura, que lo mismo disparaba a ráfaga que minuciosamente: tiro a tiro, con aquel característico sonido que anunciaba que aquellas imágenes quedarían inmortalizadas en el tiempo. En aquellos tiempos del Mallorca nº 13 de Lorca. Ahí conocí al fotógrafo.

