El instante preciso

Allá por el 1975 regresaba de unas maniobras militares en Chinchilla, en tiempo de servicio militar, en un tren atestado con compartimentos de tercera, y ... me sentía derrotado y aburrido. Otra batalla perdida. Hasta que cambié de sitio y me encontré con la cámara de Ángel Fernández Saura, que lo mismo disparaba a ráfaga que minuciosamente: tiro a tiro, con aquel característico sonido que anunciaba que aquellas imágenes quedarían inmortalizadas en el tiempo. En aquellos tiempos del Mallorca nº 13 de Lorca. Ahí conocí al fotógrafo.

Desde entonces he sentido admiración por su trabajo, por las diversas exposiciones que ha realizado durante todo ese tiempo, por sus propuestas tanto en el diseño como en reportajes gráficos en prensa y siempre por su vindicación de que la fotografía es un arte.

Así que la tarde del 20 de octubre, a las seis de la tarde, me acerqué a la Biblioteca Regional de Murcia a la inauguración de su última exposición: '1980 Sin título 1999'. A esa extraña hora nos reunimos un buen grupo de amigos, la mayoría pintores y fotógrafos. Y no por el vino y los canapés, que brillaron por su ausencia. Claro, que a las bibliotecas se viene a leer.

Recuerdo que me envió una postal desde EE UU en la que me decía: «Nueva York es muy grande, pero no tiene plaza de toros»

De las ocho obras que se exponen recordé algunas de aquellas en formato 'polaroids' que se expusieron en aquel 'Fotoencuentros Caja Murcia', que dirigió Paco Salinas, y que Ángel mostró en la galería La Aurora, allá por los años 80.

En esta exposición con imágenes en 'polaroids', después del escaneado, en ese proceso de digitalización, se produce la magia de los colores y las texturas en grandes formatos. En su texto que acompaña a la propuesta, Mara Mira escribe: «Al ver sus imágenes uno tiene la vaga sensación de saber qué son. El juego visual es recomponer la imagen total de la que parten. Ángel Fernández Saura construye una realidad como un científico construye la suya desde partículas que son la parte de un todo».

Ángel Fernández Saura, allá por 1987, fue becado por la Dirección General de Cultura, durante seis meses para una estancia en Nueva York, de la que saldría la exposición titulada: 'NY 651 9th Avenue', que se mostró en la iglesia de San Esteban. Recuerdo que me envío una postal en la que me decía: «Nueva York es muy grande, pero no tiene plaza de toros». Con Saura trabajé en algún medio informativo y en otra ocasión le entrevisté y le pregunté: ¿Qué es el instante preciso de la fotografía? Me respondió: «Es la armonía entre la imagen, los medios técnicos, y el fotógrafo». Entre estas obras que ahora muestra, como los versos de un poema que se lanza al aire, el observador se puede fusionar con su mirada, hasta llegar a ese instante preciso de la fotografía.