¿Sabemos a qué suena la Arquitectura?

Tengo que admitir que no deja de sorprenderme la distancia que hay entre lo que solemos esperar de la arquitectura y el alcance de esta ... profesión. Y es que la arquitectura no es solo la construcción de edificios relevantes. La arquitectura es, ni más ni menos, que el resultado de la búsqueda del bienestar a través del espacio habitado. Y ahora podemos ponernos a pensar qué cosas nos aportan bienestar en la ciudad y sus construcciones: la armonía de sus formas, los afectos que alimenta fomentando el encuentro, los sentimientos de apego que cuida a través del respeto por la memoria social…

Si lo vemos así, de manera amplia y abierta, no es de extrañar que la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, junto al Real Casino de Murcia, planteara una mesa redonda en torno a la relación entre la salud auditiva y los valores de la Nueva Bauhaus Europea, dentro de los actos de conmemoración del Día de las Humanidades.

Aquella tarde, acompañada por mis compañeros los arquitectos Juan Rodríguez y María José Peñalver, la doctora Maite Almela y con la inestimable labor de moderación del periodista Manuel Madrid, fuimos desgranando el vínculo que existe entre arquitectura y salud auditiva. Primero afloraron las cuestiones más evidentes, como la relación del ámbito construido y los sonidos con los que convivimos, los que nos aportan confort y los que nos perjudican. El murmullo de una fuente a la hora de la siesta, el gozo de la música en una estancia con buena acústica, el ruido ensordecedor en los restaurantes mal concebidos… En definitiva hablamos de la profunda influencia que los espacios ejercen sobre cómo percibimos y procesamos el sonido en nuestra vida.

A partir de aquí -sobre todo gracias a la precisa exposición de María José Peñalver- comenzamos a discurrir por argumentos menos obvios en la estrecha relación que existe entre audición y los valores de la Nueva Bauhaus Europea.

Y así fue como hablamos de inclusión, en referencia a las connotaciones profundamente negativas que puede tener el sonido en las ciudades y los edificios sobre todas las personas, especialmente sobre las más vulnerables ya que los entornos no solo ruidosos sino con un ambiente sonoro apagado o saturado, suponen un hándicap para aquellos que sufren patologías auditivas, pero también para todos los que, de manera pasajera o permanente, sufren algún tipo de hipersensibilidad. También se hizo referencia a la sostenibilidad, introduciendo temas técnicos como el empleo, la innovación y el desarrollo de materiales aislantes y absorbentes que tienen baja huella de carbono, son reciclables, apuestan por la proximidad e incluso por la economía circular. Y, por supuesto, hablamos de que la belleza en la arquitectura significa que los lugares nos conmueven no solo al verlos sino al sentirlos y, por tanto, también al escucharlos.

Y esto último nos llevó a la reflexión final, confirmada por la doctora Almela, de que vivimos en un mundo ojocentrista. Es decir, centrado en lo visual y saturado de imágenes, en el que corremos el serio peligro de obviar o subestimar los estímulos que nos impactan desde los otros sentidos pero que construyen igualmente nuestra percepción del mundo. Los otorrinos lo comprueban cada día cuando se encuentran con que la inmensa mayoría de sus pacientes han menospreciado su salud auditiva, por lo que acuden a las consultas menos, o más tarde de lo que sería recomendable.

Hace unos días la actriz murciana Miriam Garlo le contaba en una entrevista a Mara Torres que la sordera es una discapacidad invisible, ya que no presenta signos evidentes, y por tanto incomprendida y poco acompañada por la empatía social. En cierto modo, algo semejante ocurre con muchos de los valores de la arquitectura y el urbanismo que no «entran por los ojos», pero que están ahí ocultos, aunque imprescindibles para el bienestar. Sin duda, la armonía auditiva es uno de ellos. Nos ofrece belleza, pero también serenidad, facilita la comunicación entre las personas, la comprensión del entorno, mejora el confort y favorece la inclusión. Toda una batería de razones para pensar que la arquitectura es mucho más de lo que vemos.