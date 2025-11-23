La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Fuente de los amantes', del arquitecto mexicano Luis Barragán.
Mesa para cinco

¿Sabemos a qué suena la Arquitectura?

Patricia Reus

Patricia Reus

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

Tengo que admitir que no deja de sorprenderme la distancia que hay entre lo que solemos esperar de la arquitectura y el alcance de esta ... profesión. Y es que la arquitectura no es solo la construcción de edificios relevantes. La arquitectura es, ni más ni menos, que el resultado de la búsqueda del bienestar a través del espacio habitado. Y ahora podemos ponernos a pensar qué cosas nos aportan bienestar en la ciudad y sus construcciones: la armonía de sus formas, los afectos que alimenta fomentando el encuentro, los sentimientos de apego que cuida a través del respeto por la memoria social…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  8. 8

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  9. 9

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor
  10. 10

    Manuel Vela, de las sombras a la cima del Everest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Sabemos a qué suena la Arquitectura?

¿Sabemos a qué suena la Arquitectura?